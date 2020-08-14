FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. En çok satan ikinci el araba markaları! İkinci el araba fiyatları artarken satışlar da arttı!

En çok satan ikinci el araba markaları! İkinci el araba fiyatları artarken satışlar da arttı!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 14.08.2020 17:45 | Son Güncelleme

İkinci el araba piyasasındaki hareketlilik araç satın almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İkinci el araba fiyatları artarken INDICATA verilerine göre satışlarda da artış gözlendi. Peki, en çok satan ikinci el araba markaları hangileri? İşte en çok satan ikinci el otomobiller…

En çok satan ikinci el araba markaları! İkinci el araba fiyatları artarken satışlar da arttı!

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçtiğimiz ay en fazla tercih edilen 3 otomotiv markası Volkswagen, Renault ve Ford oldu. INDICATA tarafından hazırlanan ikinci el online pazar raporuna göre en çok satan ikinci el araba markaları belli oldu. İşte en çok satan ikinci el otomobiller ve ikinci el araba satışları...

En çok satan ikinci el araba markaları

İkinci el online pazarda 2020 yılının temmuz ayında en çok tercih edilen otomobil markası Volkswagen oldu. Volkswagen’i Renault ve Ford markaları takip etti. En fazla satılan ikinci el araba yeni bir ikinci el araba satın almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 yılının temmuz ayı verilerine bakıldığında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satan ikinci el araba modelleri içinde marka olarak 37 bin 359 satış ile Volkswagen öne çıktı.

En çok satan ikinci el arabalar sıralamasında Volkswagen’i marka olarak 31.372 adet satış ile Renault, 23.651 adet satış ile Ford, 21.630 adet satış ile Fiat, 14.744 adet satış ile Opel, 12.853 adet satış ile Mercedes-Benz, 12.194 adet satış ile Hyundai, 11.988 adet satış ile BMW, 9.889 adet satış ile Peugeot ve 9.217 adet satış ile Toyota takip etti. Temmuz ayında haziran ayı ile kıyaslandığı zaman satışlarını en fazla arttıran marka ise Opel markası oldu. Satışlarını arttıran diğer markalar arasında ise %45 artışla Volkswagen ve %38 artışla Toyota var.

Geçtiğimiz ay en çok satan ikinci el araçlar içindeki ilk 10 markanın en çok satan binek modellerinde ilk sırada Volkswagen markasının Passat modeli bulunuyor. Passat markasını Ford Focus ve Renault Clio takip ediyor. En çok satılan ikinci el arabalar içinde model bazında sıralamanın devamında ise Renault Megane, Opel Astra, Toyota Corolla, Renault Fluence, VW Jetta, Honda Civic ve VW Polo bulunuyor. Özellikle Honda Civic modeli en çok satılan ikinci el arabalar içinde ilk 10 binek model arasında ilk defa yer alıyor.

İkinci el araba fiyatları artarken satışlar da arttı!

AA muhabirinin INDICATA raporundan derlediği veriler doğrultusunda; 2020 temmuz ayında Türkiye’de ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 238 bin 614 adet satış oldu. İkinci el araba satışı ile ilgili olarak satışların 2019 yılının aynı dönemine göre %66, geçtiğimiz aya göre de %31 arttığı gözlendi. Temmuz ayına bakıldığında toplam ikinci el online satışların içerisinde binek araçların payı %84 olurken hafif ticari araçların payı ise %16 oldu.

En çok satan ikinci el otomobiller ile ilgili verilerin yer aldığı rapor, ikinci el ticareti yapan kurumların ve kuruluşların online pazarda verdiklerine ilanların verilerine dayandırılıyor. Veriler içerisinde bireysel araç ilanları yer almıyor. En çok satan ikinci el arabalar ile ilgili verilerin yer aldığı rapor hazırlanırken ikinci elde bir araç ilanının internetten tamamen kaldırılması durumunda satış gerçekleşmiş olarak kabul ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMasal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Yarısı 100 bin liranın üzerindeYarısı 100 bin liranın üzerinde
Altın daha da yükselir mi? İşte uzman tahminleriAltın daha da yükselir mi? İşte uzman tahminleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Türk ve Yunan savaş gemileri arasında "küçük bir kaza" yaşandı
Reuters: Türk ve Yunan savaş gemileri arasında "küçük bir kaza" yaşandı
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Altında iki ay sonra bir ilk yaşanabilir
Altında iki ay sonra bir ilk yaşanabilir
Erdoğan'dan dolar açıklaması
Erdoğan'dan dolar açıklaması
Bakan Albayrak: Türkiye Avrupa'da ilk sırada
Bakan Albayrak: Türkiye Avrupa'da ilk sırada
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
2. el araba fiyatları ne zaman düşecek?
2. el araba fiyatları ne zaman düşecek?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır? 2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?
İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır? 2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?
İkinci el araç satışına yeni düzenleme
İkinci el araç satışına yeni düzenleme
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

İkinci el otomobilde talep de fiyat da arttı
Yarısı 100 bin liranın üzerinde
İkinci el otomobilde en çok onlar satıldı
Otomobil alacaklar dikkat! En çok onlar satıldı
2020 yılında ÖTV indirimi gelecek mi? Berat Albayrak ÖTV indirimini duyurmuştu! Fiat-Toyota-Nissan-Opel-Peugeot-Seat- ÖTV indirimi var mı?
Fiat-Toyota-Nissan-Opel-Peugeot-Seat- ÖTV indirimi var mı?
En ucuz sıfır arabalar hangisi? 2020 Ağustos ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
İşte en ucuz sıfır otomobiller
İkinci el araba fiyatları ne olacak? 2. el araba fiyatları düşecek mi? Satışlar 1 milyonu aştı!
İkinci el araba fiyatları ne olacak? 2. el araba fiyatları düşecek mi? Satışlar 1 milyonu aştı!
İkinci el online oto pazarında satışlar 1 milyonu aştı
İkinci el satışlarda dikkat çeken rakam!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.