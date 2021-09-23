FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Dünyayı etkileyen çip krizini sonlandıracaklar! "Cumhurbaşkanımızın desteğiyle..."

Dünyayı etkileyen çip krizini sonlandıracaklar! "Cumhurbaşkanımızın desteğiyle..."

23.09.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM) Müdürü Prof. Dr. Ercan Yılmaz, "Son günlerde dünyada çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründe üretimin yüzde 20'lere kadar inmesi üzerine NÜRDAM olarak, devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde tensip ve destekleri olması durumunda bu krizi sonlandırmaya ve dünya otomotiv sektörüne çip üretmeye talibiz." dedi.

Dünyayı etkileyen çip krizini sonlandıracaklar! "Cumhurbaşkanımızın desteğiyle..."

Koronavirüs salgınıyla birlikte çip krizi otomotiv sektörlerini vurmaya devam ediyor. Dünyadaki krizi bitirmek istediğini aktaran Yılmaz, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı desteğiyle kurulumu tamamlanan ve yarı iletken teknolojileri alanında faaliyet gösteren NÜRDAM'ın son yıllarda çip üretiminde de söz sahibi olduğunu söyledi.

"ÇİP KRİZİNİ SONLANDIRMAYA TALİBİZ"

Milli uydular, nükleer santraller, savunma sanayi, sağlık sektörü ve son olarak Türkiye'nin 2023 yılı "Ay görevi" kapsamında çip üretim çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yılmaz, "Son günlerde çip krizi nedeniyle otomotiv sektöründe üretimin yüzde 20'lere kadar inmesi üzerine NÜRDAM olarak, devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde tensip ve destekleri olması durumunda bu krizi sonlandırmaya ve dünya otomotiv sektörüne çip üretmeye talibiz." diye konuştu.

Yılmaz, güvenli üretim yaptıklarını vurgulayarak, "Hem seri üretim hem de güvenli bir şekilde kullanımı açısından ürettiğimiz sensörlerin birçok savunma ve uzay sanayinde kullanılmaya başlandığını daha öncelerde duyurmuştuk. Koronavirüs pandemisiyle cep telefonu, otomotiv sektörü gibi sektörlerde çip krizi derinleşiyor. Tüm dünyada ortaya çıkan çip krizi milyarlarca dolar zarar vermeye başladı." dedi.

Bu krizi fırsata çevirmeye, teknoloji yoğunluklu üretimde Türk sanayisine destek ve rehber olarak ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamaya hazır olduklarını dile getiren Yılmaz, "NÜRDAM olarak yerli uydularımızın ve sanayi sektörünün ihtiyacı olan sensör üretimlerini sürdürmekteyiz. Otomotiv sektöründe her araçta yaklaşık 3 binin üzerinde sensör bulunmaktadır. Bu sensörlerin pek çoğu yarı iletken tabanlıdır. Araştırma merkezimizin altyapısı bu sensörlerin seri olarak üretilebilmesi için bütün üretim hattına sahiptir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sıfır araç alacaklar dikkat! &quot;Yeterli stok vardı artık yok! Satışlarda sıkıntı olacak&quot;Sıfır araç alacaklar dikkat! "Yeterli stok vardı artık yok! Satışlarda sıkıntı olacak"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ilimizde her iki kişiye bir araba düşüyorBu ilimizde her iki kişiye bir araba düşüyor
Merakını gidermek için başladı, şimdi bırakamıyor!Merakını gidermek için başladı, şimdi bırakamıyor!
Bakan Varank'tan ÖTV zammı açıklaması!Bakan Varank'tan ÖTV zammı açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Sıfır araç alacaklar dikkat! Stok kalmadı

Sıfır araç alacaklar dikkat! Stok kalmadı

Doğal gaza yüzde 30-35 zam gelebilir!

Doğal gaza yüzde 30-35 zam gelebilir!

Fed kararı sonrası altın fiyatları hareketlendi

Fed kararı sonrası altın fiyatları hareketlendi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ünlü Yatırım Holding banka kurmak için başvuru yaptı

Ünlü Yatırım Holding banka kurmak için başvuru yaptı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Emeklilere, dullara, yetimlere 1.600 TL ödeme! SGK, SSK ve Bağkur'lular dikkat

Emeklilere, dullara, yetimlere 1.600 TL ödeme! SGK, SSK ve Bağkur'lular dikkat

BDDK'dan tüketici kredileriyle ilgili flaş karar

BDDK'dan tüketici kredileriyle ilgili flaş karar

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.