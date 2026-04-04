Emeklilere ÖTV’siz araç teklifi Meclis’te! Sadece onları kapsıyor: İşte şartlar

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’ın Bağ-Kur emeklileri için ÖTV’siz araç kanun teklifi kamuoyunda yakından takip ediliyor. Teklifin detayları netleşirken son durum da merak ediliyor. Sadece Bağ-Kur emeklilerini kapsayan teklifin hangi şartlar istediği belli oldu. Peki Durmaz’ın sunduğu teklifin detayları neler? İşte Bağ-Kur emeklilerini kapsayan ÖTV’siz araç kanunun teklifinin detayları…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Bağ-Kur emeklisine ÖTV’siz araç kanun teklifinin Meclis’e sunulmasının ardından kamuoyu detayları merak etmeye başladı. Hangi şartlar altında kimlere verileceğine daire sorular araştırılıyor. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan teklif için ise detaylar belli olmaya başladı.

Durmaz, emekli olmuş küçük esnaf ve sanatkârların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla ‘Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

BU HAK 1 DEFA VERİLECEK

Teklife göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak 5362 sayılı kanun kapsamında esnaf ve sanatkâr sayılan, 5510 sayılı Kanun’a göre 4/1-b kapsamında sigortalı olup yaşlılık aylığı bağlanan vatandaşlara, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere binek otomobil alımında ÖTV istisnası sağlanması öngörülüyor.
5 YIL BOYUNCA SATIŞI YAPILMAYACAK

Gerekçe olarak ise mahalle ölçeğinde üretim ve hizmet sunan küçük esnafın hayat pahalılığı ve yüksek vergiler nedeniyle geçim sıkıntı yaşaması olarak belirtildi. İstisnanın ticari kazanca dönmemesi için ÖTV’siz alınan aracın iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca devredilememesi şartı konuldu. Doğal afet sonucu aracın hurdaya dönerse aynı istisnadan bir kez daha hak doğması planlanıyor.

SOSYAL DESTEK ADIMI

Ayrıca araç alımına bağlı KDV ve tescil işlemleri ile kullanım sürecindeki MTV, sigorta ve akaryakıt vergileri üzerinden kamuya dolaylı gelir sağlanabileceği ifade edildi. Durmaz kanun teklifi için şu şekilde değerlendirmede bulunmuştu:

"Esnaf ve sanatkârlarımız kriz dönemlerinde dahi kepenk kapatmamak için büyük fedakârlık yaptı. Emeklilikte geliri sabitlenen küçük esnafın ulaşım ve temel ihtiyaçlara erişimi zorlaşıyor. Bu düzenleme hedefli ve suistimale kapalı bir sosyal destek adımıdır"

SON DURUM NE?

Sosyal medyada ve diğer mecralarda söz konusu kanun teklifinin yasalaştığı söylense de henüz böyle bir durum yok. Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda, Komisyon'da görüşülecek.

BÖYLE SAÇMALIK OLMAZ NEDEMEK SADECE BAĞKUR EMEKLİLERİNE DİYE BİRŞEY OLURMU
Adaletsizlikten ne adalet beklenir ki?
Bağkur emeklisi tamam neden 5 yıl bağkur emeklisine verilecekse hepsi faydalansın emekli olup 5 yılı geçmemiş olmak haksızlık olur..
