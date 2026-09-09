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Elektrikli araçların evde şarj edilmesi yasaklandı mı? Açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklamanın bulunmadığını bildirdi.

Elektrikli araçların evde şarj edilmesi yasaklandı mı? Açıklama geldi

DMM, "elektrikli araçların evlerde şarj edilmesinin yasaklandığı" iddiasını yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "elektrikli araçların evlerde şarj edilmesine ilişkin yeni bir düzenleme getirildiği, mevcut şarj cihazlarının söktürüleceği ve evinde aracını şarj edenlere yüz binlerce liralık ceza kesileceği" iddialarının yer aldığı belirtildi.

Elektrikli araçların evde şarj edilmesi yasaklandı mı? Açıklama geldi 1

"HERHANGİ BİR YASAKLAMA KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği ve gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Elektrikli araçların evlerde, apartman veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklama kesinlikle söz konusu değildir. Yapılan düzenlemelerin temel amacı, çok katlı binalarda elektrik tesisatına proje dışı, izinsiz ve tekniğine uygun olmayan bireysel müdahalelerin önüne geçmek, olası yangın ve kaza risklerini engelleyerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır." ifadelerine yer verildi.

Elektrikli araçların evde şarj edilmesi yasaklandı mı? Açıklama geldi 2

İkiden fazla bağımsız bölüm bulunan yapılarda şarj ünitelerinin, bina yönetiminin bilgisi dahilinde, gerekli izinler alınarak ve ihtiyaç halinde proje tadilatı yapılarak onaylı projeye ve teknik güvenlik standartlarına uygun şekilde kurulması gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Elektrikli araçların evde şarj edilmesi yasaklandı mı? Açıklama geldi 3

"İddia edilen cezalar ise elektrikli araçların evde şarj edilmesine getirilen yeni bir kısıtlamadan değil, sayaç dışı bağlantı, kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı gibi halihazırda yürürlükte olan mevzuat ihlallerine yöneliktir. Vatandaşlarımızın güvenliğini merkeze alan teknik düzenlemeleri çarpıtarak panik ve güvensizlik ortamı oluşturmayı hedefleyen asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç şarj
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