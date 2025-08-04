'Eski yoğunluk yok' 200 bin TL'den başlıyor! Satın almak isteyenlerin yolu düşüyor ama...

Araçlarda yeni ÖTV düzenlemesi ile fiyat listesi değişti. Sıfır araçlarda artış da oldu düşüş de. Peki, açık oto pazarında durum ne? Araç fiyatları zamlandı mı, ikinci el araç piyasasında yoğunluk var mı? İşte detaylar...

"ESKİ YOĞUNLUK ARTIK YOK"

Rami'deki Açık Oto Pazarında ÖTV düzenlemesinin yansımasını aktaran Ekol TV muhabiri Enes Arol şu ifadeleri kullandı: "Rami'de bulunan eski adıyla oto pazarındayız. Burada aslında eskisi kadar yoğunluk bulmak artık pek mümkün değil. Ama yine de araç almayı düşünenlerin yolu buraya bir şekilde düşüyor. Çünkü burada çok farklı segmentlerde her bütçeye uygun araç bulmak mümkün. ÖTV zammı uygulanmıştı sıfır araçlar için hatırlayacaksınız. Tabii ikinci el piyasasını da bir nebze de olsa etkilemiş durumda. Çünkü o ÖTV'de bazı araç tiplerinin ÖTV'si yüzde 80'den yüzde 75'e düşülmüştü. Bazılarında da yüzde 80'in üzerinde artış olmuştu ÖTV'de. Elektrikli araçlardaysa yine yüzde 10'luk bir artış söz konusu olmuştu. Tabii bu durum ikinci el piyasasında da ÖTV'yi bazı araçların etkilediğini, ÖTV zammının etkilediğini söylemek mümkün. Ama genel olarak hem buradaki esnafla hem de vatandaşla burayı bilenlerle konuştuğumuzda eski yoğunluğun olmadığını bizlere net bir şekilde söylüyorlar. Eski yoğunluğun artık olmadığının da altını çizmiş olalım.

Tabii buranın diğer araç satılan yerlerden farkı çok farklı segmentlerde, çok farklı fiyat yelpazesinde araç bulmak burada mümkün. Buradaki vatandaşlarla konuştuğumuzda 200 - 300 bin liradan başlayıp 2 milyona, 2,5 milyona kadar çıkan araçları burada görmek mümkün.

"ARABA ALMAYI DÜŞÜNENLERİN BİR ŞEKİLDE YOLU BURAYA DÜŞÜYOR"

Özellikle ailelerin buraya geldiğini biliyoruz. Ailecek gelip burada almak istedikleri aracı karar veriyorlar, geziyorlar. Hatta içerisine binip deneyimleme fırsatını da elde ediyorlar. Tabii ki eskisi kadar yoğunluğu Rami'deki bu otopazarında görmek mümkün değil. Ama yine de vatandaşlar aileleriyle birlikte gelerek almak istedikleri aracı ya da kararsız oldukları araçları burada gözlemleyerek bir fikir oluşturuyor. Eskisi kadar oluşan yoğunluğu Rami Otopazarında görmek artık mümkün değil. Ama yine de araba almayı düşünenlerin bir şekilde yolu buraya düşüyor ve son kararlarını vermeden önce burada arabaları geziyorlar, gözlemliyorlar ve kararlarını veriyorlar"