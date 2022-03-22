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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz duyurdu! Elektrikli araç şarjında yüzde 20 indirim

22.03.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli araçların şarj edilebilmesi için şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması ve şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araç şarj hizmeti fiyatının kilovatsaat (kWs) üzerinden belirleneceğini belirterek, "Kullanıcılar sadakat sözleşmesiyle yüzde 20'ye kadar indirimli şarj hizmeti alabilecek." dedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz duyurdu! Elektrikli araç şarjında yüzde 20 indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, kurul kararıyla kabul edilen Şarj Hizmeti Yönetmeliği'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.Yönetmeliğin elektrikli araçların şarj edilebilmesi için şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması ve şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları kapsadığını söyleyen Yılmaz, yönetmelik kapsamında elektrikli araç kullanıcılarının şehirlerarası yol, otopark ve alışveriş merkezleri gibi halka açık yerlerde kurulan şarj istasyonlarından bedeli karşılığında hizmet alabileceklerini aktardı.

Yılmaz, yönetmelikle şarj istasyonlarının bir şarj ağına bağlı olma zorunluluğu getirildiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Elektrikli araç sahibinin kaliteli ve sürekli hizmet alması ve şarj istasyonlarının fiyat ve lokasyon bilgilerini mobil uygulamalar üzerinden görebilmesi sağlanacak. Böylelikle kullanıcılar rezervasyon hizmeti veren şirketlerin mobil uygulamaları üzerinden şarj ünitelerini rezerve edebilecek. Şirketler kurumdan aldığı şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında şarj ağını işletecek olup lisans başvurusunda bulunacak şirketlerin asgari sermaye tutarının 4,5 milyon lira olması istenecek. Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi olmak isteyenlerin kurması gereken asgari şarj ünitesi sayısı 50 adet olarak belirlendi. Bunun yüzde 5'inin DC 50 kilovat (kW) ve üzeri güçte olması gerekiyor, yani bu oranda hızlı şarj ünitesi bulunmalı. Ayrıca, otoyol ve devlet yolunda kurulan şarj ünitelerinin en az yüzde 50'sinin DC 50 kW ve üzeri güçte olması zorunluluğu getirildi. Bu sayede elektrikli araç kullanıcıları, şehirlerarası yollarda seyahat ederken bu şarj noktalarından hızlı bir şekilde araçlarını şarj edebilecek. Şarj istasyonu işletmek isteyenler lisans sahiplerinden sertifika alarak şarj istasyonu işletebilecek."

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FİYATLAR VE ÜNİTELERİN MÜSAİTLİK DURUMU ANLIK GÖRÜLEBİLECEK

Şarj hizmeti fiyatının birim enerji (kWh) fiyatı üzerinden olacağını ifade eden Yılmaz, "İstasyonların bu bedel dışında şarj hizmeti kapsamında araç sahibinden ilave hiçbir bir ücret alamayacağı yönetmelikte yer alıyor. Halka açık tüm şarj istasyonlarından tüm elektrikli araç sahipleri hizmet alabilecek." dedi.

Yılmaz, bu fiyatları şarj ağı işletmecilerinin internet sayfası, mobil uygulaması gibi dijital mecralarda ve şarj istasyonlarından da erişilebilecek şekilde ilan etmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Bu sayede araç sahiplerinin kıyaslama yapmasını engelleyen, kafa karışıklığına neden olan dakika, bağlanma ve abone ücreti gibi fiyatlandırma yöntemlerinin ortadan kalkacağını söyleyen Yılmaz, basit ve karşılaştırılabilir bir fiyatlandırma yöntemi olan kWh bazlı yöntemler uygulanacağını ve elektrikli araç kullanıcılarının doğrudan fiyat bilgilerine erişebileceğini aktardı.

Yılmaz, şarj istasyonlarında farklı güç ve tipteki üniteler için farklı fiyat uygulanabileceğini dile getirerek, "Bu sayede araç sahibi durumuna göre bedeli karşılığında hızlı veya yavaş şarj hizmetinden birini tercih edebilecek. Yönetmelikte şarj ağı işletmecilerinin araç kullanıcılarıyla sadakat sözleşmesi yapmasına imkan tanındı. Ayrıca, tüm elektrikli araç sahiplerine eşit şartlarda hizmet verilmesi hükme bağlandı. Kullanıcılar yaptıkları sadakat sözleşmesiyle yüzde 20'ye kadar indirimli şarj hizmeti alabilecek." diye konuştu.

Şarj hizmeti sunan halka açık şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, şarj ünitesi tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumlarının elektrikli araç kullanıcılarıyla paylaşılacağını belirten Yılmaz, EPDK'nin Serbest Erişim Platformu adı altında bir platform kurarak bu paylaşımı mobil bir uygulama üzerinden gerçekleştireceğini söyledi.

Yılmaz ayrıca şarj istasyonlarına bütünleşik elektrik depolama ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulabileceğini ve böylece Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin depolama ve elektrikli araç şarjında da değerlendirilebileceğini ifade etti.​​​​​​​

Ayrıca, elektrikli araçlara yönelik menzil artırma, bataryanın verimli kullanımı, otonom sürüş sağlama gibi teknolojik alanların ilerleyen dönemde Türkiye'de gündem teşkil edeceğini dile getiren Yılmaz, bu alanlara ve elektrikli araç kullanımına yönelik teknolojik yatırımların artış göstereceğini sözlerine ekledi. (AA)


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