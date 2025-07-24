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Elektrikli araçlarda ÖTV oranları yeniden düzenlendi: Cari açığı azaltma hamlesi mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında önemli değişikliklere gitti. Cari açığı azaltmayı hedefleyen düzenleme, bazı araç gruplarında ÖTV indirimine giderken, bazı modellerde ise artış öngörüyor. Bakanlık, düzenlemenin enflasyon üzerindeki etkisinin minimal düzeyde olacağını belirtiyor.

Elektrikli araçlarda ÖTV oranları yeniden düzenlendi: Cari açığı azaltma hamlesi mi?

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Otomotiv piyasası, son dakika ÖTV düzenlemesiyle hareketlendi. Yapılan açıklamaya göre, binek otomobillerdeki ÖTV oranları, yerli üretimi desteklemek ve cari açığı azaltmak amacıyla yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile bazı araç gruplarında ÖTV oranları düşürülürken, özellikle lüks segment olarak değerlendirilen bazı modellerde ise artış yapıldı. Bakanlık yetkilileri, bu değişikliğin otomotiv sektöründe dengeli bir yapı oluşturmayı ve yerli üreticileri teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı.

Bakanlığın açıklamasında, düzenlemenin cari açığın azaltılmasına doğrudan katkı sağlayacağı belirtildi. Satışların yoğun olduğu bazı araç gruplarında ÖTV oranları 5 ila 10 puan arasında indirilirken, mevcut oranların korunduğu modeller de bulunuyor. Ancak, bazı yüksek segment araçlarda ise ÖTV oranları 10 ila 20 puan arasında artırıldı. Bu durumun, özellikle ithal lüks otomobillerin fiyatlarında hissedilir bir artışa neden olması bekleniyor.

Düzenlemenin enflasyon üzerindeki etkisine de değinen Bakanlık, yapılan hesaplamalara göre yıllık bazda net enflasyon etkisinin sadece 0,0019 puan olacağını öngörüyor. Bu durum, düzenlemenin genel enflasyon seviyesi üzerinde önemli bir baskı oluşturmayacağı şeklinde yorumlanıyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, düzenleme ile motor silindir hacmi, menzil ve batarya kapasitesi gibi faktörler de dikkate alınarak farklı ÖTV oranları belirlendi. Bu durum, özellikle elektrikli araç pazarında rekabetin artmasına ve tüketicilerin farklı segmentlerdeki araçlara yönelmesine olanak sağlayabilir. Elektrikli araçlardaki ÖTV oranlarının yeniden düzenlenmesi, bu alandaki yatırımları teşvik etme ve çevre dostu araçların kullanımını yaygınlaştırma hedefiyle de örtüşüyor.

Tüketiciler düzenlemenin kendi bütçelerine etkisini yakından takip ediyor.

Bu kapsamda, binek otomobillerin ÖTV matrahları ve oranları, yerli üretim ve cari açık dengesi gözetilerek yeniden şekillendirildi. Yapılan değişiklikler, otomotiv sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Özellikle elektrikli araçlara yönelik teşviklerin artırılması, Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki dönüşüm sürecini hızlandırabilir.

Sonuç olarak, ÖTV düzenlemesi, cari açığı azaltma ve yerli üretimi destekleme hedefleri doğrultusunda atılmış stratejik bir adım olarak değerlendirilebilir. Düzenlemenin uzun vadeli etkileri, piyasanın tepkileri ve tüketici davranışları yakından izlenerek daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Özellikle elektrikli araç pazarındaki gelişmeler, düzenlemenin başarısı için kritik öneme sahip olacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ÖTV elektrikli araç ötv düzenlemesi
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