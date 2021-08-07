Dizel Touareg 2021 fiyatları ne kadar? Volkswagen Touareg 2021 fiyat listesi…

Alman otomotiv devi Volkswagen, SUV sınıfı Touareg modeli ile rakiplerine fark atan bir araç sunuyor. 3.0 hacimli dizel motor yüksek performans sunarken aracın işçiliğinde kullanılan yüksek kaliteli malzemeler premium bir kullanım deneyimi sağlıyor. Otomotiv piyasasının en pahalı SUV araçlarından biri olan Touareg, fiyatı ile dikkat çekiyor. 2021 Touareg modelinde üç farklı donanım paketi mevcut. Araç satın almak isteyenlere Volkswagen, Touareg modelini üç farklı donanım paketi ile birlikte sunuyor. Ayrıca, standart opak kaporta rengine sahip 2021 Touareg, 11 farklı renk seçeneği ile alıcılarını bekliyor.

Titan gri, oryx beyazı, yarış mavisi, granit grisi, derin siyah, sechura beji, terra rossa kahve ve ayışığı mavisi gibi farklı renk seçeneklerine sahip Touareg, 2021 versiyonunda dış tasarımında önceki nesilden ayrılıyor.Modelde en dikkat çeken özelliklerden biri havalı süspansiyon. Bu özellik sayesinde aracı istediğiniz gibi yükseltip alçaltabilirsiniz. Yeni nesil Volkswagen modellerinde görmeye alışkın olduğumuz IQ.LIGHT LED Matrix far takımı, Touareg modeline karizmatik ve spor bir görünüm kazandırıyor. Çıkıntılı bagaj tasarımı üzerinde yer alan marka logosu ve model yazısı şık ve minimal bir görünüm sağlıyor. Yeni nesil otomotiv teknolojileri ile donatılan Touareg, 360 derece görüş ve kavşak asistanı özellikleri ile sürüş güvenliğini arttırıyor. Heybetli dış tasarım kadar aracın iç kabini yüksek kaliteli malzeme özellikleri ile ön plana çıkıyor. Isıtmalı ve soğutmalı koltuklar her mevsim konfor sağlarken dijital göstergeler ve sesli komut özellikleri memnun edici özellikler arasında yer alıyor. 15 inçlik multimedya ekranının yanı sıra araçta 12 inçlik gösterge paneli canlı mevcut. Güç ve konforu birleştiren Volkswagen Touareg 2021 fiyatları şöyle:

TOUAREG 2021 FİYATLARI VE DONANIM PAKET ÖZELLİKLERİ

Volkswagen SUV ailesinin en büyük araçlarından biri olan Touareg, heybetli ve konforlu tasarımı ile dikkat çekiyor. Farklı zemin şartlarına uygun araç tasarımında yüksek performanslı 3.0 TDI motor teknolojisi bulunuyor. Üç farklı donanım paketi ile satışa çıkarılan 2021 Touareg, 8 ileri Tiptronic vitese sahip. Elegance, Premium ve R-Line donanım paketlerine sahip araç, yeni alıcılarına ultra lüks özellikler sunuyor. Volkswagen markasının lüks ve spor paketi R-Line, Touareg modelini sportif bir hava katıyor. Özel R-Line amblemleri aracın ön ve arka kaporta kısmında yer alıyor. Paslanmaz çelik pedallar ve 19 inç Sebring alüminyum alaşımlı jantlar bu donanım paketinde mevcut. Klasik bir tarza sahip kullanıcılar için Premium paketi ahşap detayların yer aldığı iç dekor ile ön plana çıkıyor. Standart opak renk seçeneği metalik renk tercih etmek isteyenlerin ek olarak 6 bin 860 TL ödemesi yapması gerekiyor.

Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik Premium 2.289.100 TL

Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik 2.289.100 TL

Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS Tiptronik R-Line 2.360.300 TL



