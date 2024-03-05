Enkaz altında tanınmaz hale gelmişlerdi: Hatay'da hurdaya dönen araçlardan 18 bini sahiplerine teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan binlerce araç demir yığınına geri döndü. Geçen 1 yıl boyunca AFAD'a başvuruda bulunan 20 bin 534 kişinin 18 bin 931'inin aracı belirlenip, önemli bir kısmı teslim edildi. Sahibi belirlenemeyen çok sayıda araç, hala boş arazilerde kalıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde binlerce araç zarar görüldü. Enkaz altında kalıp, adeta preslenmiş araçlar, demir yığınına geri döndü. Enkazın altından etiketlenen araçlar, kentin çeşitli noktalarında boş arazilere çekildi. Geçen sürede 20 bin 534 kişi araçların depremde zarar gördüğü için AFAD'a başvurdu. Ancak parçaların sayısı incelenen araçların 18 bin 931'nin sahibi olduğu belirlendi.

HURDALAR ARASINDA KOYUNLAR OTLUYOR

Aradan geçen 1 yıl boyunca süren kentteki yıkım kaldırılıp dönüşüm projeleri başlatılırken, sahipleri belirlenemeyen veya teslim alınmayan binlerce araç ise hala boş arazilerde kalıyor. Demir yığınına dönmek için marka ve modellerin tanınmayacağı hale gelen araçlar, depremin ilk günkü izlerini yansıtırken, otların yetiştiği hurdalar arasında ise besiciler koyunlarını otlatıyor. Hak sahibi belirlenemeyen araçlardaki incelemelerin devam ettiği belirtildi. (DHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





