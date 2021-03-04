En çok otomatik vites otomobil satıldı! İşte en çok satılan otomobiller!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 büyüyerek 102 bin 232 adet olarak belirlendi. Yalnızca otomobil satışları, 2021 yılı iki aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,1 artarak 80 bin 107 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 51 artarak 22 bin 125 adede ulaştı.

OTOMOTİK VİTESİN PAYI ARTTI

Bu dönemde otomatik vites araç satışlarındaki yükseliş de dikkati çekti.

Türkiye otomobil pazarında, şubat sonunda otomatik şanzımanlı otomobiller 60 bin 437 adetle yüzde 75,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 19 bin 670 adet satışla yüzde 24,6 olarak belirlendi.

Yılın iki aylık döneminde de satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-şubat döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 71,2, satışı da 42 bin 541 adet olarak belirlenmişti.

Böylece söz konusu dönemde otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri yüzde 42,1 artış gösterdi.