FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İkinci el otomobil fiyatları düştü: İşte şubat ayı verileri!

İkinci el otomobil fiyatları düştü: İşte şubat ayı verileri!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 03.03.2021 16:01 | Son Güncelleme

Aralık ayından bu yana yaklaşık olarak yüzde 3 oranında düşen ikinci el araç fiyatları düşmeye devam ediyor. İkinci el araçlarda marka sıralamasında, en çok ilan verilen marka ise Renault Clio oldu.

İkinci el otomobil fiyatları düştü: İşte şubat ayı verileri!

Geçtiğimiz aralık ayından bu yana düşüşe devam eden ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş trendi sürüyor. İkinci el araç fiyatları aralık ayından bu yana yüzde 3'e yakın düşüş gösterdi. İşte ikinci el araçların şubat ayı verileri...

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

sahibinden.com’dan yapılan açıklamaya göre, şubat ayı verilerine göre ilk defa Aralık 2020’de düşüş gösteren satılık otomobil ilan fiyatları, şubat ayında da düşmeye devam etti. Böylece aralık ayından bu yana ilan fiyatları yüzde 3’e yakın düştü. Şubat ayının bir diğer öne çıkan başlığı ise daha genç otomobillerin ilan sayısındaki artış oldu.

Şubat ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi Otomobil olurken Minivan & Panelvan, Arazi/ SUV & Pick-up, Ticari Araçlar ve Motosiklet, Otomobil ilanlarını takip etti.

Marka & Model'de en çok ilan verilenler sıralamasında ilk iki Renault – Clio (yüzde 4,6) ile Volkswagen – Passat (yüzde 4,5) olurken Opel – Astra (yüzde 4,1) bir üst sıraya yükseldi. Sıralamada ilk üçü Renault Megane (yüzde 4) ve Ford Focus (yüzde 3,9) takip etti. Şubat ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası ise yine Nissan oldu.

Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli olduŞubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu

EN FAZLA 2016 MODEL OTOMOBİL İLANI VERİLDİ

sahibinden.com’un şubat verilerine göre en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. Geçen aya göre en çok ilanı verilen otomobiller bir yaş daha gençleşti ve liderlik 2016 (yüzde 8,5) model otomobil ilanlarının oldu.

Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 37’si 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. 100-150 bin aralığındaki araçlar ise ilanların yüzde 25,1'ini oluşturdu.

Otomobil ilanlarının yüzde 25,4’ü ise 50 bin - 100 bin TL aralığında satışa sunuldu.

sahibinden.com’da, ilan bakanlar şubat ayında da en çok Renault (yüzde 11,5), Volkswagen (yüzde 11,4), BMW (yüzde 8,9), Mercedes - Benz (yüzde 7,7) ve Fiat (yüzde 6,5) marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika oldu.

AA

Şubat ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleştiŞubat ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı! Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı!
Uzman uyardı: Normalleşmenin ikinci el araç piyasasına etkileri!Uzman uyardı: Normalleşmenin ikinci el araç piyasasına etkileri!
2021 araç muayene ücretleri belli oldu2021 araç muayene ücretleri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'
Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'
Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?
Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Takipte borcu olanlara müjde!
Takipte borcu olanlara müjde!
Mart ayı kira zammı belli oldu!
Mart ayı kira zammı belli oldu!
EPDK'dan gizli zam yapan akaryakıt şirketlerine inceleme
EPDK'dan gizli zam yapan akaryakıt şirketlerine inceleme
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kredilerle ilgili önemli düzenleme!
Kredilerle ilgili önemli düzenleme!
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Uzman isim 2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
Uzman isim 2021-2022 dolar tahminini yükseltti!
Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı
Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı
Gram altında 425 TL tahmini!
Gram altında 425 TL tahmini!
Okuyucu Yorumları 4 yorum
daha beter olsunlar fiyatları okadar çok şişirdilerki akıl mantık sınırlarını aştılar inşaallah öyle bir dip yaparki
%80 + %18 vergisi olan araç fiyatlarının düşmesini düşünmek hayalden öteye geçemez.
merak etmeyin mart ayında yüzde 20 artış olarak geri döner
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları açıklandı!
Şubat ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
Şubat ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti
Araç alacaklar dikkat! Uzman uyardı: Normalleşme ile ikinci el araç piyasası hareketlenecek!
Uzman uyardı: Normalleşmenin ikinci el araç piyasasına etkileri!
Umutlar mart ayında! İkinci el araç fiyatları düşecek mi, yükselecek mi, ne zaman düşecek? Şimdi araba alınır mı? İkinci el piyasasında son durum
İkinci el otomobilde fiyatlar ne olacak?
Piyasada hareketlilik başladı! Şimdi araba alınır mı? İkinci el araba fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? İkinci el araç piyasasında son durum
Piyasada hareketlilik! Şimdi ikinci el araba alınır mı?
İkinci el otomobil pazarında hareketlilik sinyali! Normalleşmeyle fiyatlar düşecek mi?
İkinci el otomobil pazarında normalleşme fiyatları düşürecek mi?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.