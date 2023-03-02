En kısa ayda rekor! Otomobil satışları Şubat'ta 81 bini aştı: Fiat açık ara lider...

Otomotivde Ocak ayında görülen satış ivmesi Şubat'ta hızlanarak devam etti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Şubat ayına göre yüzde 63,4 artarak 81 bin 148 adet oldu. Bu satış adedi şubat ayları içinde en yüksek adet olarak kaydedildi.

Dernekten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 oranında artarak 132.042 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 oranında artarak 96.195 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 69,7 artarak 35.847 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Şubat ayında yüzde 63,4, otomobil pazarı yüzde 56,5, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 85,2 oranında arttı. 2023 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Şubat ayına göre yüzde 63,4 artarak 81.148 adet oldu.

OTOMOBİL SATIŞLARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 56,5 ARTTI

2023 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 58.907 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 85,2 artarak 22.241 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 74,3 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 65,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 101,6 arttı."

İŞTE EN ÇOK SATILAN MARKALAR

EBS Danışmanlık'ın paylaştığı verilere göre ise otomobil satışlarında Fiat açık ara birinci sırada yer aldı. Onu Renault takip ederken onu Peugeot takip etti.





