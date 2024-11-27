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  4. En düşük 499 TL, en yüksek 230 bin 699 TL! MTV zammı kesinleşti, 2025 MTV ücretleri belli oldu! İşte motor hacmine göre ödenecek fiyatlar

En düşük 499 TL, en yüksek 230 bin 699 TL! MTV zammı kesinleşti, 2025 MTV ücretleri belli oldu! İşte motor hacmine göre ödenecek fiyatlar

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.11.2024 15:54
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2025 yılı motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla kesinleşti. İşte motor hacmi ve matrah değerine göre araç sahiplerinin 2025 yılında ödeyeceği MTV ücretleri...

En düşük 499 TL, en yüksek 230 bin 699 TL! MTV zammı kesinleşti, 2025 MTV ücretleri belli oldu! İşte motor hacmine göre ödenecek fiyatlar

"MTV ücretleri 2025 yılı için ne kadar olacak?" sorusu bir süredir araç sahipleri tarafından merak ediliyordu. MTV zammı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Hepsinin fiyatı artacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Hepsinin fiyatı artacak

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Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi de (MTV) 2025 yılında yeniden değerleme oranında artacak. Yeni yılda vergi, harç ve ceza tutarları da yeniden değerleme oranında artacak.

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2025 MTV ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

gzt.com'da yer alan habere göre; 2025 yılında geçerli olacak MTV zammı netlik kazandı.

İŞTE 2025 MTV ÜCRETLERİ

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0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 4835 TL

4-6 yaş - 3372 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 5313 TL

4-6 yaş - 3707 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 5803 TL

4-6 yaş - 4042 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 8421 TL

4-6 yaş - 6314 TL

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1301-1600 cc

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 9267 TL

4-6 yaş - 10000 TL

1301-1600 cc

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 10112 TL

4-6 yaş - 7577 TL

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1601-1800 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 16.330 TL

4-6 yaş - 12801 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 17866 TL

4-6 yaş - 13956 TL

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1801-2000 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 25792 TL

4-6 yaş - 19862 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 28142 TL

4-6 yaş - 21677 TL

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2001 - 2500 cc

Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 38.695 TL

4-6 yaş - 28.091 TL

Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü

1-3 yaş - 42.217 TL

4-6 yaş - 30.642 TL

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2501 - 3000 cc

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 53.952 TL

4-6 yaş - 46.942 TL

Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan

1-3 yaş - 58.864 TL

4-6 yaş - 51.203 TL

a3

4001 cc ve yukarısı

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 211.479 TL

Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan

1-3 yaş - 230.699 TL

a1

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 1882 TL

12-15 yaş - 1420 TL

16 yaş ve üstü - 499 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 2068 TL

12-15 yaş- 1565 TL

16 yaş ve üstü - 551 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 2264 TL

12-15 yaş- 1709 TL

16 yaş ve üstü - 594 TL

a2

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

7-11yaş - 3661 TL

12-15 yaş - 2588 TL

16 yaş ve üstü - 993 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

7-11yaş - 4031 TL

12-15 yaş- 2838 TL

16 yaş ve üstü - 1085 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

7-11yaş - 4389 TL

12-15 yaş- 3098 TL

16 yaş ve üstü - 1184 TL

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