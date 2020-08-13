En ucuz sıfır arabalar hangisi? 2020 Ağustos ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!

Koronavirüsten sonra sıfır araba üretimlerinin durması ile ikinci el arabaların fiyatları bir anda yükselmişti. İkinci el arabaların satışlarındaki astronomik rakamlar yetkililerin dikkatini çekerek "ikinci el araba satışı yetki belgesi" olmayanların satış yapamaması üzerine çalışmalar başlatıldı. Hem sıfır arabaların üretime başlaması hem de yetkililerin ikinci el araçların satışlarıyla ilgili çalışmalar yapması, vatandaşların gözlerini tekrar sıfır arabaya çevirmesine neden oldu. En ucuz sıfır araba arayışına giren vatandaşlar Ağustos ayında satılan en ucuz otomobiller listesini araştırmaya başladı.
Sıfır araba almak için bir süredir ÖTV indiriminin gelmesini bekleyen vatandaşlar şimdi de yeni üretilen arabaların ne zaman satışa sunulacağını ve en ucuz sıfır araba listesi fiyatlarının hangisi olduğunu araştırmaya başladı. ÖTV indirimi ile ilgili beklentiler azalırken en ucuz araba almayı düşünen vatandaşlar için en ucuz araba listesini hazırladık. Ağustos 2020 en ucuz otomobil listesi ve fiyatları haberimizde.
Civic Sedan1.6L Dream 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.600
Honda Civic HB 1.5L Sport 2020 Ağustos ayı fiyatı 209.400
Honda Civic Type R GT 2020 Ağustos ayı fiyatı 500.000
Yeni CR-V 1.5 L Elegance 2020 Ağustos ayı fiyatı 314.000
Yeni HR-V 1.5L Exculusive 2020 Ağustos ayı fiyatı 256.00
Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 2020 Ağustos ayı fiyatı 145.100
Stepway Turbo 90 bg Easy-R 2020 Ağustos ayı fiyatı 127.100
Ambiance Turbo 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 118.400
Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg - 5 Koltuklu 2020 Ağustos ayı fiyatı 169.700
Ambiance 1.5 dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 126.900
Ambiance 1.5 Bmue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 112.900
Jaguar F-Type Coupe 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.118.347
Jaguar XF Prestige 2020 Ağustos ayı fiyatı 969.905
Jaguar XE R-Dynamic S 2020 Ağustos ayı fiyatı767.859
Jaguar I-Pace S 2020 Ağustos ayı fiyatı 781.352
VOGUE 2.0 PHEV404 2020 Ağustos ayı fiyatı 2.222.385
VOGUE 2.0 PHEV404 2020 Ağustos ayı fiyatı 2.307.946
S 2.0 D150 2020 Ağustos ayı fiyatı 700.584
S 2.0 D180 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.007.139
SE 2.0 D150 2020 Ağustos ayı fiyatı 824.556
SE 2.0 D240 2020 Ağustos ayı fiyatı 987.429
SE 2.0 P 300 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.342.041
S 2.0 D240 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.097.730
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 121.000
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 110.900
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 115.400
Megane HB Touch 1.3 Tce EDC 140 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 200.900
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 164.500
Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC 2020 Ağustos ayı fiyatı 267.900
Talisman Touch 1.3 TCe EDC 160 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 292.900
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 115.250
Cargo Maxi Joy 1.5 Blue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 132.900
