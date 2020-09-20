E-Devlet'te yeni 'Araçlarım' hizmeti! Muayene randevusu ve HGS'de kolaylık

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, dijital hizmetin önemi ve gerekliliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha da ön plana çıktığına dikkati çekti. Koç, bu kapsamda alınan tedbirlere yönelik açılan yeni elektronik hizmetlerle vatandaşlara büyük kolaylık sağlandığını anlattı.

e-Devlet Kapısı'nda 677 kurumun 5 bin 156 hizmetinin sunulduğunu aktaran Koç, "Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin birçok hizmetine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan, her geçen gün hizmet içeriğini ve kalitesini geliştiren e-Devlet Kapısı, 13 Eylül itibarıyla 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştı." diye konuştu.

Koç, Türkiye'de 16 yaş üstü vatandaşların yüzde 80'inin e-Devlet Kapısı'nı aktif şekilde kullandığına ve birçok işlemini kolaylıkla yapabildiğine işaret etti.

EN FAZLA KULLANILAN HİZMETLER

Bugüne kadar 111 milyon 892 bin 759 sorgulamayla Sosyal Güvenlik Kurumunun 4A Hizmet Dökümü'nün en çok kullanılan hizmet olduğunu dile getiren Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu hizmetinin 111 milyon 148 bin 326 ile ikinci sırada, Sosyal Yardım Bilgileri hizmetinin de 85 milyon 519 bin 479 sorgulamayla üçüncü sırada yer aldığını söyledi.