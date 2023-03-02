FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. En kısa ayda rekor! Otomobil satışları Şubat'ta 81 bini aştı: Fiat açık ara lider...

En kısa ayda rekor! Otomobil satışları Şubat'ta 81 bini aştı: Fiat açık ara lider...

02.03.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Şubat'ta hafif ticari ve otomobil satışları 81 bin 148 adet olarak gerçekleşti. Böylelikle şubat ayları içinde en yüksek satış adedine ulaşıldı. Şubat'ta otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 63,4 arttı. En çok satılan marka ise Fiat oldu.

En kısa ayda rekor! Otomobil satışları Şubat'ta 81 bini aştı: Fiat açık ara lider...

Otomotivde Ocak ayında görülen satış ivmesi Şubat'ta hızlanarak devam etti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Şubat ayına göre yüzde 63,4 artarak 81 bin 148 adet oldu. Bu satış adedi şubat ayları içinde en yüksek adet olarak kaydedildi.

iStock-621475734

Dernekten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 oranında artarak 132.042 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 oranında artarak 96.195 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 69,7 artarak 35.847 adet oldu.

Taşıt kredisinde vade uzatıldı, masada ÖTV seçeneği de var! Taşıt kredisinde vade uzatıldı, masada ÖTV seçeneği de var!

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Şubat ayında yüzde 63,4, otomobil pazarı yüzde 56,5, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 85,2 oranında arttı. 2023 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Şubat ayına göre yüzde 63,4 artarak 81.148 adet oldu.

iStock-1450302223

OTOMOBİL SATIŞLARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 56,5 ARTTI

2023 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 58.907 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 85,2 artarak 22.241 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 74,3 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 65,8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 101,6 arttı."

İŞTE EN ÇOK SATILAN MARKALAR

EBS Danışmanlık'ın paylaştığı verilere göre ise otomobil satışlarında Fiat açık ara birinci sırada yer aldı. Onu Renault takip ederken onu Peugeot takip etti.

FqMdvi9XgAAr3x3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 ay 6 bin kilometreyi ihlal edenlere ceza yağdı6 ay 6 bin kilometreyi ihlal edenlere ceza yağdı
EYT'liler promosyona göre banka seçecek! 15 bin TL'yi bulabilir...EYT'liler promosyona göre banka seçecek! 15 bin TL'yi bulabilir...
Dün açıklandı, herkes merak etti! 1.5 milyon konut nereye yapılacak?Dün açıklandı, herkes merak etti! 1.5 milyon konut nereye yapılacak?
Anahtar Kelimeler:
Otomobil

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Şimdilik isimsiz konuşuyorum, günü geldiğinde...'

Canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Şimdilik isimsiz konuşuyorum, günü geldiğinde...'

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

Türk futbol camiası Omuz Omuza! Rekor seviyede bağış yapıldı...

Türk futbol camiası Omuz Omuza! Rekor seviyede bağış yapıldı...

İstanbul taşınıyor! Kiralar düştü, o ilçelere talep arttı...

İstanbul taşınıyor! Kiralar düştü, o ilçelere talep arttı...

Rapor yayımlandı: Altın için yeni rekor tahmini!

Rapor yayımlandı: Altın için yeni rekor tahmini!

EYT ile emekli olacaklara 12.389 TL maaş!

EYT ile emekli olacaklara 12.389 TL maaş!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.