5+1 Multix Grand Confort 6 m3 2.0 Energy dCi 145 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 208.900
L1H1 8 m3 150 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 182.100
L2 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 186.100
IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP Style 2020 Ağustos ayı fiyatı 166.000
LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style 2020 Ağustos ayı fiyatı 170.000
ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence 2020 Ağustos ayı fiyatı 202.000
ATECA 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S Xcellence 2020 Ağustos ayı fiyatı 278.000
1.0 TSI 115 PS DSG Elite 2020 Ağustos ayı fiyatı 189.900
1.5 TSI ACT 150 PS Comfort 2020 Ağustos ayı fiyatı 208.900
1.0 TSI 115 PS DSG Premium 2020 Ağustos ayı fiyatı 209.900
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 2020 Ağustos ayı fiyatı 264.900
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite 2020 Ağustos ayı fiyatı 275.900
Vitara 1.4 GL 4x2 AT (Tek Renk) 2020 Ağustos ayı fiyatı 199.900
Jimny 1.5 GLX 4X4 AT (Tek Renk) 2020 Ağustos ayı fiyatı 284.900
Swift 1.2 GL AT (Tek Renk) 2020 Ağustos ayı fiyatı 158.900
Corolla 1.6 Vision 2020 Ağustos ayı fiyatı 161.800
YENİ COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive S 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.800
Corolla Hybrid Dream E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 219.200
Toyota Corolla Hatchback Hybrid Dream E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 231.300
CHR Hybrid 4x2 Flame E-CVT 2020 Ağustos ayı fiyatı 224.850
CHR 1.2 Turbo 4x2 Flame 2020 Ağustos ayı fiyatı 192.250
2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT RAV 4 2020 Ağustos ayı fiyatı 401.850
Hilux 2.4L 4x2 Adventure A/T 2020 Ağustos ayı fiyatı 231.850
Land Cruiser Prado 2019 MY Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 177HP 2020 Ağustos ayı fiyatı 1.319.000
GIULIETTA 1.6 JTD 120hp Sprint TCT Ağustos ayı fiyatı 263.900
GIULIA 2.0 200hp SPRİNT RWD Ağustos ayı fiyatı 535.000
STELVIO 2.0 200hp SPRİNT AWD 4x4 Ağustos ayı fiyatı 625.000
A3 Cabrio 35 Turbo FSI 150 HP Sport S tronic PI. Ağustos ayı fiyatı 369.813
A4 allroad 45 TFSI quattro 245 hp S Tronic Pl Ağustos ayı fiyatı 622.948
A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 245 hp Advanced S-tronic Pl Ağustos ayı fiyatı 578.344
A6 Allroad quattro 55 Turbo FSI 340 hp S Tronic Ağustos ayı fiyatı 1.150.256
A7 Sportback 55 TFSI quattro 340 hp Stronic Ağustos ayı fiyatı 1.191.367
A8 L 50 TDI quattro 286 hp tiptronic Ağustos ayı fiyatı 1.986.286
Q2 30 TDI 116 hp Dynamic S tronic Ağustos ayı fiyatı 336.018
Q5 40 TDI quattro 190 hp Sport S tronic Ağustos ayı fiyatı 703.730
Q7 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic Pl Ağustos ayı fiyatı 1.311.019
BMW 118i First Edition Sport Line Ağustos ayı fiyatı 310.400
Yeni BMW 216d Active Tourer Premium Line Ağustos ayı fiyatı 304.000
BMW 320i Sedan First Edition Sport Line Ağustos ayı fiyatı 458.600
BMW 520i Sedan Luxury Line Ağustos ayı fiyatı 625.200
Yeni BMW 730Li Sedan Pure Excellence Ağustos ayı fiyatı 1.745.900
BMW 840i xDrive Coupe M Sport Ağustos ayı fiyatı 2.387.400
BMW X1 sDrive18i Premium Line Ağustos ayı fiyatı 420.500
Yeni BMW X2 sDrive 16d M Sport Ağustos ayı fiyatı 444.600
Yeni BMW X3 sDrive20i X Line Ağustos ayı fiyatı 588.400
