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En ucuz sıfır arabalar hangisi? 2020 Ağustos ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 13.08.2020 15:47 | Son Güncelleme

Taşıt kredisi faiz oranlarının tekrar güncellenmesi ve ikinci el araba fiyatlarının düşmemesi ile araba almak isteyenler en ucuz araba listelerini araştırmaya başladı. Ağustos ayında otomotiv markalarının birçoğu, Ağustos ayı sıfır araba fiyatlarını güncelledi. Peki en ucuz otomobiller hangisi? İşte en güncel sıfır arabaların fiyat listesi!

En ucuz sıfır arabalar hangisi? 2020 Ağustos ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!

Koronavirüsten sonra sıfır araba üretimlerinin durması ile ikinci el arabaların fiyatları bir anda yükselmişti. İkinci el arabaların satışlarındaki astronomik rakamlar yetkililerin dikkatini çekerek "ikinci el araba satışı yetki belgesi" olmayanların satış yapamaması üzerine çalışmalar başlatıldı. Hem sıfır arabaların üretime başlaması hem de yetkililerin ikinci el araçların satışlarıyla ilgili çalışmalar yapması, vatandaşların gözlerini tekrar sıfır arabaya çevirmesine neden oldu. En ucuz sıfır araba arayışına giren vatandaşlar Ağustos ayında satılan en ucuz otomobiller listesini araştırmaya başladı.

2020 AĞUSTOS AYI EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

Sıfır araba almak için bir süredir ÖTV indiriminin gelmesini bekleyen vatandaşlar şimdi de yeni üretilen arabaların ne zaman satışa sunulacağını ve en ucuz sıfır araba listesi fiyatlarının hangisi olduğunu araştırmaya başladı. ÖTV indirimi ile ilgili beklentiler azalırken en ucuz araba almayı düşünen vatandaşlar için en ucuz araba listesini hazırladık. Ağustos 2020 en ucuz otomobil listesi ve fiyatları haberimizde.

honda

HONDA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Civic Sedan1.6L Dream 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.600

Honda Civic HB 1.5L Sport 2020 Ağustos ayı fiyatı 209.400

Honda Civic Type R GT 2020 Ağustos ayı fiyatı 500.000

Yeni CR-V 1.5 L Elegance 2020 Ağustos ayı fiyatı 314.000

Yeni HR-V 1.5L Exculusive 2020 Ağustos ayı fiyatı 256.00

dacia

DACİA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 2020 Ağustos ayı fiyatı 145.100

Stepway Turbo 90 bg Easy-R 2020 Ağustos ayı fiyatı 127.100

Ambiance Turbo 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 118.400

Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg - 5 Koltuklu 2020 Ağustos ayı fiyatı 169.700

Ambiance 1.5 dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 126.900

Ambiance 1.5 Bmue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 112.900

JAGUAR 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Jaguar F-Type Coupe 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.118.347

Jaguar XF Prestige 2020 Ağustos ayı fiyatı 969.905

Jaguar XE R-Dynamic S 2020 Ağustos ayı fiyatı767.859

Jaguar I-Pace S 2020 Ağustos ayı fiyatı 781.352

land rover

LAND ROVER 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

VOGUE 2.0 PHEV404 2020 Ağustos ayı fiyatı 2.222.385

VOGUE 2.0 PHEV404 2020 Ağustos ayı fiyatı 2.307.946

S 2.0 D150 2020 Ağustos ayı fiyatı 700.584

S 2.0 D180 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.007.139

SE 2.0 D150 2020 Ağustos ayı fiyatı 824.556

SE 2.0 D240 2020 Ağustos ayı fiyatı 987.429

SE 2.0 P 300 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.342.041

S 2.0 D240 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.097.730

reneult logo

RENAULT 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 121.000

Clio Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 110.900

Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 115.400

Megane HB Touch 1.3 Tce EDC 140 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 200.900

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 164.500

Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC 2020 Ağustos ayı fiyatı 267.900

Talisman Touch 1.3 TCe EDC 160 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 292.900

Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 115.250

Cargo Maxi Joy 1.5 Blue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 132.900

5+1 Multix Grand Confort 6 m3 2.0 Energy dCi 145 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 208.900

