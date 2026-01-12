Dev otomobil markası fabrikasını kapattı! İşsiz kalanlara 7.5 milyon Euro verilecek

Brüksel’in Vorst bölgesinde bulunan Audi fabrikası, Q8 e-tron modelinin üretiminin durdurulmasının ardından geçen yıl şubat ayında faaliyetlerine son verdi. Fabrikanın kapanmasıyla birlikte hem mavi yaka hem de beyaz yaka çalışanlar ile tedarikçi firmalarda çalışan yüzlerce kişi işsiz kaldı.

YENİ İŞ DESTEĞİ SUNULANACAK

Avrupa Komisyonu, kapanmanın ardından işini kaybeden 2 bin 580 eski Audi çalışanı ile 834 tedarikçi çalışanının yeniden iş bulmasına yardımcı olmak amacıyla 7,5 milyon Euro yatırım yapmayı planlıyor. Kaynak; kariyer danışmanlığı, mesleki eğitim programları ve kendi işini kurmak isteyenlere yönelik desteklerde kullanılacak.

YENİ İŞE YERLEŞTİRDİLER

Fabrikanın kapanmasının hemen ardından bir istihdam birimi oluşturuldu. Ekim 2025 itibarıyla yaklaşık 1000 eski Audi çalışanı yeni bir işe yerleştirildi. AB desteği, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi onayının ardından, geçmişte yapılan harcamaları da geriye dönük olarak kapsayabilecek.