En ucuz SUV araçlar belli oldu

Son yıllarda yoğun talep gören SUV araçları trafikte daha çok görülmeye başlandı. Satın alma alışkanlıkları sedan otomobilden SUV araçlara kaydı.

En ucuz SUV araçlar belli oldu
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Yerden yüksek olması, pahalı durması, güven vermesi gibi çeşitli nedenler öne sürülerek SUV araç alımları yapılıyor. Fiyatları da sedan ve hachtback araçlardan pek de farklı değil.

Peki en ucuz SUV araçlar ne kadar? İşte SUV araçların fiyatları...

İŞTE EN UCUZ SUV ARAÇLAR

  • Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 2 milyon 9 bin 300 lira
  • Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale 2 milyon 669 bin lira
  • Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2 milyon 150 bin lira
  • Subaru Yeni Crosstrek e-BOXER 3 milyon 589 bin 900 lira
  • BMW X1 xDrive25e X-Line 5 milyon 409 bin 400 lira
  • Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 2 milyon 51 bin lira
  • Audi Q2 35 TFSI 150 hp Advanced S tronic PI 3 milyon 504 bin 957 lira
  • Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 2 milyon 181 bin lira
  • Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 870 bin lira
  • Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk) 1 milyon 899 bin lira
  • Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump 1 milyon 490 bin 500 lira
  • Mercedes EQA 250+ 4 milyon 217 bin lira
  • Ssangyong Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli 1 milyon 780 bin lira
  • Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1 milyon 700 bin 300 lira
  • Renault Duster evolution Eco-G 120 hp 1 milyon 780 bin lira
  • MG HS 2 milyon 540 bin lira
  • Opel Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 2 milyon 178 bin lira
  • Škoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 796 bin 600 lira
  • Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 1.6 TGDI 145hp 7DCT 2 milyon 310 bin lira
  • Citroen e-C2 83 kW Elektrikli Motor 1 milyon 468 bin lira
  • Seat Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 742 bin 881 lira
  • Honda HR-V 1.5L Elegance Hibrit 2 milyon 389 bin lira
  • KIA XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) 1 milyon 840 bin lira
  • Cupra Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) 2 milyon 655 bin 395 lira
  • Lexus LBX 2 milyon 995 bin lira
  • Fiat Grande Panda 83 kW/113 HP - 44 kWh La Prima 1 milyon 524 bin 900 lira
  • Jaecoo 7 Revive 2 milyon 270 bin lira

