Elektrikli araçlara ilgi hızla arttı: 'Şarj altyapısı' vurgusu

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin ana arterlerinde elektrikli araçlar için şarj noktalarının sayısının artmasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, bu altyapının ülke geneline dengeli ve sürdürülebilir şekilde yayılmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

MASFED'den elektrikli araç şarj altyapısı için stratejik planlama çağrısı geldi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine, Türkiye'de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısının stratejik planlamayla geliştirilmesinin uzun yol güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu söyledi.

Otomotiv sektöründeki teknolojik dönüşümün altyapı ve kullanım alışkanlıklarında köklü değişimleri beraberinde getirdiğine dikkati çeken Erkoç, Türkiye'de elektrikli araçlara ilginin hızla arttığını, şarj altyapısının da aynı hızla geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

"ALTYAPI ÜLKE GENELİNE DENGELİ YAYILMALI"

Özellikle otoyollar ve şehirler arası güzergahlarda kurulan yeni nesil hızlı şarj istasyonlarının, uzun yolculukların planlanabilirliğini ve güvenliğini doğrudan etkilediğine işaret eden Erkoç, şöyle konuştu:

"Bugün gelinen noktada, elektrikli araçlar için ana arterlerde şarj noktalarının sayısının artması önemli bir gelişme olmakla birlikte, bu altyapının ülke geneline dengeli ve sürdürülebilir şekilde yayılması büyük önem taşıyor. Elektrikli araç kullanıcılarının uzun yol deneyiminde en temel beklentisi, kesintisiz erişim, şarj sürelerinin öngörülebilirliği ve istasyonların teknik güvenilirliğidir."

Yalnızca istasyon sayısının artırılmasının yeterli olmadığını vurgulayan Erkoç, hızlı şarj kapasitesinin geliştirilmesi, istasyonlar arası mesafenin optimize edilmesi ve dijital yönlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"DAHA SAĞLIKLI SÜRÜŞ DENEYİMİ SUNAR"

Şarj planlamasının sürüş güvenliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Erkoç, şunları kaydetti:

"Sürücünün menzil kaygısı yaşamadan yolculuk yapabilmesi, hem dikkat dağınıklığını azaltır hem de daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunar. Bu nedenle altyapı yatırımlarının yalnızca sayısal değil, stratejik bir planlamayla ele alınması gerektiğine inanıyoruz."

Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümünde önemli bir ivme yakaladığına işaret eden Erkoç, bu sürecin sürdürülebilirliği için kamu ve özel sektör başta olmak üzere tüm paydaşların koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

Erkoç, MASFED olarak dönüşüm sürecinin sağlıklı ve güvenli ilerlemesi için katkı sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

