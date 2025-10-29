FİNANS

Elektrikli araç sahibine şok cevap! Kullanma kılavuzu bile gönderdi, 229 bin TL ödenecek

Ankara'da sürücü kursu sahibi Deniz Şahnur Yıldırım'ın elektrikli otomobilinin kasko hasarını 'şarjdayken hareket etmiş' gerekçesiyle ödemeyen sigorta şirketi haksız bulundu. Sigorta Tahkim Komisyonu, bilirkişinin elektrikli araçların şarj kablosu takılıyken hareket etmesinin teknik olarak mümkün olmadığı tespiti sonrası 229 bin 658 TL'nin faiziyle ödenmesine karar verdi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sürücü kursu sahibi Deniz Şahnur Yıldırım (30), geçen yıl 25 Ekim'de elektrikli otomobilini site içinde park etmeye çalıştı. Bu sırada Yıldırım'ın kullandığı otomobil, istinat duvarına çarptı. Yıldırım, kasko poliçesi kapsamında sigorta şirketine başvurdu. Ancak şirket, aracın şarj halindeyken hareket ettirildiğini ileri sürerek hasarı karşılamadı.

ŞARJ KABLOSU TAKILIYKEN HAREKET ETMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Yıldırım, avukatı Fırat Bilici aracılığıyla Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurdu. Dosya bilirkişiye gönderildi. Teknik incelemede; elektrikli araçların şarj kablosu takılıyken hareket etmesinin teknik olarak mümkün olmadığı, sistemin bunu otomatik olarak engellediği belirlendi. Komisyon, bilirkişi raporunu esas alarak sigorta şirketini kusurlu buldu. Heyet, 229 bin 658 lira 89 kuruşluk hasar bedelinin işleyecek faiziyle birlikte araç sahibine ödenmesine hükmetti.

'HAKLI ÇIKTIK'

Deniz Şahnur Yıldırım, aracı park ederken frene basmasına rağmen tutmadığını ve duvara çarptığını söyleyerek, "Bundan dolayı da ön şarj soketinde bir arıza oluştu. Kazadan sonra yetkili servise götürerek aracımı yaptırmak için başvuruda bulundum. Yetkili servis, bana kaskodan yapılabileceğini söyledi. Fakat kasko şirketinin reddinden dolayı aracım 4 ay boyunca yetkili serviste kaldı. Mağduriyetimden dolayı avukat beyle görüşerek hukuki süreci başlattık ve haklı çıktık" diye konuştu.

'UYUŞMAZLIĞI KAZANMIŞ OLDUK'

Avukat Fırat Bilici ise kasko şirketinin aracın şarj halindeyken hareket ettirildiğini ileri sürdüğünü söyleyerek, "Ancak elektrikli araçlar şarj halindeyken hareket ettirilemez. Dolayısıyla buradaki hasarın ödenmeme sebebinin yasal olmadığını düşündük. Bu sebeple sigorta şirketine başvuru yaptık. Hatta kullanma kılavuzuna kadar sigorta şirketine gönderdik ve 'Bu araç şarj halindeyken hareket ettirilemez. Dolayısıyla vermiş olduğunuz ret sebebi, hasarın ödenmeme sebebi yerinde değildir' dedik. Ancak sigorta şirketi buna rağmen yine bize olumsuz cevap verdi. Daha doğrusu cevap vermedi. Bunun üzerine Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurduk. Ve bilirkişi raporunda da hususun böyle olduğu, aracın şarj halindeyken hareket ettirilemeyeceği, dolayısıyla bütün hasar bedelinin ödenmesi gerektiği ve bütün bataryaya giden şarj soketlerinin değişmesi gerektiği ifade edildi. Ve 200 küsur bin lira alacağa hükmedildi. Bu şekilde de uyuşmazlığı kazanmış olduk" dedi. (DHA) Kaynak: DHABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

