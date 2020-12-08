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En ucuz sıfır araba fiyatları Aralık 2020... Aralık ayı en uygun sıfır otomobil fiyatları! Kasım ve Aralık sıfır araba fiyatı karşılaştırma!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.12.2020 07:41 | Son Güncelleme

ÖTV zammına ek olarak birlikte ikinci el araba fiyatları tekrar yükselince vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. En uygun sıfır arabaları araştıran vatandaşlar aralık ayı sıfır araba fiyatlarını araştırıyor. Peki aralık ayında hangi arabalar daha uygun? İşte otomotiv firmalarının güncellediği, aralık ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi!

En ucuz sıfır araba fiyatları Aralık 2020... Aralık ayı en uygun sıfır otomobil fiyatları! Kasım ve Aralık sıfır araba fiyatı karşılaştırma!

Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kaldı.
Aralık ayı ile birlikte bazı kurumsal bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2020 Aralık en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı...

DÖVİZ KURU EN UYGUN SIFIR ARAÇLARIN ARALIK FİYATLARINI ARTIRDI!

Döviz kuru ile birlikte sıfır araç fiyatları da artmaya başladı. 2020 Aralık ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, Aralık ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka Aralık ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, Aralık ayındaki uygun araba modellerini derledik.

İşte 2020 Aralık ayı sıfır otomobil fiyatları! En ucuz sıfır araba listesi!

Aralık 2020'ye ait en uygun sıfır araçları derlerken, geçtiğimiz ay Kasım ayında aynı markanın en uygun sıfır aracının fiyatlarını da ekleyerek karşılaştırma yaptık.

ARALIK AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların aralık ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri aşağıda. Bu markaların en ucuz modeli dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Bugüne kadar açıklanan aralık ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır. Sınırlı sayıda üretilen otomobillere de yoğun ilgi olmasından dolayı 2021 yılı Mart ayına kadar rezervasyonlar yaptırılıyor. Bazı markalar da fiyatlarını döviz kuruna göre güncelliyor.

audi logo

Kasım 2020: Audi A3 Sportback 396 bin 292 lira

Aralık 2020: Audi A3 Sportback 421 bin 355 lira

bmw

Kasım 2020: BMW 118i 421 bin 400 lira

Aralık 2020: BMW 118i 401 bin 300 lira

citroen

Kasım 2020: Citroen C-Elysee 190 bin 500 lira

Aralık 2020: Citroen C-Elysee 192 bin 500 lira

dacia

Kasım 2020: Dacia Sandero 159 bin 900 lira

Kasım 2020: Dacia Sandero 158 bin 900 lira

fıatt

Kasım 2020: Fiat Egea 113 bin 900 lira

Aralık 2020: Fiat Egea 123 bin 900 lira

honda

Kasım 2020: Honda Civic 231 bin 200 lira

Aralık 2020: Honda Civic 231 bin 200 lira

jeep

Kasım 2020: Jeep Renegade 289 bin 450 lira

Aralık 2020: Jeep Renegade 289 bin 450 lira

kia

Kasım 2020: KIA Picanto 162 bin 800 lira

Aralık 2020: KIA Rio 139 bin 400 lira

mersedes benz

Kasım 2020: Mercedes A180 386 bin lira

Aralık 2020: Mercedes A180 Sedan 413 bin 500 lira

peugeot

Kasım 2020: Peugeot 301 191 bin lira

Aralık 2020: Peugeot 208 192 bin 500 lira

reneult logo

Kasım 2020: Renault Clio 137 bin 900 lira

Aralık 2020: Renault Clio 137 bin 900 lira

seat

Kasım 2020: Seat Ibiza 170 bin lira

Aralık 2020: Seat Ibiza 161 bin 500 lira

toyota logo

Kasım 2020: Toyota Corolla 180 bin 100 lira

Aralık 2020: Toyota Corolla 190 bin 900 lira

volswagen

Kasım 2020: Volkswagen Polo 176 bin 800 lira

Aralık 2020: Volkswagen Polo 187 bin 300 lira

land rover

Kasım 2020: Land Rover Discovery Sport 947 bin 229 lira

Aralık 2020: Land Rover Discovery Sport 910 bin 626 lira

ssangyong

Kasım 2020: Ssangyong Korando 325 bin lira

Aralık 2020: Ssangyong Korando 325 bin lira

suzuki

Kasım 2020: Suzuki Swift 216 bin 900 lira

Aralık 2020: Suzuki Swift 216 bin 900 lira

mitsubishi

Aralık 2020: Mitsubishi Space Star 178 bin 900 lira

nissan

Aralık 2020: Nissan Micra 181 bin 800 lira

opel

Aralık 2020: Opel Corsa 172 bin 900 lira

hyundai

Aralık 2020: Hyundai i10 141 bin 600 lira

skodaa

Aralık 2020: Skoda Fabia 193 bin 900 lira

volvo

Aralık 2020: Volvo V60 645 bin 715 lira

*Fiyatlar otomotiv şirketlerinin resmi web sitesinin 3 Aralık 2020 tarihi ile verdiği fiyatlarıdır.

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