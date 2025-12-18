FİNANS

Ferrari Amalfi, Türkiye’de ön siparişe açıldı!

İddialı süper otomobil modellerinden Ferrari Amalfi, resmi olarak yapılan açıklamaya göre Türkiye’de ön siparişe açıldı.

Cansu Akalp

45 milyon TL’lik Ferrari Amalfi için yapılan resmi açıklamada şunlara yer verildi:

“Türkiye’de Tofaş bünyesinde yer alan FerMas Oto’nun temsil ettiği İtalyan süper spor otomobil devi Ferrari, yepyeni modeli Amalfi’yi ülkemiz yollarına çıkarmaya hazırlanıyor. Türkiye’de ön siparişe açılan ve Ferrari Roma’nın yerini alacak olan ön-ortadan V8 motorlu yeni 2+ coupé Amalfi, 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Modern sportiflik kavramını yeniden tanımlayan Amalfi; yüksek performans ve zarafeti bir araya getiriyor. Ferrari Amalfi, önde ve ortada konumlanan V8 motoruyla öncü 2+ coupé Berlinetta’nın yeni bir yorumunu temsil ediyor ve Maranello merkezli markanın estetik standartlarını geliştiren bir tasarım dili ile gelenek ve yeniliği bir araya getiriyor. Flavio Manzoni liderliğindeki Ferrari Tasarım Merkezi ekibi, Ferrari’nin 2+ spor otomobillerinin özüne sadık kalarak daha belirgin ve modern bir form oluşturmak için Amalfi ile daha da ileri gidiyor. Ayrıca markanın “Ferrari Forever” stratejisi doğrultusunda Amalfi de dahil olmak üzere her Ferrari modelinin uzun yıllar boyunca değerini koruyacak şekilde tasarlandığı vurgulanıyor. Bu yaklaşım ile Ferrari, tüm modellerin bakım, parça ve teknik destek süreçlerinin eksiksiz şekilde sürdürüleceğini; otomobillerin yalnızca performansını değil, uzun vadeli değerini de artırmayı hedeflediğini belirtiyor.

Donanımhaberin haberine gröre; Ferrari Amalfi’nin kalbinde, ödüllü F154 ailesinden türetilmiş, yeni turbo kalibrasyonlarıyla 640 HP güç üretebilen evrimsel bir çift turbo V8 motor bulunuyor. İlk olarak SF90 Stradale ile tanıtılan ve büyük beğeni toplayan sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman ise hızlı ve akıcı vites geçişleri sağlayarak sürüş keyfini zirveye taşıyor. Amalfi, 0–100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede, 0–200 km/s hızlanmasını 9,0 saniyede tamamlıyor ve 2,29 kg/HP güç-ağırlık oranı ile sınıfının en iyisi olarak öne çıkıyor.”

