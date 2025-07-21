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Elektrikli araçlarda ÖTV değişikliği ihtimali! Motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi...

Araç satın alacaklar tarafından yeni ÖTV düzenlemesine dair tüm detaylar dikkatle araştırılıyor. ÖTV oranlarındaki yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişime ek olarak arazi taşıtları için ÖTV oranının yüzde 50 olarak uygulanacak olmasıyla fiyatlarda nasıl bir değişim yaşanacağı merak ediliyor. Diğer yandan özellikle elektrikli otomobillerde ÖTV'nin artıp artmayacağı da araştırılıyor. Peki, elektriklilere yeni sistem ihtimali nedir? İşte detaylar...

Elektrikli araçlarda ÖTV değişikliği ihtimali! Motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi...
Hande Dağ

ÖTV düzenlemesiyle beraber pek çok önemli değişiklik yaşandı. Ayrıca ÖTV matrahlarıyla ilgili ve motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri için de farklı oranlar belirleme yetkisi Cumhurbaşkanına verildi. Peki, elektrikli otomobillerde ÖTV artacak mı? İşte tüm detaylar...

Elektrikli araçlarda ÖTV değişikliği ihtimali! Motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi... 1

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre; Kanun'un II sayılı listesindeki mallar için oranlar ile bu oranlara esas Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş steyşın vagon ve yarış arabaları dahil diğer motorlu taşıtların motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri için de farklı oranlar belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Elektrikli araçlarda ÖTV değişikliği ihtimali! Motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi... 2

Yeni düzenlemeyle; bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.

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Bu değişiklikle beraber çok sayıda vatandaş elektrikli otomobillerde bir ÖTV artışı olup olmayacağını merak ediyor.

Elektrikli araçlarda ÖTV değişikliği ihtimali! Motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi... 3

"VERGİ ORANLARININ İLERİDE YENİDEN DEĞİŞME İHTİMALİNDEN SÖZ EDİLEBİLİR"

Habertürk'teki yazısında Yiğitcan Yıldız, "Yeni ÖTV yasasında, yüzde yüz elektrikli araçlar, plug-in (şarj edilebilir) hibrit otomobiller ve hibrit otomobiller için yeni bir vergi oranı bulunmuyor. Fakat, ilgili yasada dikkat çeken bir madde yer alıyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı'na ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırmak, sıfıra kadar indirmek, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla araçların silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri için farklı oranlar belirleme yetkilileri veriliyor. Dolayısı ile araçların vergi oranlarının ileride yeniden değişme ihtimalinden söz edilebilir" ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçlarda ÖTV değişikliği ihtimali! Motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi... 4

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ÖTV'LERİ DEĞİŞECEK Mİ?

NTV'de yer alan habere göre ise; elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi, motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1 milyon 450 bin lirayı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10, motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1 milyon 450 bin lirayı aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 40, motor gücü 160 kW ve üstünde olan ve matrahı 1 milyon 350 bin lirayı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 50, motor gücü 160 kW ve üstünde olan ve matrahı 1 milyon 350 bin lirayı aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı ise yüzde 60 olarak uygulanıyor.

Elektrikli araçlarda ÖTV değişikliği ihtimali! Motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi... 5

Bu oranların değişmesi ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğu belirtiliyor.

Elektrikli araçlarda ÖTV oranı batarya kapasitesi, menzil ve motor gücüne bağlı olarak belirlenecek. Büyük bataryaya sahip, uzun menzilli ve yüksek beygire sahip elektrikli araçlarda ÖTV'nin de yüksek olmasının beklentiler arasında olduğu belirtiliyor.

Elektrikli araçlarda ÖTV değişikliği ihtimali! Motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi... 6

TOGG VE TESLA

Elektrikli araçların genelde kısa menzillilerinin batarya kapasitesi 50 kWh civarında bulunuyor. Togg T10X'in standart menzile sahip aracının bataryası 52.4 kWh iken uzun menzilli olanında kapasite 88.5 kWh'a yükseliyor. Togg'un tüm modelleri 218 beygir güç üretiyor. Standart menzilli Togg'la 314 kilometre menzil bulunurken uzun menzillide bu rakam 523 kilometreye çıkıyor. Ayrıca piyasaya çıkması beklenen Togg T10F ve Togg T10X 4More'un da fiyatları merakla bekleniyor.

Togg fiyatlarına uzun süredir zam yapmadı ve yüksek tutarda uygun koşullarda kredi imkanı sağlıyor. Yapılacak ÖTV düzenlemesiyle ihtimaliyle birlikte Togg'un fiyatlarında artış yaşanabileceği belirtiliyor.

Tesla'nın satışları Türkiye'de hızla artıyor. Envantere giren araçlar satılırken Berlin'deki fabrikadan siyah Tesla Model Y akını Türkiye'ye doğru devam ediyor. Özel Tüketim Vergisi'nde artış yaşanacağı beklentisiyle kullanıcıların elektrikli araç almayı sürdürdüğü aktarılıyor. Tesla'nın Türkiye'ye siyah renk dışında araç gönderip göndermeyeceğinin de bilinmediği belirtiliyor.

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ÖTV elektrikli araç elektrikli araba ötv düzenlemesi
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