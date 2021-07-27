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En çok rağbet gören otomobiller! Çip krizi 2. el piyasasına yaradı

27.07.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs hemen her sektörü olumsuz anlamda etkilerken, bu sektörlerden biri de otomobil firmaları oldu. Çip krizi nedeniyle araçların üretimi dururken, sıfır araç piyasasında fiyatlar cep yakıyor. Kriz en çok 2. el piyasasına yaradı.

En çok rağbet gören otomobiller! Çip krizi 2. el piyasasına yaradı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, sıfır araç piyasasını olumsuz anlamda etkilerken, bu olumsuzluğun yanına bir de çip krizi eklendi. Araçların üretiminin durması ise ikinci el araç piyasasına yaradı. Sektörün önde gelen temsilcileri en çok 80 ile 150 bin TL arasındaki araçların rağbet gördüğünü açıkladı.

"SANAYİYE ESKİ ARABALAR DAHA ÇOK GELİYOR"

İkinci el piyasasındaki artış sanayiye gelen arabalardan da anlaşılabiliyor. Otomobil tamiri ustaları bayram sonrası işlerin yoğunluğuna dikkat çekerken, eski arabaların daha çok sanayiye geldiğini belirtti.

Galericiler, yüksek model arabaların satılmadığını, en çok 80 ile 150 bin bandındaki araçların rağbet gördüğünü ifade etti.

Sıfır arabaların üretimi olmaması nedeniyle yerli arabalara ilgi arttı. Fiyat olarak 150 200 bin, 300 400 bin bandında arabalar bulunuyor.

2. EL PİYASASINDAKİ ARAÇLAR TAMİRCİLERE YARADI

Samsun Gülsan Sanayi Sitesi'nde 26 yıldır otomobil tamir eden usta Caner Akıncı, "Bayram sonrası işler gayet yoğun. Bakım yaptırmayan birçok kişi aracını sanayiye getirdi. Şu dönemde genelde 'hararet' ile ilgili sıkıntı yaşayan araçlar geliyor. Eski arabalar daha çok sanayiye geliyor.

Bunlarda hararet ve yağ eksiltme olayı çok oluyor. Yeni arabalarda ise pek sorun olmuyor. Onlar da bakımdan bakıma kendi servislerine gidiyorlar. 2. el otomobillere olan ilgi bizi olumlu etkiledi. Sıfır araba almayanlar servise değil de sanayiye gelmeyi tercih ediyor. Bakım ve tamirlerini bize yaptırıyorlar. Hararet yapan bir aracın masrafı, araca ve hararete göre değişiyor. Araba çok hararet yaparsa sorun pistonlara kadar iniyor. Onun da masrafı ağır oluyor. Sadece üst kapak ve conta ile sorun hallolursa o da en az 2,5-3 bin TL bir masrafa yol açıyor. Sıkıntı eğer alt motora kadar iniyorsa en düşük masraf 8-10 bin TL'den başlıyor" dedi.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA EN ÇOK HARARET SIKINTISI BULUNUYOR

Şu anda araçların en çok yaptığı sıkıntının hararet olduğunu ifade eden 28 yıllık esnaf Talat Körpe, "Trafik Samsun'da çok kalabalık olduğu için dur-kalklardan meydana gelen hararet sıkıntısı ile çok karşılaşıyoruz. Ya devirdaim ya da hortum patlıyor. Sıfır araç çok üretilmediği için millet kendi arabasına daha fazla bakmaya başladı. Önceden insanlar 2. el bir araç aldığında 2-3 sene biner, sıfır araba alırım diyordu. Şimdi vatandaşlar elindekinin kıymetini daha iyi biliyor. Kendi arabasına bakım yaptıranlar da çok oluyor" diye konuştu.

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2. el araç satışları onları sevindirdi2. el araç satışları onları sevindirdi
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