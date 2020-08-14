En çok satan ikinci el araba markaları! İkinci el araba fiyatları artarken satışlar da arttı!

İkinci el otomobil piyasasında hareketlilik sürüyor. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçtiğimiz ay en fazla tercih edilen 3 otomotiv markası Volkswagen, Renault ve Ford oldu. INDICATA tarafından hazırlanan ikinci el online pazar raporuna göre en çok satan ikinci el araba markaları belli oldu. İşte en çok satan ikinci el otomobiller ve ikinci el araba satışları...

En çok satan ikinci el araba markaları

İkinci el online pazarda 2020 yılının temmuz ayında en çok tercih edilen otomobil markası Volkswagen oldu. Volkswagen’i Renault ve Ford markaları takip etti. En fazla satılan ikinci el araba yeni bir ikinci el araba satın almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2020 yılının temmuz ayı verilerine bakıldığında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satan ikinci el araba modelleri içinde marka olarak 37 bin 359 satış ile Volkswagen öne çıktı.

En çok satan ikinci el arabalar sıralamasında Volkswagen’i marka olarak 31.372 adet satış ile Renault, 23.651 adet satış ile Ford, 21.630 adet satış ile Fiat, 14.744 adet satış ile Opel, 12.853 adet satış ile Mercedes-Benz, 12.194 adet satış ile Hyundai, 11.988 adet satış ile BMW, 9.889 adet satış ile Peugeot ve 9.217 adet satış ile Toyota takip etti. Temmuz ayında haziran ayı ile kıyaslandığı zaman satışlarını en fazla arttıran marka ise Opel markası oldu. Satışlarını arttıran diğer markalar arasında ise %45 artışla Volkswagen ve %38 artışla Toyota var.