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Elektrikli araç şarj soketi artıyor!

27.03.2025 15:11
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Elektrikli araç şarj soket sayısı şubatta önceki aya göre yüzde 4,2 artarak 28 bin 79'a yükseldi.

Elektrikli araç şarj soketi artıyor!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) şubata ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonları toplam kurulu gücü, şubatta önceki aya göre yüzde 8,4 artışla 1966 megavat oldu.

Şubatta toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 4,2 artışla 28 bin 79'a çıktı. Bu rakam, ocakta 26 bin 941 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, AC şarj soket sayısı 16 bin 533'e çıkarak yüzde 2,5 artış gösterirken, DC şarj soket sayısı da yüzde 6,7 artarak 11 bin 546'ya yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 16 bin 125, DC şarj soket sayısı ise 10 bin 816 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, ocakta 198 bin 2 olan elektrikli araç sayısı şubatta 207 bin 989'a ulaştı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şarj istasyonu elektrikli araba
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