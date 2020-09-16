Fark neredeyse 180 bin TL: Renault Kadjar fiyatına ÖTV çarpması!

ÖTV'den sonra Renault Kadjar fiyatı ne oldu? Yaklaşık 180 bin TL'lik artış ve diğer detaylar...

ÖTV'DEN SONRA RENAULT KADJAR FİYATI NE OLDU?

Renault markasının SUV pazarında yarıştırdığı Kadjar modeli, hem rekabetçi fiyat etiketi hem de özellikleri ile tutuluyor. Ancak onu da ÖTV zammı vurdu. Peki, ÖTV'den sonra Renault Kadjar fiyatı ne oldu, hemen bakalım...

RENAULT KADJAR ÖTV SONRASI FİYAT

Öncelikle 2019'dan beri makyajlı haliyle ülkemizde satışta olan Kadjarın daha önce üç farklı donanım paketi olduğunu hatırlayalım. Touch, Touch Roof ve Icon şeklinde olan bu üç paketten kullanıcı seçim yapabiliyordu. Elbette fiyatlar da donanım paketine göre değişiyordu.

Yukarıdaki paketlerden başlangıç seviyesini seçenler için Renault Kadjar fiyat etiketinde 158.250 TL rakamını görüyorduk. O zaman bile sınıfına rekabetçi olsa da "araba fiyatları ne kadar da yükseldi" dedirten bu rakam Ağustos 2020 ÖTV zammı ile çok daha başka bir noktaya geldi.

Bu arada söz konusu 158.250 TL etiketli giriş seviyesinde 140 beygir güç üreten 1,3 litrelik benzinli motor sunuluyordu. Günümüz itibarıyla ise 2020 Renault Kadjar sadece tek bir seçenek üzerinden tercih edilebiliyor. Yani artık tek paket ve tek fiyat uygulaması söz konusu. Bu durumda alınabilecek Renault Kadjar paketinin motoru ise 160 beygir güç üreten 1,3 litrelik bir makine. Bu paketin ÖTV'den önceki fiyatı 277.900TL idi. ÖTV zammı sonrasında Renault Kadjar'ın fiyatı 338.900 TL oldu.

ÖTV'DEN ÖNCE VE SONRA RENAULT KADJAR

Özetle; ÖTV öncesinde sıfır Renault Kadjar almayı düşünen biri, standart pakete 277.900 Tl öderken şimdi 338.900 Tl ödeyecek. Aradaki fark 61 bin Tl. Bundan bir kaç ay önce standart paketteki Renault Kadjar almayı düşünen biri ise 158.250 TL ödeyecekti. Onun için de fark, 180 bin TL.



