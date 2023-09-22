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Ek MTV için kritik tarih! İptal olacak mı? Gözler Anayasa Mahkemesi'nin kararında

22.09.2023 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru için kritik tarih belli oldu. Yüksek Mahkeme, ek MTV'yi 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşerek karara bağlayacak.

Ek MTV için kritik tarih! İptal olacak mı? Gözler Anayasa Mahkemesi'nin kararında

Haziran ayında Meclis’te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla, 2023'te bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödenmesine kararlaştırılmıştı.

Yüksek Mahkeme, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvurunun ilk incelemesini yaparak, dosyayı esastan görüşmeye karar vermişti.

PERŞEMBE GÜNÜ KARAR AÇIKLANACAK

Başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşülerek karara bağlanacak.

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7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenmişti.

Anayasa Mahkemesi, 26 Temmuz 2023'teki gündem toplantısında, başvurunun ilk incelemesini yapmış, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına hükmetmişti. (AA)

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