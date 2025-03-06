'Esnaf frene bastı' diyerek açıkladı! ÖTV dilimi detayını verdi 'Yön değiştirmiş...'

ODMD Şubat 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 azalarak 131 bin 965, hafif ticari araç satışları da yüzde 30,4 azalışla 27 bin 419 olarak gerçekleşti. Şubat ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı şubat ayında yüzde 14,4 daralarak 90 bin 730, aynı dönemde otomobil satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 38 azalarak 14 bin 709 olarak kayıtlara geçti. Pazarın yüzde 82,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 74 bin 343 ile yüzde 56,3 pay, B segmenti otomobiller 34 bin 175 ile yüzde 25,9 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 58,6 pay ve 77 bin 344 satışla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 24,6 pay ve 32 bin 481 satışla sedan, yüzde 16,1 pay ve 21 bin 238 adetle H/B otomobiller takip etti.

"ARAÇ ALIMINDA FRENE BASMIŞ"

Ekol TV'de, otomotivde yıllık daralmanın yüzde 14 olması, hafif ticaride yüzde 40 düşüş, lüks araçların yüzde 37 artması, otomotiv satışları yüzde 15'e düşerken hafif ticaride de düşüş olurken lüks araç segmentindeki artış değerlendirildi.

Otomotiv yazarı Halil Okşit şu ifadeleri kullandı:

"İlk planda aslında bölüşüm konusunda bir fikir veriyor gibi görünüyor. Kobilerin de içinde olduğu hafif ticari araç kullanıcısı çoğunluğu esnaf diye tabir ettiğimiz kesim hakikaten araç alımında frene basmış, hatta yüzde 38 gibi ciddi oranda bu pazarı küçültmüş. Ama bu önceki aylardan da kaynaklanan bir durum, bu aya mahsus değil. Çünkü aynı küçülme Ocak ayında da vardı. Ve geçen yılın yani tarihteki en yüksek araç satışlarının olduğu bir yıla göre bir kıyaslama bu. İkincisi ise lüks araç satışları artıyor. Bu yine bölüşüme ilişkin bir mesaj taşıyor okuduğumuzda. Yani yukarıda çok gelire sahip insanlar rahatlıkla 2 litre ve üzeri

lüks araçlara yönelimini devam ettirirken hatta arttırırken, KOBİ gibi artık ekonominin içinde, Türkiye ekonomisinin temel taşı diyeceğimiz bir kesim frene basmış durumda.

"YÖN DEĞİŞTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ GÖZE ÇARPIYOR"

Ama bunun altında yatan birkaç nedene dikkat çekmek istiyorum. Örneğin bizim Şubat satışları otomotiv pazarı açısından son 10 yılın ikinci en yüksek satışı. Hani bir yandan da buna bakmak lazım, çıta zaten çok yukarı çıkmıştı. Bunu tekrar edemeyen bir yıl yaşıyoruz ki pek çok değerler açısından bu böyle. İkincisi hafif ticari araç fiyatlarında eskiden, hala var, oransal olarak bir vergi avantajı var. Örneğin binek otomobillerde özellikle içten yanmalı araçlarda yüzde 80 olan ÖTV dilimi, hafif ticari araçlarda 10-15 gibi, 14 gibi daha makul seviyedeydi ve kobiler daha rahat alım yapıyordu. Şimdi devreye elektrikli araçlar girip bunlardaki ÖTV de yüzde 10 olunca kobiler özellikle hem kişisel hem ticari amaçla kullandıkları bu araçlarda biraz yön değiştirmiş olma ihtimali göze çarpıyor, dikkat edilmesi gereken faktörler arasında. Dolayısıyla hani biraz zıtların birliği gibi bir olay olacak bu; hem bir yandan ekonomi için bir gösterge, öncü gösterge, bir yandan da bölüşümün durumunu ortaya koyan bir başka gösterge olarak dikkat edebiliriz"