Düşük faizli taşıt kredisi imkanı! İşte banka banka değişen otomotiv kredileri

Yeni araç almak isteyenler ya da aracını yenilemek isteyenler, ödeme güçlükleri çektiğinden bankaların yolunu tutuyor. Yüksek faizler ise pek çok kişiyi bu kararlarından vazgeçiriyor. Sizler için bu haberimizde taşıt kredilerinin faiz oranlarını ve ödeme planlarını banka banka araştırdık. İşte en uygun taşıt kredisi veren bankalar…

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi çekmek isteyen pek çok vatandaş, faiz oranlarına göre banka tercihi yapıyor. Ödeme güçlüğü çekmemek adına bu faizlere ve ödeme planlarını bilmek son derece önemli.

Her bankanın farklı farklı ödeme planları bulunuyor. Bankaların sunduğu avantajlardan yararlanarak uygun fiyatlı kredi çekebilirsiniz. Arabanıza keyifle binmek ve borcunuzdan bir an önce kurtulabilmeniz için sizlere bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını listeledik.

100 bin TL’lik bir taşıt kredisi çektiğinizde 36 ayda ödemek isterseniz aylık ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini, faiz oranını ve toplam ödeme miktarını aşağıdaki listeden öğrenebilirsiniz. Hem kamu hem de özel bankaların taşıt kredilerini aşağıda bulabilirsiniz.

100 bin TL’lik taşıt kredisinin 36 aylık faiz oranları şöyle:

Banka Aylık Taksit Faiz Oranı Toplam Ödeme

ING %1,69 3.940,95 TL 142.374,20 TL

QNB Finansbank %1,79 4.017,14 TL 145.117,04 TL

Anadolubank %1,87 4.078,66 TL 147.331,76 TL

Fibabanka %1,96 4.148,47 TL 149.844,92 TL

DenizBank %1,99 4.171,88 TL 150.687,68 TL

ICBC Bank Turkey %1,99 4.171,88 TL 150.687,68 TL

Odeabank %2,08 4.242,53 TL 153.231,08 TL

VakıfBank %1,50 3.798,38 TL 137.241,68 TL

Halkbank %1,58 3.858,06 TL 139.390,16 TL

Ziraat Bankası %1,59 3.865,55 TL 139.659,80 TL

Yapı Kredi %1,59 3.865,55 TL 139.659,80 TL

TEB %1,61 3.880,57 TL 140.200,52 TL

Alternatif Bank %1,61 3.880,57 TL 140.200,52 TL

Şekerbank %2,09 4.250,42 TL 153.515,12 TL

HSBC %2,09 4.250,42 TL 153.515,12 TL

Burgan Bank %2,25 4.377,67 TL 158.096,12 TL



