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E-Devlet üzerinden ilan verme başlıyor... Yılbaşından sonra zorunlu! Konuttan sonra araç satışı da dahil edildi!

13.10.2024 09:40
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Konutta Elektronik ilan Doğrulama Sistemi (EİDS), başlamıştı. Evlerin e-devlet üzerinden ilana verildiği bu sistem ile beraber vatandaş fahiş fiyat ve dolandırıcılardan korunması hedeflenmişti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, doğrulanmış ilan uygulamasının yılbaşı itibarıyla araçlar için de başlayacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı konutta Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ile emlak piyasasına yeni bir soluk getirmişti. İlanı e-devlet üzerinden verdikleri bu sistem ile vatandaş yakınlarını da yetkilendirebiliyor aynı zamanda birden fazla emlakçı ile anlaşabiliyor.

Vatandaşı fahiş fiyat ve dolandırıcılardan korumak için böyle bir adım atan Bakanlık şimdi de otomotiv satışı için aynı adımı atmaya hazırlanıyor.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde MÜSİAD'ın düzenlediği, Türkiye Yüzyılı'nda Otomotiv ve Enerji Vizyonu Toplantısı'nda Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, otomotic satışları için yeni bir sistemin üzerine çalıştıklarını duyurdu.

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OTOMOTİV İÇİN DE YÜRÜRLÜĞE GERECEK

Gürcan, ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğünü getirdiklerini vurgulayarak, yetki belgesi olan firmalar tarafından ilanların verildiğini aktardı. Şu an için hibrit olarak devam ettiğini aktaran Gürcan, "Konut ilanı verecek kişiler e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçecek, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya verecekse onun bilgi numaralarına girerek, ona yetki verecek. Bu sistemi aynı şekilde otomobilde de başlatıyoruz. e- Devlet üzerinden girerek sahip olduğunuz aracın, ilanını vermekle ilgili bir çalışmamız var. O da bitmek üzere, önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek."

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YÜZDE 5,1'LİK BÜYÜDÜ

Gürcan otomotiv sektörünün gelişmesine yönelik açıklamalarda bulunarak, sektörde adil ve rekabet odaklı çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Pandemi ile beraber otomotiv sektöründe durgunluk yaşandığının altını çizen Gürcan, "Türkiye'de maalesef bundan payını almış oldu. Ancak her şeye rağmen küresel ticaretteki durgunluğa rağmen ekonomimiz üretmeye istihdam oluşturmaya ve ihracatı artırmaya yönelik hızla adımlarla ilerlemeye devam etti. Şöyle baktığımızda Türkiye son on 16 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz 2023 yılında yüzde 5,1'lik bir büyümeyi gerçekleştirdi" diye konuştu.

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"TARİHİ BİR REKOR"

Gürcan, ihracatta lokomotif bir role sahip olan otomotiv ana sanayi ihracatının 2023'te 19,4 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, "Yan sanayi dahil toplam ihracatımız ise 35 milyar doları aşmıştır. Otomotiv sektörü 2024 ocak-eylül döneminde yüzde 5,3'lük büyümeyle 26,9 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştirdi. Bu da tarihi bir rekordur" dedi.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı otomotiv
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