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Efsane geri döndü! Hurdayken satın aldığı aracı 40 bin lirayla baştan yarattı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.07.2020 10:33 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Ragıp Ablay (47), satın aldığı aracı "Çiçek Abbas" filmindeki minibüsün benzeri olarak 40 bin lira masrafla modifiye ettirdi.

Efsane geri döndü! Hurdayken satın aldığı aracı 40 bin lirayla baştan yarattı

Ablay’ın hurda haldeyken satın alıp onardığı minibüs görenlerin ilgisini çekiyor.

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Ragıp Ablay, yaptığı açıklamada, minibüsü ile ilgili projesinin ticarî olmadığını, sadece gençlik hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

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Minibüsün gelin arabası olarak düğün ve benzeri törenlerde kullanılabilecek olmasından heyecan duyduğunu belirten Ablay, "Maksadımız eşe dosta yardımcı olabilmek. Arkadaşlara ilginç bir düğün hediyesi de olabilir diye düşünüyorum.

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Minibüs ilgi görüyor, yollarda bile durdurup fotoğraf çekenler, fotoğraf çektirenler bir hayli fazla" diye konuştu.

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