Engelli araç limiti belli oldu! ÖTV muafiyetli otomobil almak isteyenler dikkat! 1 Ocak 2025'te geçerli olacak

TÜİK'in Ekim ayı enflasyonu açıklaması ile birlikte 2025 yeniden değerleme oranı da belli oldu. Bununla birlikte engelli vatandaşların satın alabileceği ÖTV'siz araçlarda uygulanacak yeni üst limitte hesaplandı. Ocak ayında ÖTV muafiyetinin üst limiti yükselecek. Peki üst limit ne kadar olacak?

2025 YILINDA ÖTV MUAFİYETİ ÜST LİMİTİ BELLİ OLDU

2024 yılında ÖTV vergi muafiyetinin üst limiti 1 milyon 561 bin 255 TL olarka belirlenmişti. 2025 yılına aylar kala ise 1 Ocak 2025 tarihinde geçerli olacak olan ÖTV vergi muafiyeti 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükseleceği belli oldu.

ÖTV vergi muafiyetinden faydalanmak isteyenlerin yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunması gerekiyor. Yaş sınırlamasının olmaması ile beraber araç sahibinin belirleyeceği kişiler de aracı kullanma hakkı olacak. Ayrıca, yine belirlenmiş kişilerin aracı satın alma hakkı da bulunuyor.

ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?

ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.