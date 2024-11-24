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Değeri düşmesin diye 60 bin TL'ye yaptırıyorlar! Talep arttı: Araba satarken düşük fiyatla karşılaşmamak için...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
24.11.2024 10:50
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Araç sahipleri aracına gereken özeni gösterse dahi çevresel etkenler ya da farklı durumlar nedeniyle arabalarda çizikler ya da vuruklar meydana gelebiliyor. Özellikle bu gibi durumlarda araca boya yapılmasının satarken aracın değerini düşürdüğü de biliniyor. İşte değer kaybıyla karşılaşmamak isteyen araç sahipleri son dönemde boya koruma filmine yöneldi. Aracın boyasını koruyan bu işleme talep artarken fiyatların da 50 bin TL ile 70 bin TL bandında olduğu belirtildi.

Değeri düşmesin diye 60 bin TL'ye yaptırıyorlar! Talep arttı: Araba satarken düşük fiyatla karşılaşmamak için...

Herkesin aracı çok değerli ancak özellikle ikinci elde aracında boya olanların araç değeri düşüyor. Bu değer kaybının önüne geçmek isteyenler de araçlarını kaplatmaya başladı. Özellikle son dönemde kaplama işlemine talep bir hayli arttı. Peki araç kaplaması ne kadar etkili, arabayı nelerden koruyor ve fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

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"BOYALI ARABALARDA FİYAT FARKI OLUYOR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; oto kuaför merkezi sahibi Veysel Araz, "Günümüzde boyalı arabalarda fiyat farkı oluyor, o yüzden zarar ediyor" dedi.

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Araba fiyatları ateş pahası olmuşken aracı değer kaybetmesin isteyenler de oto kuaförlerinin yolunu tutmuş durumda. Aracını çiziğe, vuruğa karşı kaplatmaya başladı. Araz "Arabalarını koruyabilmek için, fiyatları düşmesin, arabayı satarken boyalı olmasın..." ifadelerini kullandı.

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SON DÖNEMDE TALEP ARTTI

Boya koruma filmine son dönemde talep arttı. Araz "Haftada 2-3 tane yapıyoruz" dedi.

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Boya koruma filminde amaç ise aracı çizik ve boya hasarından korumak. Etkisiyle ilgili konuşan Araz "Bu çizikleri koruyor, ufak tefek darbeleri, boyanın çizilmesini önlüyor, arabanın değerini koruyor" dedi.

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Haberde çiziklerden arabayı ne kadar koruduğuna dair bir örnek gösterilirken çizik olduğu görülen bir arabanın alt kısmına hiçbir şey olmadığı belirtildi. Üstünde kaplama olan ve çizikleri bulunan bir arabanın kaplaması kaldırıldığında boyasının temiz bir şekilde kaldığı gösterildi.

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FİYATLAR NE KADAR?

"Eğer PPF olmasaydı müşteriye kaça gelirdi?" sorusu üzerine Araz "Maliyeti ortalama müşteriye 20 bin TL'yi bulurdu. Arabayı satarken arabanın değer bazında da düşüyor. İyi bir üründen yaptırmaya kalkarsak 50 bin TL ile 60 bin TL arası, sedan. SUV'de de 70 bin TL oluyor" yanıtını verdi.

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