L1H1 8 m3 150 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 182.100

L2 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 186.100

seat

SEAT 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP Style 2020 Ağustos ayı fiyatı 166.000

LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style 2020 Ağustos ayı fiyatı 170.000

ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence 2020 Ağustos ayı fiyatı 202.000

ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S Xcellence 2020 Ağustos ayı fiyatı 278.000

skodaa

SKODA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

1.0 TSI 115 PS DSG Elite 2020 Ağustos ayı fiyatı 189.900

1.5 TSI ACT 150 PS Comfort 2020 Ağustos ayı fiyatı 208.900

1.0 TSI 115 PS DSG Premium 2020 Ağustos ayı fiyatı 209.900

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 2020 Ağustos ayı fiyatı 264.900

1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite 2020 Ağustos ayı fiyatı 275.900

suzuki

SUZUKİ 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Vitara 1.4 GL 4x2 AT (Tek Renk) 2020 Ağustos ayı fiyatı 199.900

Jimny 1.5 GLX 4X4 AT (Tek Renk) 2020 Ağustos ayı fiyatı 284.900

Swift 1.2 GL AT (Tek Renk) 2020 Ağustos ayı fiyatı 158.900

toyota logo

TOYOTA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Corolla 1.6 Vision 2020 Ağustos ayı fiyatı 161.800

YENİ COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive S 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.800

Corolla Hybrid Dream E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 219.200

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Dream E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 231.300

CHR Hybrid 4x2 Flame E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 224.850

CHR 1.2 Turbo 4x2 Flame 2020 Ağustos ayı fiyatı 192.250

2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT RAV 4 2020 Ağustos ayı fiyatı 401.850

Hilux 2.4L 4x2 Adventure A/T 2020 Ağustos ayı fiyatı 231.850

Land Cruiser Prado 2019 MY Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 177HP 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.319.000

alfa romeo

ALFA ROMEO 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

GIULIETTA 1.6 JTD 120hp Sprint TCT Ağustos ayı fiyatı 263.900

GIULIA 2.0 200hp SPRİNT RWD Ağustos ayı fiyatı 535.000

STELVIO 2.0 200hp SPRİNT AWD 4x4 Ağustos ayı fiyatı 625.000

audi logo

AUDI 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

A3 Cabrio 35 Turbo FSI 150 HP Sport S tronic PI. Ağustos ayı fiyatı 369.813

A4 allroad 45 TFSI quattro 245 hp S Tronic Pl Ağustos ayı fiyatı 622.948

A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 245 hp Advanced S-tronic Pl Ağustos ayı fiyatı 578.344

A6 Allroad quattro 55 Turbo FSI 340 hp S Tronic Ağustos ayı fiyatı 1.150.256

A7 Sportback 55 TFSI quattro 340 hp Stronic Ağustos ayı fiyatı 1.191.367

A8 L 50 TDI quattro 286 hp tiptronic Ağustos ayı fiyatı 1.986.286

Q2 30 TDI 116 hp Dynamic S tronic Ağustos ayı fiyatı 336.018

Q5 40 TDI quattro 190 hp Sport S tronic Ağustos ayı fiyatı 703.730

Q7 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic Pl Ağustos ayı fiyatı 1.311.019

bmw

BMW 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

BMW 118i First Edition Sport Line Ağustos ayı fiyatı 310.400

Yeni BMW 216d Active Tourer Premium Line Ağustos ayı fiyatı 304.000

BMW 320i Sedan First Edition Sport Line Ağustos ayı fiyatı 458.600

BMW 520i Sedan Luxury Line Ağustos ayı fiyatı 625.200

Yeni BMW 730Li Sedan Pure Excellence Ağustos ayı fiyatı 1.745.900

BMW 840i xDrive Coupe M Sport Ağustos ayı fiyatı 2.387.400

BMW X1 sDrive18i Premium Line Ağustos ayı fiyatı 420.500

Yeni BMW X2 sDrive 16d M Sport Ağustos ayı fiyatı 444.600

Yeni BMW X3 sDrive20i X Line Ağustos ayı fiyatı 588.400

BMW M235i xDrive M Performance Edition Ağustos ayı fiyatı 777.000

BMW i3 (120 Ah) Edition Electric (170 bg) Ağustos ayı fiyatı 432.700

citroen

CITROEN 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S Ağustos ayı fiyatı 148.500