BMW M235i xDrive M Performance Edition Ağustos ayı fiyatı 777.000
BMW i3 (120 Ah) Edition Electric (170 bg) Ağustos ayı fiyatı 432.700
C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S Ağustos ayı fiyatı 148.500
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Ağustos ayı fiyatı 202.000
C5 AİRCROSS SUV SHİNE 1.6 PureTech 180 HP S&S EAT 8 Ağustos ayı fiyatı 311.500
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 hp S&S Ağustos ayı fiyatı 148.500
Citroen BERLINGO FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S Ağustos ayı fiyatı 153.000
Citroen BERLINGO VAN 1.5 BlueHDi 100 HP S&S Ağustos ayı fiyatı 131.500
Citroen JUMPY PANELVAN 2.0 BlueHDi 120 HP S&S Ağustos ayı fiyatı 167.500
Citroen JUMPY COMBI SPACE L3 8+1 1.5 BlueHDI 120 HP S&S Ağustos ayı fiyatı 198.500
Citroen JUMPER VAN 3.5T L3H2(13m3) 2.2 BlueHDi 140 HP Ağustos ayı fiyatı 172.500
1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 126.750
İ20 1.4 MPI 4 İleri Otomatik Style Ağustos ayı fiyatı 155.100
Elentra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style Ağustos ayı fiyatı 160.766
1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 173.550
1.6 T-GDI 7 İleri Otomatik DCT Power Edition 4x2 (Benzinli) Ağustos ayı fiyatı 257.700
Renegade 1.0 120hp MT Sport Benzinli Düz Vites Ağustos ayı fiyatı 209.900
Compass 1.4 170hp Limited AWD Benzinli S3 Executive 4x4 Ağustos ayı fiyatı 424.900
Wrangler 2.0 272hp Rubicon 4x4 Benzinli 8AT (Otomatik) Euro 6D Ağustos ayı fiyatı 1.180.000
Kia Picanto Live 1.0L Ağustos ayı fiyatı 134.900
RIO 1.2L 84 PS Cool Ağustos ayı fiyatı 130.900
Kia CEED 1.4L 100 PS Cool Ağustos ayı fiyatı 163.900
Kia XCEED 1.6L 115 PS DCT Prestige Ağustos ayı fiyatı 294.900
STONIC 1.25L 84 PS Cool Ağustos ayı fiyatı 149.900
Kia NİRO 1.6L 141 PS Prestige Ağustos ayı fiyatı 317.900
Kia SPORTAGE 1.6L 132 PS Cool Ağustos ayı fiyatı 199.900
Kia BONGO 2.5L 130 PS Tek Kabin Ağustos ayı fiyatı 137.400
Pure 3 KAPI Ağustos ayı fiyatı 231.700
Pure 5 KAPI Ağustos ayı fiyatı 245.064
Classic Ağustos ayı fiyatı 296.352
Signature Ağustos ayı fiyatı 333.978
Mini JCW 3 Kapı Signature Ağustos ayı fiyatı 550.235
Micra 1.0 IG-T 100 Düz Vites Visia Ağustos ayı fiyatı 151.300
Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT Visia Ağustos ayı fiyatı 240.100
X-Trail 1.3 DIG-T 160 DCT Design Pack Ağustos ayı fiyatı 309.300
Navara 2.3 dCi 163 4x4 Visia Ağustos ayı fiyatı 221.900
1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential Ağustos ayı fiyatı 139.900
1.2 Benzinli MT-5 75 HP Enjoy Ağustos ayı fiyatı 137.900
Opel Astra 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Edition Plus Ağustos ayı fiyatı 155.900
1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition Ağustos ayı fiyatı 185.900
1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition Ağustos ayı fiyatı 180.500
1.2 Benzinli AT-6 130 HP Essentia Ağustos ayı fiyatı 182.300
1.2 Benzinli AT-6 130 HP Enjoy Ağustos ayı fiyatı 189.400
Granland x 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Ağustos ayı fiyatı 232.800
1.5 Dizel MT-6 130 HP Innovation Ağustos ayı fiyatı 254.100
Opel İnsignia 1.6 136 HP Enjoy Ağustos ayı fiyatı 299.900
1.6 Dizel AT-6 136 HP Enjoy Ağustos ayı fiyatı 265.500
1.5 Dizel MT-5 102 HP Essentia Ağustos ayı fiyatı 150.200
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