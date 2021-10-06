FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Eaton Türkiye, Üçay Grup ile partnerlik anlaşması imzaladı

Eaton Türkiye, Üçay Grup ile partnerlik anlaşması imzaladı

06.10.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güç yönetim firması Eaton, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları çözümlerinin satışında ve servisinde Türkiye’deki faaliyetleri kapsamında Üçay Grup ile parnertlik anlaşması imzaladı.

Eaton Türkiye, Üçay Grup ile partnerlik anlaşması imzaladı

Eaton, Üçay Grup ile partnerlik anlaşmasını geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleşen imza töreni ile gerçekleştirdi. Anlaşma kapsamında Üçay Grup, bünyesindeki satış ve taahhüt şirketleri aracılığı ile Eaton’ın Elektrikli Araç AC ve DC Şarj İstasyonları, yük dengeleme üniteleri, network şarj yönetim yazılımı (CNM) ve RFID ödeme sistemleri gibi çözümlerinin satış ve servisini son kullanıcılara ulaştırmayı hedefliyor. Grup şirketlerinden Üçay Mühendislik A.Ş, 25 ildeki 56 şubesiyle son kullanıcıya yönelik tedarik ve montaj hizmeti verirken, Türkiye genelinde 2.500’ün üzerinde bayisi olan ISOMER A.Ş. ise B2B kanalında ürün satış ve teknik destek hizmeti verecek.

Eaton, eş zamanlı olarak binaları yenilenebilir enerji üretiminden maksimum faydayı sağlayan enerji merkezlerine dönüştürebilen kapsamlı bir donanım, yazılım ve hizmet paketini sektöre sunarak, enerji dönüşümü ve elektrikli araç şarjına yönelik “Enerji Üreten Binalar” yaklaşımını Türkiye pazarına da ulaştırmayı hedefliyor. Eaton bu yaklaşımı çerçevesinde İsviçreli öncü Elektrikli Araç (EV) Şarj İstasyonu şirketi Green Motion'ı satın alarak, kullanıcılara Elektrikli Araç Şarj çözümleri ile ilgili geniş bir çözüm yelpazesi sunmayı amaçlıyor.

1999 yılında doğalgaz ısıtma alanında mühendislik taahhüt çözümleri faaliyetlerine Üçay Mühendislik A.Ş. ile başlayan, devam eden yıllarda hızla büyüyerek bünyesinde Üçay Elektromekanik ve İnşaat A.Ş. ile Isomer Isıtma Soğutma Merkezi A.Ş. ‘yi katarak doğalgaz, elektrik, mekanik ve yenilenebilir enerji sistemlerini içeren enerji sektörü temelinde mühendislik çözümleri üreten büyük bir yapıya dönüşen Üçay Grup, önemli lokasyonlarda yatırımlar yaparak Türkiye genelinde birçok bölgede satış ve taahhüt hizmeti veriyor. .

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR

Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan “Green Motion'ın satın alınmasıyla, piyasada başka hiçbir şirket bina sahiplerine yönelik kapsamlı ve entegre bir enerji dönüşüm teklifi sunamamaktadır. Enerji Üreten Binalar yaklaşımı ile binalarımız, bina sahiplerinin yenilenebilir enerjiyi entegre etmelerine, ulaşım ve ısının elektrifikasyonu ile ilgili zorlukları ele almalarına yardımcı oluyor. Ek olarak, bina sahiplerinin yüksek yenilenebilir enerji sistemine geçişini kolaylaştırmada ve optimize etmede önemli bir rol oynamasını sağlar. Ulaşım ve ısıtmanın elektrifikasyonu, daha fazla yük eklendikçe dağıtım ağlarına sürekli artan talepler getirecektir. BloombergNEF modellemesi, üretilen ve depolanan elektrik enerjisi, yerel şebeke hatlarını desteklemek için de kullanılabildiğinde, kütle elektrifikasyonu ile başa çıkmak için şebeke artışlarının maliyetinin azaltılabileceğini göstermektedir. Ayrıca Üçay Grup ile günümüzün en önemli konularından biri olan enerjideki dönüşümü ve buna bağlı olarak elektrikli araçlardaki kullanımının her geçen gün arttığı bir noktada, Üçay Grup gibi değerli bir kuruluş ile partner olarak bu konuda partnerlik anlaşması yaptığımızı paylaşmak isterim. Üçay Grup yaygın şube ağı, mevcut ürün potföyü, mühendislik ve lojistik altyapısı dikkate alındığında pazarın önde gelen kuruluşlarının başındadır. Üçay Grup ile imzaladığımız bu önemli partnerlik anlaşmamız ile birlikte tüm Türkiye pazarına Elektrikli Araç Şarj İstasyonları konusundaki ürün, çözüm ve mühendislik hizmetlerimizi sunmayı hedefliyoruz.” şeklinde paylaştı.

TOGG İLE BİRLİKTE ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIM ALGISI DEĞİŞECEK

Bunun yanında Üçay Grup CEO’su Turan Şakacı ise yapılan iş birlikteliği ile ilgili olarak “Türkiye ve dünyada Elektrikli Araç pazarı ile ilgili çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Sürdürülebilir bir gelecek planında elektrikli araçlar önemli bir yer teşkil ediyor. Bununla ilgili başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada ciddi yaptırım adımları atılıyor. Aynı zamanda yerli aracımız TOGG’un da 2023 yılında yollara çıkmasının planlanması ile birlikte ülkemiz tüketicisinin elektrikli araç kullanım algısının ve elektrikli araç pazarındaki talebin artacağına inanıyorum. Pandeminin başından bugüne bu alanda birlikte çalışabileceğimiz güvenilir bir partner arayışı içindeydik. Bugün itibariyle Eaton ile bu konuda önemli bir iş birlikteliğine imza atmış bulunuyoruz. Eaton çok önemli bir teknoloji firması. Enerji yönetimi konusunda önemli Ar-Ge çalışmaları ve yatırımları var. Üçay Grup olarak Eaton ile birlikte el ele vererek Türkiye’de Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının kurulması konusunda hızla yol alarak liderliği ele alacağımıza inancımız tamdır.” şeklinde açıklamalarda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu köyde evler lüks semtlerle yarışıyor!Bu köyde evler lüks semtlerle yarışıyor!
Eşi tarafından terk edildi, 8 ay elektriksiz yaşadığı evden kirayı ödeyemediği için atıldıEşi tarafından terk edildi, 8 ay elektriksiz yaşadığı evden kirayı ödeyemediği için atıldı
Elektrikli aracın ilk teslimatı yapıldıElektrikli aracın ilk teslimatı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Sevilen dizi için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Japon devi iki fabrikasında da üretimi durduruyor!

Japon devi iki fabrikasında da üretimi durduruyor!

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

850 bin esnafı ilgilendiriyor! Kanun teklifinin 25 maddesi kabul edildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

EPGİS açıkladı: LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi

Kuraklıktan etkilenmeyen tek ürün!

Kuraklıktan etkilenmeyen tek ürün!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Burada araçlar yarı fiyatına satılıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.