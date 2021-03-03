İkinci el otomobil fiyatları düştü: İşte şubat ayı verileri!

Geçtiğimiz aralık ayından bu yana düşüşe devam eden ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş trendi sürüyor. İkinci el araç fiyatları aralık ayından bu yana yüzde 3'e yakın düşüş gösterdi. İşte ikinci el araçların şubat ayı verileri...

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

sahibinden.com’dan yapılan açıklamaya göre, şubat ayı verilerine göre ilk defa Aralık 2020’de düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, şubat ayında da düşmeye devam etti. Böylece aralık ayından bu yana ilan fiyatları yüzde 3’e yakın düştü. Şubat ayının bir diğer öne çıkan başlığı ise daha genç otomobillerin ilan sayısındaki artış oldu.

Şubat ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi Otomobil olurken Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet, Otomobil ilanlarını takip etti.

Marka & Model'de en çok ilan verilenler sıralamasında ilk iki Renault – Clio (yüzde 4,6) ile Volkswagen – Passat (yüzde 4,5) olurken Opel – Astra (yüzde 4,1) bir üst sıraya yükseldi. Sıralamada ilk üçü Renault Megane (yüzde 4) ve Ford Focus (yüzde 3,9) takip etti. Şubat ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise yine Nissan oldu.