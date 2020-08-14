En çok satan ikinci el araba markaları! İkinci el araba fiyatları artarken satışlar da arttı!

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçtiğimiz ay en fazla tercih edilen 3 otomotiv markası Volkswagen, Renault ve Ford oldu. INDICATA tarafından hazırlanan ikinci el online pazar raporuna göre en çok satan ikinci el araba markaları belli oldu. İşte en çok satan ikinci el otomobiller ve ikinci el araba satışları...
İkinci el online pazarda 2020 yılının temmuz ayında en çok tercih edilen otomobil markası Volkswagen oldu. Volkswagen’i Renault ve Ford markaları takip etti. En fazla satılan ikinci el araba yeni bir ikinci el araba satın almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 yılının temmuz ayı verilerine bakıldığında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satan ikinci el araba modelleri içinde marka olarak 37 bin 359 satış ile Volkswagen öne çıktı.
En çok satan ikinci el arabalar sıralamasında Volkswagen’i marka olarak 31.372 adet satış ile Renault, 23.651 adet satış ile Ford, 21.630 adet satış ile Fiat, 14.744 adet satış ile Opel, 12.853 adet satış ile Mercedes-Benz, 12.194 adet satış ile Hyundai, 11.988 adet satış ile BMW, 9.889 adet satış ile Peugeot ve 9.217 adet satış ile Toyota takip etti. Temmuz ayında haziran ayı ile kıyaslandığı zaman satışlarını en fazla arttıran marka ise Opel markası oldu. Satışlarını arttıran diğer markalar arasında ise %45 artışla Volkswagen ve %38 artışla Toyota var.
Geçtiğimiz ay en çok satan ikinci el araçlar içindeki ilk 10 markanın en çok satan binek modellerinde ilk sırada Volkswagen markasının Passat modeli bulunuyor. Passat markasını Ford Focus ve Renault Clio takip ediyor. En çok satılan ikinci el arabalar içinde model bazında sıralamanın devamında ise Renault Megane, Opel Astra, Toyota Corolla, Renault Fluence, VW Jetta, Honda Civic ve VW Polo bulunuyor. Özellikle Honda Civic modeli en çok satılan ikinci el arabalar içinde ilk 10 binek model arasında ilk defa yer alıyor.
AA muhabirinin INDICATA raporundan derlediği veriler doğrultusunda; 2020 temmuz ayında Türkiye’de ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 238 bin 614 adet satış oldu. İkinci el araba satışı ile ilgili olarak satışların 2019 yılının aynı dönemine göre %66, geçtiğimiz aya göre de %31 arttığı gözlendi. Temmuz ayına bakıldığında toplam ikinci el online satışların içerisinde binek araçların payı %84 olurken hafif ticari araçların payı ise %16 oldu.
En çok satan ikinci el otomobiller ile ilgili verilerin yer aldığı rapor, ikinci el ticareti yapan kurumların ve kuruluşların online pazarda verdiklerine ilanların verilerine dayandırılıyor. Veriler içerisinde bireysel araç ilanları yer almıyor. En çok satan ikinci el arabalar ile ilgili verilerin yer aldığı rapor hazırlanırken ikinci elde bir araç ilanının internetten tamamen kaldırılması durumunda satış gerçekleşmiş olarak kabul ediliyor.
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