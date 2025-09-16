Dolandıracakları kişiye para veriyorlar! Sistem tek bir fotoğrafa bağlı 'O anda panik yaparsanız...'

İnternet üzerinden arabasını satmak isteyen vatandaşlar dolandırıcıların yeni uğrak noktası oldu. Pek çok yöntemi deneyerek binlerce kişinin mağduriyetine yol açan dolandırıcılar, şimdi de internet üzerinden arabasını satmaya çalışanları mağdur ediyor.

KAPORA GÖNDERİYORLAR

ATV'nin haberine göre, ilan veren kişiyi dolandırıcı arayarak aracı satın alabileceğini söyleyip kredi başvurusu için kendisinden ruhsat talep edip kapora gönderiyor. Kaporayı aldıktan sonra ruhsatı gönderirseniz bu sefer bir diğer üye size ulaşarak aracın çok hasarlı olduğunu belirtip daha ucuza satılmsı gerektiğini söylüyor.

ARACIN İLK SAHİBİ DEĞİLSENİZ...

Oto ekspertizi Sami Tarcan, "İlk sahibiyseniz bunu yapmıyorlar. Diyelim ki ilk sahibi değilsiniz. Aradan 3 gün sonra diyorlar ki 'Beyfendi bizim kredimiz çıkmadı biz bu aracı alamıyoruz' sizde tekrar ilana koyuyorsunuz. Aradan birkaç geçtikten sonra sizi başka bir numaradan arayarak diyorlar ki 'Beyfendi, biz bu araçla kaza yaptık. Hava yastıkları açıldı. Size bunu daha önceki satan söylemedi mi? Biz öyle bir değiştirdik ki değiştiği anlaşılmayacak şekilde topladık' ifadelerini kullanıyor. Siz o anda panik yapıyorsunuz. Siz bu şekilde ruhsat gönderdiğiniz takdirde sizin bilgilerinizi alıyorlar ve sizi bu şekilde kandırarak aracınızı ucuza almaya çalışıyorlar. Araç satıyorsanız ruhsat bilgilerinizi paylaşmayın" dedi.

PARA VERİYORLAR

Bu dolandırıcılık yöntemindeki püf nokta ise ruhsat bilgilerinin verilmesinde. Bunu elde etmek için para dahi veriyorlar.

Tarcan, "Kapora verdikten sonra bankaya bilgileri vereceği için ruhsat bilgilerinden sizin daha önce kimin sattığını kimin aldığını kimlerin plaka değiştirdiğini bu şekilde araştırma yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Dolandırıcıların bu şekilde vatandaşları mağdur etmeye çalışmasının gerekçesi ise aracı daha uygun fiyatlı almak istemeleri.