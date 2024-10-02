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Evine gelince hayatının şokunu yaşadı! Eşini bile inandıramadı 'Bunu ödemek istemiyorum'

02.10.2024 14:37
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Yozgat’ta yaşayan Fuat Uyar, evine gelen ceza makbuzu ile hayrete düştü. Daha önce hiç gitmediği Şanlıurfa’dan 1506 TL trafik cezası geldiğini belirten Uyar, eşinin kendisine inanmadığını, bu nedenle sıkıntı yaşadığını söyledi. Uyar "Tedirginlik içerisindeyim. Yardım etmelerini bekliyorum yetkililerin. Şikayette bulundum. Şu an sonuç bekliyorum ama ne zaman gelir, ne olur? Bu cezayı ödemek istemiyorum" dedi.

Evine gelince hayatının şokunu yaşadı! Eşini bile inandıramadı 'Bunu ödemek istemiyorum'

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan minare ustası Fuat Uyar, evine gelen makbuz ile hayatının şokunu yaşadı. Kırmızı ışık ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle evine bin 506 TL trafik cezası gelen Uyar, cezanın Şanlıurfa’da kesildiğini gördü. Hayatı boyunca Şanlıurfa’ya gitmediğini ifade eden Uyar, cezanın 2015 model bir araca kesildiğini ancak kendi aracının 2019 model olduğunu söyledi. İkiz plaka mağduru olduğunu belirten Fuat Uyar, sorunun çözülmesini bekliyor.

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"EŞİM ŞANLIURFA'YI DUYUNCA 'HAYIRDIR, NE OLDU? SEN ŞANLIURFA'YA NİYE GİTTİN?' DEDİ"

Bir caminin minaresini inşa ettiği sırada evine ceza makbuzu geldiğini anlatan Fuat Uyar, “Geçen gün evime ceza makbuzu gelmiş, trafik cezası. Akşam eve gittiğimde ‘Ceza makbuzunu getirin bakayım ne olmuş’ dedim. Kırmızı ışık ihlali olduğunu söyledi eşim. İlgimi çekti normalde ben hiç faturalara bakmadan gider öderdim veya işte telefondan mobil sistemden ödeme yapardım. Kırmızı ışık deyince dikkatimi çekti. Çünkü ben kırmızı ışık ihlali konusunda çok dikkatliyim. Kesinlikle öyle bir şey yapmam. Orada Şanlıurfa yazıyordu, Şanlıurfa’ya ben hiç gitmedim. Eşim Şanlıurfa’yı duyunca ‘Hayırdır, ne oldu? Sen Şanlıurfa’ya niye gittin? Niye bizim haberimiz yok?’ dedi. Ben ‘Şanlıurfa’ya gitmedim, gitsem bir bilginiz olur’ dedim. Oradan ayrı bir sıkıntı yaşadık” dedi.

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PLAKALAR AYNI, ARAÇLAR FARKLI

Ceza makbuzunu detaylı inceleyen Uyar, “Diğer ceza gelen makbuzu incelediğimde ise plaka aynı fakat araç modeli ve markası farklı. 2015 model gri bir araba olduğu yazılıyor. Ben bu arabayı 2019’da aldım. 2019’dan beri hiç plakasını değiştirmedim. Yani gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Tedirginlik içerisindeyim. Yardım etmelerini bekliyorum yetkililerin. Şikayette bulundum. Şu an sonuç bekliyorum ama ne zaman gelir, ne olur? Bu cezayı ödemek istemiyorum” dedi. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Yozgat trafik cezası
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