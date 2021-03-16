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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 16.03.2021 15:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı"na katılarak otomotiv sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ford Otosan'ın yatırımı ile ticari araçların en büyük üretim merkezinin Türkiye olacağını söyleyen Erdoğan, yerli otomobil için de, "2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçta en büyük üretim merkezinin Türkiye olacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. İhraç edilen araçlarla Türkiye'nin liderliği perçinlenecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Yurt dışından ülkemize teşrif eden misafirlerimize hoşgeldiniz diyorum. Ford Otosan satın alma sözleşmesine şahit olacağız. Bu topraklarda üretim yapan istihdam sağlayan ülkemizin gücüne inanan yatırımcılar sahip çıkmaya devam ediyoruz. Devletimizin yatırımlarla ilgili kuşatıcı tavrının örneğidir. Ford Otosan 2020 Aralık ayında 2 milyar euroluk yatırım planını kamuoyu ile paylaşmıştı, biz de bu plan için kendilerine her türlü desteği verdik.

'FORD OTOSAN İHRACATIN YÜZDE 25'İNİ KARŞILIYOR'

Ford Otosan Türkiye'deki otomotiv üretimi ve ihracatının yüzde 25'ini gerçekleştirerek 12 bin 500 insanımıza istihdam sağlıyor.

Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. Volkswagen için de 1 tonluk araç üretimi gerçekleştirilecek. İhraç edilen araçlarla Türkiye'nin liderliği perçinlenecek. 1 tonluk ticari araç üretimi gerçekleştirilecek.Ford Otosan'ın yatırımı ile doğrudan 3 bin dolaylı 15 bin istihdam sağlanacak. Sadece dizel ve benzinli araçlar değil, elektrikli araçlar ile batarya üretimi yapılacak. 130 bin batarya kapasitesi sağlanacak.

Ford Otosan ihracatını 13 milyon dolara çıkaracak. Ford Otosan'ın yatırımı Türk otomotiv sanayinin dönüşümüne katkı sağlayacak. Avrupa pazarında satılması üzerine alım taahhüdü veriliyor. Ford Otosan'ı tebrik ediyorum. Yerli ve uluslararası şirketlere her gün yenisi ekleniyor. Hayata geçirdiğimiz reformlarla yerli yabancı ayrımını ortadan kaldırarak cazip bir ortam oluşturduk. Firmalarımıza her türlü teşviki sağladık. İş forumlarında yeni ortaklıkların kurulmasına vesile olduk.

'TÜRKİYE KORONAVİRÜS SONRASI HAK ETTİĞİ YERİ ALACAK'

2021 senesini salgınla mücadeleyi zafere taşıdığınız ve orta vadede nitelikli büyüme dönemine girdiğimiz bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin Covid sonrası yeniden şekillenecek küresel sistemde hak ettiği yeri alacağına inanıyorum. Türkiye ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor.

Firmalarımızın meseleleriyle bizzat ilgilendik. Meyvesini savunma sanayinden, ihracata ve turizme kadar her alanda aldık. Salgından dolayı düşmüş olsa da turist sayımız her yıl rekor kırıyor. İhracat yaptığımız ülke sayısı günden güne artıyor. Ülkemizdeki kapsamlı teşvik sistemiyle dünyanın her yerinden yatırımlar için cazip hale geliyor.

136 tanesi motorlu kara taşıtları sektöründe imalat gösteren yerli ve uluslararası firmalardır. Birçok ülke ekonomik daralma yaşarken, Türk ekonomisi toparlanmayı başarılı sürdürüyor. Çin'in ardından G20'de en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk. En başında imalat sanayimiz yer alıyor. Yüzde 10,5'luk büyüme kaydetti. Sanayi üretimi artan ülkeler arasında yer aldık.. 337 bin ilave istihdam oluşturdu.

