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DS Türkiye’de 3. showroom’unu açtı!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.09.2020 12:49 | Son Güncelleme

DS Türkiye’de 3. Showroom’unu açtı! Türkiye DS satış noktaları listesine de bakalım mı?

DS Türkiye’de 3. showroom’unu açtı!

DS Türkiye’de 3. Showroom’unu açtı! Lüks segmentin ağır adımlarla ilerleyen oyuncusu DS’nin Türkiye’deki yatırımı önemli. Peki, DS Türkiye satış noktaları hangileri?

DS TÜRKİYE’YE 3. SHOWROOM’U AÇTI!

Fransızların lüks otomobilde iddialı markası olarak bilinene daha doğrusu giderek bilinirliği artan DS, aslında Citroén’İn bir alt markası olarak ortaya çıkmıştır. Ancak kısa sürede kendini PSA grubuna ait özerk bir marka olarak konumlandırılmıştı. DS3, DS4 ve DS5 modelleri ile dikkatleri üzerine çeken marka, Türkiye pazarında da tutuluyor.

ODD’nin veriline bakınca her yıl, DS marka araba alımlarında artış olduğu gözleniyor. Buna bağlı olsa gerek ki yeni DS Store da açıldı.

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İLK DS STORE

Marka ilk şubesini 2018 yılında İstanbul’da açmıştı. Burada lüks araç markasına yakışır çok şık bir mağaza ile karşılaşmıştık.

İKİNCİ DS STORE

İkinci DS Store ise geçtiğimiz Mayıs ayında Ankara’da faaliyete geçmişti. Ankara’da da ciddi bir talep gören marka, burada satış stratejisini bu şekilde güçlendirmiş oldu.

ÜÇÜNCÜ DS STORE

Üçüncü şube tercihini de İstanbul’dan yana kullanan marka, Kalamış’ta açılan DS Store İstanbul Anadolu ile hizmet vermeye başladı.

Markanın Türkiye’de bir yeni mağaza daha açma planı var. Bu yeni mağaza da Ege bölgesinde büyük ihtimalle de İzmir’de konumlanacak.

Tüm DS Store’lardan test sürüşü için hem online hem telefonla randevu alınabiliyor.


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