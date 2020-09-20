FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. E-Devlet'te yeni 'Araçlarım' hizmeti! Muayene randevusu ve HGS'de kolaylık

E-Devlet'te yeni 'Araçlarım' hizmeti! Muayene randevusu ve HGS'de kolaylık

OTOMOTİV HABERLERİ  | 20.09.2020 13:54 | Son Güncelleme

e-Devlet Kapısı'nda 9 Haziran'da kullanıma sunulan "Araçlarım" hizmetinin ikinci fazının yakında devreye alınacak. İkinci fazında tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti yer alacak.

E-Devlet'te yeni 'Araçlarım' hizmeti! Muayene randevusu ve HGS'de kolaylık

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, dijital hizmetin önemi ve gerekliliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha da ön plana çıktığına dikkati çekti. Koç, bu kapsamda alınan tedbirlere yönelik açılan yeni elektronik hizmetlerle vatandaşlara büyük kolaylık sağlandığını anlattı.

e-Devlet Kapısı'nda 677 kurumun 5 bin 156 hizmetinin sunulduğunu aktaran Koç, "Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin birçok hizmetine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan, her geçen gün hizmet içeriğini ve kalitesini geliştiren e-Devlet Kapısı, 13 Eylül itibarıyla 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştı." diye konuştu.

Koç, Türkiye'de 16 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'inin e-Devlet Kapısı'nı aktif şekilde kullandığına ve birçok işlemini kolaylıkla yapabildiğine işaret etti.

EN FAZLA KULLANILAN HİZMETLER

Bugüne kadar 111 milyon 892 bin 759 sorgulamayla Sosyal Güvenlik Kurumunun 4A Hizmet Dökümü'nün en çok kullanılan hizmet olduğunu dile getiren Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu hizmetinin 111 milyon 148 bin 326 ile ikinci sırada, Sosyal Yardım Bilgileri hizmetinin de 85 milyon 519 bin 479 sorgulamayla üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Koç, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak sadece e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetlerin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalara değil, aynı zamanda hizmet kapsamının genişletilmesi ve bütünleşik hizmetlerin dijital ortama aktarılmasına hız verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yoğun ilgi gören ve açılış tarihi olan 9 Haziran'dan bu yana 37 milyondan fazla kullanılan ilk bütünleşik hizmet 'Araçlarım' ile kullanıcılar; araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyip vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini gerçekleştirebiliyorlar."

Koç, söz konusu hizmetin ikinci fazının yakın gelecekte hizmete sunulmasının planlandığını ifade ederek, "Söz konusu fazda ise tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile hizmetin kapsamının daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dönemsel olarak erişime açılan hizmetlerin e-Devlet Kapısı'nda kullanımının gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Koç, bu kapsamda 2 milyondan fazla öğrencinin girdiği YKS'de birçok adayın öğrenci kayıtlarını e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirdiğini kaydetti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Üniversite e-Kayıt Hizmeti"nin en çok kullanılan 20 hizmet arasına girdiğini aktaran Koç, e-Devlet Kapısı’nın sürekli yaşayan ve gelişen bir ekosistem olduğunun altını çizdi.

Koç, Dijital Dönüşüm Ofisi olarak dönüşümün hayatın her alanına nüfuz ettiği bu dönemde çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKapı önünde aşk!Kapı önünde aşk!
Dünyanın en pahalı elektrikli arabası: Aspark OwlDünyanın en pahalı elektrikli arabası: Aspark Owl
Elektrik faturasına 80 TL destek! Elektrik faturası desteği başvurusu nasıl yapılır? Elektrik faturasına 80 TL destek! Elektrik faturası desteği başvurusu nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
ÖTV düzenlemesi sonrası o araçlara talep arttı
ÖTV düzenlemesi sonrası o araçlara talep arttı
Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı
Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı
Elektrik aboneliğini devretmedi, 8 yıl sonra şok yaşadı
Elektrik aboneliğini devretmedi, 8 yıl sonra şok yaşadı
1000 TL pandemi yardımı ne zaman ödenecek?
1000 TL pandemi yardımı ne zaman ödenecek?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
ÖTV indirimi geliyor mu?
ÖTV indirimi geliyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖTV düzenlemesi alt segment araçlara talepleri arttırdı
ÖTV düzenlemesi sonrası o araçlara talep arttı
TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fabrikası ne zaman bitecek? TOGG fabrikası son durum!
TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fabrikası ne zaman bitecek? TOGG fabrikası son durum!
3,4 milyon dolarlık araba: Aspark Owl
Dünyanın en pahalı elektrikli arabası: Aspark Owl
Volkswagen'in yeni crossover'ı Taos geliyor!
Volkswagen'in yeni crossover modeli: Volkswagen Taos
Yüzlerce son model Ford araba hurdaya döndü!
Tren kazasında zarar büyük!
ÖTV'den sonra Opel Astra HB fiyat listesi
2020 Opel Astra HB fiyat listesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.