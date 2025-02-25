FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Dev Çinli otomobil firmasından Samsun'a 1,5 milyar dolarlık yatırım! Chery'nin faaliyetiyle ilgili ayrıntılar belli oldu

Dev Çinli otomobil firmasından Samsun'a 1,5 milyar dolarlık yatırım! Chery'nin faaliyetiyle ilgili ayrıntılar belli oldu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.02.2025 17:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli Chery’nin Samsun’da planladığı otomobil fabrikası yatırımında sona gelindiğini duyurdu. Türkiye’de elektrikli ve hibrit araç üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Chery’nin 1,5 milyar doların üzerinde bir yatırımla yılda 150 bine yakın üretim yapması bekleniyor.

Dev Çinli otomobil firmasından Samsun'a 1,5 milyar dolarlık yatırım! Chery'nin faaliyetiyle ilgili ayrıntılar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. CNBC-e'nin haberine göre Erdoğan, Çinli otomobil markası Chery’nin Samsun’da yatırım yapmak üzere temel atmaya hazırladığını duyurdu. Ayrıca, Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını hatırlatarak, "Başka bir Çinli şirket de Samsun’da yatırımını tamamladı. Kısa süre içinde bu markanın temelini atacağız." ifadelerini kullandı.

images

TASARIM YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tasarım alanında çalışacak insan kaynağının tespiti için kolları sıvadı. İş dünyasının da katılımıyla birlikte Otomobil tasarım yarışması düzenlenecek.

thumbs_b_c_bd3b578df29ddfe896211aff970460f8

FİYATLARIN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Son dönemde SUV segmentinde öne çıkan modelleriyle dikkat çeken Chery’nin Türkiye’de satılan ve en çok tercih edilen modelleri arasında Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 Pro, Omoda başı çekiyor. Chery’nin elektrikli, hibrit teknolojide uygun fiyat avantajları sunan Çinli markaların Türkiye’de üretime başlamasıyla fiyatların da düşmesi bekleniyor. Yerli üretim yapan markaların ilave gümrük vergisinden muaf tutuluyor.

Canlı Borsa
Bakanlık duyurdu: Binlerce insana istihdam!Bakanlık duyurdu: Binlerce insana istihdam!
Sosyal medya düzenlemesi için son aşama! Sosyal medya düzenlemesi için son aşama!
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
36,46
36,46
% 0.07
18:16
Euro
38,35
38,38
% 0.53
18:16
İngiliz Sterlini
46,22
46,23
% 0.43
18:16
Avustralya Doları
23,08
23,09
% -0.15
18:16
İsviçre Frangı
40,84
40,86
% 0.58
18:16
Rus Rublesi
0,42
0,42
% 1.37
18:16
Çin Yuanı
5,02
5,03
% -0.01
18:10
İsveç Kronu
3,44
3,44
% 0.66
18:16
Anahtar Kelimeler:
Çin Cumhurbaşkanı Araç Otomobil yatırım SUV dolar araba recep tayip erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hiç hesapta yokken hesabına 1 milyon TL geldi! Bankadan çekip...

Hiç hesapta yokken hesabına 1 milyon TL geldi! Bankadan çekip...

O tarihte işe başlayanların emeklilik yaşı 65 oldu

O tarihte işe başlayanların emeklilik yaşı 65 oldu

Ankara'da buluştular! İmamoğlu ve Yavaş'tan sürpriz ziyaret

Ankara'da buluştular! İmamoğlu ve Yavaş'tan sürpriz ziyaret

Genç Rümeysa'nın cesedi korkunç halde bulunmuştu! "Şaka sandım, kendisi sebep oldu"

Genç Rümeysa'nın cesedi korkunç halde bulunmuştu! "Şaka sandım, kendisi sebep oldu"

Fiyatı yüzde 60 düştü... Tam 3 ton birden satıldı!

Fiyatı yüzde 60 düştü... Tam 3 ton birden satıldı!

Bakanlık duyurdu: Binlerce insana istihdam!

Bakanlık duyurdu: Binlerce insana istihdam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.