5 kıtada 180 ülkeye 900 bin üzerinde taşıt ihracatı yaptık. 2020'de yakaladığımız bu ivme 2021'e güçlü başlangıç yapmamızı sağladı. Sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11,9 aylık bazda yüzde 1 arttı. İhracatımızda aynı dönemde yıllık 2,3 aylık ise 1,6 yükseldi. Coğrafi konumu, güçlü altyapısıyla Türkiye'nin covid sonrası yeniden şekillenecek küresel sistemde hakettiği yeri alacağına inanıyorum.

'FORD OTOSAN EN GÜZEL ÖRNEK'

Teknolojideki hızlı değişimle rekabet ortamı şekilleniyor. Yapay zeka, nano teknoloji, robotik gibi alanlarda kaydedilen ilerlemeler politikaları dönüştürüyor. Akıllı otonom araç teknolojilerini de kullanmaya başlayacağız. Bu süreç kendi otomobilini üretmek isteyen ülkemiz için fırsatları ve tehdidi ortaya çıkarıyor. Artık şartlar eşitlenmiş durumda. Otomotiv üreticilerini de yeni yatırımlara zorlamaktadır. Ford Otosan'ın yatırımı en güzel örneklerden biri. Yerli markamızla da rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz. Türkiye'nin Otomobili projesi tüm hızıyla devam ediyor. İlk seri üretim araçları 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider dünyada ilk 5'te olmayı hedefliyoruz.

Batarya modül hücre yatırımları da diğer konumuz. Türkiye'yi batarya üretim merkezi yapmakta kararlıyız.

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FORD OTOSAN'DAN KAP'A AÇIKLAMA

Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında 2018 yılından bu yana devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketimiz ile Ford Motor Company arasında bu projeyi gerçekleştirmek amacıyla 1T Cargo Van Fason Üretim ve Tedarik Anlaşması, Yedek Parça Tedarik Anlaşması, Teknoloji ve Üretim Lisans Çerçeve Anlaşması ve ona bağlı olan Araç Programı Ürün Lisans Spesifikasyonları Ek Anlaşması imzalanmıştır.

İlgili anlaşmalar uyarınca proje kapsamındaki 1 tonluk orta ticari aracımız ‘Yeni Nesil Ford Transit Custom' ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve tam elektrikli versiyonlarının Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023 yılının ilk yarısından itibaren kademeli olarak ve çoğu ihracata yönelik olacak şekilde üretilmesi öngörülmektedir. Ayrıca; Ford Motor Company ve Volkswagen AG'nin stratejik ortaklığı kapsamında Volkswagen AG'nin yeni nesil 1 tonluk ticari araç modelinin de Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında üretilmesi öngörülmektedir.

Bu çerçevede önümüzdeki 5 yıl içerisinde Şirketimiz tarafından toplam 1.390 milyon Euro yatırım yapılması, halihazırda 180.000 adet olan mevcut benzer nitelikteki aracın yerine geçmek üzere, 405.000 adetlik yıllık ortalama 1 tonluk orta ticari araç üretim kapasitesi kurulması ve 11 yıl süreyle üretim yapılması öngörülmektedir.

Üretilecek araçların, yurt içinde Ford Otosan tarafından satışı gerçekleştirilecek Ford markalı olanlar haricindeki kısmının, Ford Motor Company'ye veya bağlı şirketlerine satılarak, satışların maliyet artı yöntemiyle fiyatlandırılması, yatırım maliyetlerinin önemli bir kısmının satışlar aracılığıyla Ford Motor Company'ye aktarılması öngörülmektedir.

İlgili anlaşmaların onayına ilişkin yönetim kurulu kararı tüm üyelerin oybirliğiyle alınmıştır.

Anlaşmalarla ilgili olarak izleyen dönemde, tarafların projeye ilişkin program onaylarının alınması ve Rekabet Kurumu'na gerekli bildirim ve başvuru süreçlerinin tamamlanması öngörülmektedir.

