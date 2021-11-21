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Ekim ayının "SUV pazarı lideri" Peugeot oldu! En çok Peugeot 2008 tercih edildi

21.11.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, geçen yılı SUV sınıfının lideri olarak tamamladıklarını belirterek, "Markamız bu yıl, ekim ayında da zirvede yer aldı. SUV 5008 ve SUV 2008 modellerimiz sınıflarında yakaladıkları yüzde 21 ve yüzde 28’lik pazar payları ile bu liderliğe ekim ayında da ciddi katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Ekim ayının "SUV pazarı lideri" Peugeot oldu! En çok Peugeot 2008 tercih edildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, geçen yıl yakaladığı SUV başarısını 2021 yılında da sürdürüyor. Geçen yılın bu alandaki pazar lideri marka, ekim ayını da lider kapatarak SUV alanında yakaladığı başarısını perçinledi.

Fransız üreticinin bu alandaki en başarılı modeli ise B-SUV segmentindeki güçlü temsilcisi SUV 2008 oldu. Model, Türkiye pazarında satışa sunulduğu 2020 yılından bu yana yüksek bir satış performansı sergileyerek kendi sınıfında en çok tercih edilen SUV modellerinden biri oldu.

İLK 10 AYDA SINIFININ AÇIK ARA LİDERİ OLDU

Başarılı grafiğini 2021 yılında da sürdüren Peugeot SUV 2008, 2021 Ocak-Ekim döneminde 7 bin 507 adetlik satışa ulaşarak yüzde 15 pazar payı elde ederek, ilk 10 ayda sınıfının açık ara lideri oldu.

Peugeot SUV 2008, eylül ve ekim aylarında arka arkaya gösterdiği satış performansıyla dikkati çekti. Eylül ayını 1.082 adetlik satışla B-SUV segmentinden yüzde 21’lik pazar payı alırken, ekimde ise 1.143 adet ile yüzde 28 pay ile tamamladı. Böylece, SUV 2008 geçen iki ayı da sınıfının zirvesinde bitirdi.

EKİM 2021'İN DE SUV PAZAR LİDERİ KONUMUNA GELDİ

Markanın SUV ailesinin en büyüğü olan Peugeot SUV 5008 ise ekim ayında kendi sınıfında yüzde 21 pay elde ederek lider olmayı başardı. Peugeot'nun SUV pazarındaki toplam payı yüzde 19 oldu. Geçen yıl en çok SUV satan marka olmayı başaran Peugeot, Ekim 2021’in de SUV pazarı lideri konumuna geldi.

Peugeot SUV segmentinde yakaladığı başarının yanı sıra 2021 yılında toplam pazar payında da yükselen bir grafik çizdi. Markanın ekim ayı toplam pazar payı geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan üzerine çıkarak yüzde 8,3 oldu.

Binek otomobil pazar payında da yukarı yönlü grafik yakalayan Peugeot’nun ekim ayı binek otomobil pazar payı 2020’nin aynı dönemine göre 1,7 puanlık artışla yüzde 8,7’ye yükseldi. Peugeot, hafif ticari araç satışlarında ekim ayında yüzde 7,4’lük pay elde ederken ocak-ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43’lük bir artış yakaladı.

"YILI LİDER TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, otomotiv sektörünün, salgın ve hemen sonrasında tedarik zincirinde meydana gelen aksaklıklar nedeniyle oldukça zor bir yıl geçirdiğini ifade etti.

Belirsizliğin böylesinde zor olduğu bir yılda Peugeot markası olarak gerek SUV gerekse hatchback ve sedan modelleriyle ihtiyaçları karşılamak için maksimum bir çaba gösterdiklerini belirten Anaç, şunları kaydetti:

"Öyle ki, geçtiğimiz yılı SUV sınıfının lideri olarak tamamlayan markamız bu sene ekim ayında da zirvede yer aldı. SUV 5008 ve SUV 2008 modellerimiz sınıflarında yakaladıkları yüzde 21 ve yüzde 28’lik pazar payları ile bu liderliğe ekim ayında da ciddi katkı sağladılar. Peugeot SUV 2008, sınıfında fark yaratan özellikleriyle satışa sunduğumuz günden beri Türk tüketicisinin tercihi oldu ve bunu başarıyla sürdürüyor. İlk 10 ayda 7 bin 507 adetlik satışa ulaştığımız SUV 2008’in başarısını son 2 ayda da devam ettirerek B-SUV sınıfı lider tamamlamak istiyoruz."

Kaynak: AA

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