Faiz ve kredi koşullarını işaret etti! Satışlar artmaya başladı, 'Tatminkar seviyede' Vatandaşların talebi yükseliyor...

Nisan ayının gelmesi ile beraber araç piyasasında satışlar artmaya başladı. Nisan ayında satışlar mart ayına kıyasla yüzde 16.10 artarken, Nisan 2024’e göre yüzde 25.03 oranında artmıştı. Son olarak Kurban Bayramı'nın gelmesi ile beraber de alım ve satımlarda hareketlilik de başladı. Buna göre, Mayıs ayında satışların haftalık bazda satışlarda yüzde 7 arttığı söyleniyor.

İKİNCİ EL ARAÇLARDA ETKİ OLUŞTURMUYOR

Milliyet'e ikinci el araç piyasası hakkında açıklamada bulunan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, sıfır otomobillerde yaşanan fiyat artışlarının ikinci el araç piyasasında etki oluşturmadığını ifade etti.



Ertemel, sıfır araç piyasası için, "Özellikle döviz kurunun dalgalandığı dönemlerde, fiyatların daha da yükselebileceği endişesiyle oluşan alım refleksi de piyasayı etkiliyor. Bu noktada sıfır araçlardan ikinci el araçlara doğru bir yönelimden ziyade, aslında bir denge durumu söz konusu. Zira sıfır araç satışları da halen tatminkar seviyelerde seyrediyor" şeklinde konuştu.



"İVME DESTEKLENEBİLİR"

İkinci el araç piyasasında oluşan ivmenin düşmeyeceğini aktaran Ertemel, "Hatta bazı şartların korunması halinde bir miktar daha artabileceğini öngörüyoruz. Özellikle sıfır ve ikinci el arasındaki fiyat makası korunduğu sürece bu ivmenin desteklenebileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



Ertemel, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Öte yandan, döviz kurunda ciddi bir değişiklik yaşanmadığı takdirde; faiz oranları ve krediye erişim koşulları nedeniyle fiyatlarda belirgin bir artış olmayacağı, fiyatların daha çok sabit bir seyir izleyeceği kanaatindeyiz.”