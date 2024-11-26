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Değiştirilmesi zorunlu ücreti ise değişiyor... Kış aylarının gelmesi ile lastik ve değişim ücretlerini de yeniden gündem oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.11.2024 16:32
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Sakarya'da kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlarken, kar yağışı ile birlikte vatandaşlar lastikçilerin yolunu tuttu. Kış lastiği fiyatları 2 bin ile 20 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Lastikçi Yusuf Boz, yoğun talep nedeniyle, vatandaşların bu işlemi son güne bırakmamalarını önerdi.

Değiştirilmesi zorunlu ücreti ise değişiyor... Kış aylarının gelmesi ile lastik ve değişim ücretlerini de yeniden gündem oldu

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibari ile başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Sakarya’da yüksek kesimler ve şehirde etkili olan kar yağışı sonrasında bazı vatandaşlar, uygulama tarihini beklemeden lastikçilerin yolunu tuttu.

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2 İLA 20 BİN ARASINDA

Uygulama öncesinde de mesai yoğunluğu artan lastikçiler, vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışıyor. Yeni kış lastiği alma fiyatlarının ebatlarına göre 2 bin ile 20 bin arasında olduğunu belirten lastikçi Yusuf Boz, mevcut kış lastiğinin değişiminin ise 600 ile bin lira arasında olduğunu belirtti.

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“YOĞUNLUKTAN DOLAYI ÇOK SIRA OLUYOR”

Lastikçilerdeki yoğunluğun vatandaşların değişimleri son güne bırakmasından kaynaklandığını belirten Yusuf Boz,” İnsanlar genellikle son güne yığma çabası durumu sıkışık bir vaziyete getiriyor. Bizde elimizden geldiğince hızlı hizmet vermeye çalışıyoruz. Ancak kapıda 10 araç olunca hizmetimiz haliyle yavaşlıyor. Herkesin son güne sıkıştırmaması iyi olur. Zaten Sakarya’ya kar damlası düştüğü an kapıda 10-15 araba olduğu için işlerimiz birazcık karışabiliyor. Yoğunluğumuz çok fazla çünkü Sakarya’da kar yağdığı için herkes lastiği alıp geliyor. Kimse 2 gün önceden gelmiyor. Bizimde vatandaşlardan beklentimiz 2 gün önceden daha sakin bir zamanda gelmeleri çünkü yoğunluktan dolayı çok sıra oluyor. Bu yıl yoğunluk geçtiğimiz yıla göre kar yağdığı için arttı. Lastik fiyatları 2 bin TL’den başlayıp ebat, kalite ve marka olarak 20 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. İnsanlar kış aylarında kar yağmadıysa kış lastiği takılmasına gerek yok düşüncesindeler. Ancak kar lastiği havanın 6 derecenin altına düştüğü vakit etkili olabilen bir lastiktir” dedi.

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(İHA)

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Araç fiyat lastik
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