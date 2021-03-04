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Oyak Renault’ta üretim durdu: Üretim ne zaman başlayacak?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 04.03.2021 10:29 | Son Güncelleme

Koronavirüsten kaynaklanan nedenlerden dolayı Bursalı Oyak Renault Fabrikası 8 Mart'a kadar üretimi durdurdu. Yapılan açıklamada salgından kaynaklanan sıkıntının haziran ayına kadar sürebileceği belirtildi.

Oyak Renault’ta üretim durdu: Üretim ne zaman başlayacak?

Türkiye’nin otomotiv devlerinden Bursalı Oyak Renault Fabrikası üretimi durdurdu. Bursa’da üretim yapan Oyak Renault, gerek Fransa’dan gerekse İtalya’dan temin ettiği yedek parçalardaki transport aksaklığından dolayı üretimini 8 Mart 2021 tarihine kadar durdurdu. Koronavirüsün sebep olduğu aksaklıktan kaynaklanan sıkıntının Haziran ayına kadar süreceği öğrenildi.

OYAK RENAULT: ÜRETİM DURDURMA HER AY BİR HAFTA OLABİLİR

Olumlu gelişme yaşanmadığı taktirde üretim durdurma, her ay bir hafta olacak şekilde devam edecek. Buna paralel olarak yurt dışı siparişlerinde de azalma olması sürecin uzamasına etken oldu.

Binlerce çalışanının yanısıra on binlerce yan sanayi çalışanına iş imkanı sunan otomotiv devi Oyak Renault, 2021 yılının başından bu yana her ay üretime bir hafta ara veriyordu.

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İŞÇİLER SIKINTIYA GİRDİ

Üretimin durmasıyla alakalı olarak zorunlu oluşan izinlerin yıllık izin halklarından kesileceği belirtildi. Oyak Renault işçileri: "Ne olursa olsun, ucu hep bize dokunuyor. İki ay öncesine kadar fazla mesailerden başımızı kaldıramaz duruma gelmiştik. Bir de şimdi bakınız. Henüz senenin başındayız. Mart 17’ye kadar devlet desteğini alacağız. Devletimiz sağ olsun. Sonra sürekli olduğu gibi yıllık izinlerimiz devreye girecek. Bizim ne suçumuz var? Bu duruşlarda sendikaya yakın olan işçiler sendikanın belirlediği otellerde aileleriyle birlikte tatil yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler de. Şu an dünya endişe içinde. Bunu çok iyi anlıyoruz. Ancak her daim en ufak bir çalkantıda ziyan gören hep bizler oluyoruz. Neden? Kafalarımızda sürekli olarak endişeler var. Acaba yarın ne olacak? Acaba işten çıkartılacak mıyız? Acaba buradan emekli olabilecek miyiz? Aile huzurumuz bir gün var, bir gün yok.Üretirken kıymetli, üretmezken kıymetsiz olmak bizleri kahrediyor." dediler.

İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
işçiler neden sıkıntıya giriyor? kamudaki mühendis maaşından çok maaş alıyorlar firma keyfinden mi üretimi durduruyor tabi izinli sayacak! herkes yattığım yerde para kazanayım iyi valla...
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