C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Ağustos ayı fiyatı 202.000

C5 AİRCROSS SUV SHİNE 1.6 PureTech 180 HP S&S EAT 8 Ağustos ayı fiyatı 311.500

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 hp S&S Ağustos ayı fiyatı 148.500

Citroen BERLINGO FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S Ağustos ayı fiyatı 153.000

Citroen BERLINGO VAN 1.5 BlueHDi 100 HP S&S Ağustos ayı fiyatı 131.500

Citroen JUMPY PANELVAN 2.0 BlueHDi 120 HP S&S Ağustos ayı fiyatı 167.500

Citroen JUMPY COMBI SPACE L3 8+1 1.5 BlueHDI 120 HP S&S Ağustos ayı fiyatı 198.500

Citroen JUMPER VAN 3.5T L3H2(13m3) 2.2 BlueHDi 140 HP Ağustos ayı fiyatı 172.500

hyundai

HYUNDAI 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 126.750

İ20 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Ağustos ayı fiyatı 155.100

Elentra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style Ağustos ayı fiyatı 160.766

1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 173.550

1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4x2 (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 257.700

jeep

JEEP 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Renegade 1.0 120hp MT Sport Benzinli Düz Vites Ağustos ayı fiyatı 209.900

Compass 1.4 170hp Limited AWD Benzinli S3 Executive 4x4 Ağustos ayı fiyatı 424.900

Wrangler 2.0 272hp Rubicon 4x4 Benzinli 8AT (Otomatik) Euro 6D Ağustos ayı fiyatı 1.180.000

kia

KIA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Kia Picanto Live 1.0L Ağustos ayı fiyatı 134.900

RIO 1.2L 84 PS Cool Ağustos ayı fiyatı 130.900

Kia CEED 1.4L 100 PS Cool Ağustos ayı fiyatı 163.900

Kia XCEED 1.6L 115 PS DCT Prestige Ağustos ayı fiyatı 294.900

STONIC 1.25L 84 PS Cool Ağustos ayı fiyatı 149.900

Kia NİRO 1.6L 141 PS Prestige Ağustos ayı fiyatı 317.900

Kia SPORTAGE 1.6L 132 PS Cool Ağustos ayı fiyatı 199.900

Kia BONGO 2.5L 130 PS Tek Kabin Ağustos ayı fiyatı 137.400

mini

MINI 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Pure 3 KAPI Ağustos ayı fiyatı 231.700

Pure 5 KAPI Ağustos ayı fiyatı 245.064

Classic Ağustos ayı fiyatı 296.352

Signature Ağustos ayı fiyatı 333.978

Mini JCW 3 Kapı Signature Ağustos ayı fiyatı 550.235

nissan

NISSAN 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Micra 1.0 IG-T 100 Düz Vites Visia Ağustos ayı fiyatı 151.300

Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Visia Ağustos ayı fiyatı 240.100

X-Trail 1.3 DIG-T 160 DCT Design Pack Ağustos ayı fiyatı 309.300

Navara 2.3 dCi 163 4x4 Visia Ağustos ayı fiyatı 221.900

opel

OPEL 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential Ağustos ayı fiyatı 139.900

1.2 Benzinli MT-5 75 HP Enjoy Ağustos ayı fiyatı 137.900

Opel Astra 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Edition Plus Ağustos ayı fiyatı 155.900

1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition Ağustos ayı fiyatı 185.900

1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition Ağustos ayı fiyatı 180.500

1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia Ağustos ayı fiyatı 182.300

1.2 Benzinli AT-6 130 HP Enjoy Ağustos ayı fiyatı 189.400

Granland x 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Ağustos ayı fiyatı 232.800

1.5 Dizel MT-6 130 HP Innovation Ağustos ayı fiyatı 254.100

Opel İnsignia 1.6 136 HP Enjoy Ağustos ayı fiyatı 299.900

1.6 Dizel AT-6 136 HP Enjoy Ağustos ayı fiyatı 265.500

1.5 Dizel MT-5 102 HP Essentia Ağustos ayı fiyatı 150.200


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