En çok çalınan araçlar belli oldu! Bu modeli alan 2 kez düşünsün

İngiltere'de araç hırsızlıklarına ilişkin çarpıcı veriler açıklandı. Geçici araç sigortası şirketi Tempcover tarafından yapılan ve DVLA (Araç Tescil Kurumu) kayıtlarına dayanan araştırmaya göre, en çok çalınan otomobil Ford Fiesta (4 bin 446) oldu. Onu 1.727 vakayla Volkswagen Golf ve 1.700 hırsızlıkla Ford Focus izledi.

En çok çalınan araçlar belli oldu! Bu modeli alan 2 kez düşünsün
Cansu Akalp

Birleşik Krallık'ta 2024 yılı boyunca yaşanan araç hırsızlıklarına dair dikkat çekici veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Geçici araç sigortası şirketi Tempcover tarafından, DVLA (Araç Tescil Kurumu) kayıtlarına dayanarak hazırlanan rapora göre, en çok çalınan otomobil modeli Ford Fiesta oldu.

EN ÇOK ÇALINAN ARAÇ FORD FIESTA

Araştırmaya göre, geçtiğimiz yıl İngiltere genelinde 4 bin 446 Ford Fiesta çalındı. Bu rakam, günde ortalama 12 aracın kaybolduğu anlamına geliyor. Fiesta'yı 1.727 vakayla Volkswagen Golf ve 1.700 hırsızlıkla Ford Focus izledi.

Rapor, yalnızca yaygın modellerin değil, lüks segmentteki araçların da hırsızların radarında olduğunu ortaya koydu. Range Rover Evoque, BMW 3 Serisi ve Mercedes-Benz C-Serisi, 2024'te en çok çalınan 10 model arasında yer aldı. Bu araçların genellikle ihracat amacıyla çalındığı ve yurt dışına kaçırılarak satıldığı belirtildi.

Tempcover'ın verileri, Ferrari hırsızlıklarında kayda değer bir azalma yaşandığını da ortaya koydu. 2023 yılında 43 Ferrari çalınırken, 2024'te bu sayı yalnızca 3'e geriledi. Uzmanlar, bu düşüşü gelişen güvenlik sistemleri ve araç takip teknolojilerindeki ilerlemelere bağlıyor.

İNGİLTERE'DE EN ÇOK ÇALINAN 10 OTOMOBİL

1- Ford Fiesta – 4.446

2- Volkswagen Golf – 1.727

3- Ford Focus – 1.7004-

4-Toyota RAV 1.260

5- BMW 3 Serisi – 1.207

6- Range Rover Evoque – 1.079

7- Nissan Juke – 1.027

8- Mercedes-Benz C-Serisi – 1.024

9- Range Rover Sport – 950

10- Vauxhall Corsa – 870