Söz konusu yatırım, Şirketimiz tarafından 4 Aralık 2020 tarihinde duyurulan Yeni Nesil Ticari Araç Projeleri ile ilgili ürün çeşitlendirme ve tevsi yatırımları için alınan ve Ford Otosan'ın kapasitesini toplam 650,000 adede çıkartan 20.501.205.701 TL tutarında Proje Bazlı Devlet Yardımı kapsamında gerçekleştirilecektir.

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'DÜNYANIN SAYILI OTOMOTİV ÜRETİCİLERİ ARASINDAYIZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu öncülüğünde, çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Türk otomotiv sektörünün ilk şirketlerinden olan Ford Otosan'ın 62 yıl önce üretime başladığını anımsatan Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"O günden bu yana gelişen ülkemizdeki otomotiv sektörü, bugün yan sanayiyle birlikte 5 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiği, 200 bine yakın vatandaşımızın istihdam edildiği koca bir ekosisteme dönüştü, sahip olduğu Ar-Ge kapasitesi, teknolojisi ve diğer sektörlerle ilişkisi sayesinde sanayimizin lokomotifi, ihracatımızın öncüsü konumuna geldi. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sene sınırlı bir daralma yaşansa da son 5 yılda, yıllık 1,5 milyon araç üretimiyle dünyanın sayılı otomotiv üreticileri arasında yer alıyoruz. Ford Otosan da sektördeki üretim ve ihracattan aldığı yüzde 25'lik payla bu başarıdaki öncü firmalarımızdan biri."

Varank, kurulduğu dönemde Türkiye'de otomobil üretimi konusunda ilk olan firmanın, sektörün yaşadığı dönüşüm sürecinde yine ilklere imza atan bir firma olarak ön plana gelmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, "Ford Otosan'ın Kocaeli'de gerçekleştirme kararı aldığı 'Yeni Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimi' yatırımı, TOGG'dan sonra ülkemizde kurulan ikinci elektrikli araç üretim tesisi olacak." ifadelerini kullandı.

Yatırımın, Türkiye'nin ekonomisine ve otomotiv sektörünün gücüne güvenin bir göstergesi olduğuna işaret ederek firma yetkililerine tebriklerini dile getiren Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yatırım sürecindeki yol gösterici liderliği ve TOGG projesinin başlatılmasındaki vizyoner yaklaşımı için teşekkür etti.

'TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİR POTANSİYELDE'

Varank, Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı, teknolojik yetkinlikleri, altyapı imkanları ve üretim kabiliyetleriyle otomotiv sektörünün geleceğine ev sahipliği yapacak bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde faaliyet gösteren tüm otomotiv üreticilerini ve tüm global markaları yeni nesil mobilite araç yatırımlarını Türkiye'de yapmaya, sunduğumuz cazip teşvik ve desteklerden faydalanmaya davet ediyorum. Ülkemizin jeopolitik konumuyla üretim altyapısı, hem büyük pazarlara sizi yaklaştıracak hem de muazzam bir çalışma ortamını sizlere sunacak. Her zaman söylüyoruz, 'Türkiye'ye yatırım yapan kazanır. Gelin buradaki fırsatları hep birlikte değerlendirelim.' diyorum."

(AA)

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Yaw hani 2019 da yollardaydı araba :) inanan kesim belli ztn yüzde 30
Kardeşim amaç Aşı nın üzerini örtmek unutturmak anlamadınızmı, suni gündem yaratmak.
2019 mu arabanın prototipi olmasın o. en baştan beri fabrika 2021 de bitecek üretim 2022 denildi. şuan fabrika zaten inşaat aşamasında. olur olmaz ama inşallah olur. bazıları erdogan başarısız olsun varsın ülke birşey kazanmasın kafasında olmak nasil bi kafa
@ersin_dogan18 Seninde hangi kesimden olduğun belli 18 yıldır kaybeden, kendini akıllı sanan ama aynaya bir baksa ağlayacak olanlar.
hayaller gerçekleşiyor haydi hayırlısı
arzular şelale:))
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