FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Efsane kasa yollarda! 48 yaşındaki otomobil ilk günkü ihtişamıyla yollarda

Efsane kasa yollarda! 48 yaşındaki otomobil ilk günkü ihtişamıyla yollarda

OTOMOTİV HABERLERİ  | 21.09.2020 10:44 | Son Güncelleme

Bugüne kadar yüzlerce aracın tekrar hayat bulmasına vesile olan kaporta ustası Ali Ersöz, son olarak 1972 model otomobili fabrikadan çıktığı ilk günkü haline getirdi.

Efsane kasa yollarda! 48 yaşındaki otomobil ilk günkü ihtişamıyla yollarda

Bursa’da kaporta ustalığı yapan Ali Ersöz, yaptığı restorasyonlarla araçları ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor. Yüzlerce kamyonu, arazi aracını, otomobili ve çeşitli araçları tekrar yollara kavuşturan Ersöz, son olarak 1978 model Mercedes’i yeniledi. Yaptığı çalışmalarla fabrikadan çıktığı ilk günkü haline gelen araçlar, trafikteki dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son yaptığı çalışma için 150 bin lira harcadığını belirten Ersöz, “Bugüne kadar her marka ve modelden araçları tamir ettik, kaportasını, boyasını, elektrik aksamını onardık. Şu an restorasyonunu yaptığımız 107 kasa 350SL 1972 model Mercedes’i ilk fabrikadan çıktığı konuma getirdik. Ufak tefek eksikleri kaldı. Koleksiyon değeri olan bir araçtır. SL olduğu için çok az üretilmiştir. Koleksiyoncuların tercih ettiği, her zaman her yerde görünmeyen araçlardan biridir” dedi.

AW119753_02

Araç sahibi de titizlikle üzerinde durduğu bir otomobil olduğunu belirten Ersöz, “Bütün parçalarını yurt dışından getirdik. Arabanın maliyeti yurt dışından gelen parçalarıyla birlikte 150 bin liraya ilk günkü ihtişamına kavuştu. Ancak almaya kalktığınız da böyle bir aracı 650 bin liraya zor bulunur” dedi.

KAYNAK:İHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren haber!Tüm araç sahiplerini ilgilendiren haber!
Volkswagen'in yeni crossover modeli: Volkswagen Taos Volkswagen'in yeni crossover modeli: Volkswagen Taos
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Niğde'de bir deprem daha!
Niğde'de bir deprem daha!
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aile yardımları!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan aile yardımları!
Altın yükselişe devam ediyor!
Altın yükselişe devam ediyor!
Dolarda rekor artış sürüyor!
Dolarda rekor artış sürüyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Sıfır araba alacaklar dikkat! Sıfır araç kampanyaları başladı! İşte eylül otomobil kampanyaları 2020!
Sıfır araba alacaklar dikkat! Sıfır araç kampanyaları başladı! İşte eylül otomobil kampanyaları 2020!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? MASFED Başkanı açıkladı!
ÖTV indirimi geliyor mu?
ÖTV indirimi geliyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖTV sonrası o araçlara talep arttı! ÖTV zammı sonrası fiyatı düşen araçlar hangileri?
ÖTV sonrası o araçlara talep arttı!
E-Devlet'te yeni 'Araçlarım' hizmeti! Muayene randevusu ve HGS'de kolaylık
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren haber!
ÖTV düzenlemesi alt segment araçlara talepleri arttırdı
ÖTV düzenlemesi sonrası o araçlara talep arttı
TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fabrikası ne zaman bitecek? TOGG fabrikası son durum!
TOGG ne zaman çıkacak? TOGG fabrikası ne zaman bitecek? TOGG fabrikası son durum!
3,4 milyon dolarlık araba: Aspark Owl
Dünyanın en pahalı elektrikli arabası: Aspark Owl
Volkswagen'in yeni crossover'ı Taos geliyor!
Volkswagen'in yeni crossover modeli: Volkswagen Taos

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.