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Fiat Egea, Fiorino, Doblo fiyat listesi! 2021 Fiat Egea, Fiorino, Doblo fiyatları!

28.09.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle Kovid-19 döneminde araç satın almak isteyenler arayışa geçti. Bu dönemde indirim kampanyaları da ilgiyle takip ediliyor. Fiat'ın yeni indirim kampanyası ile 2021 model sıfır vasıta modellerinin fiyatlarında 56 bin Türk lirasına kadar varan indirimler yapılıyor. İşte Fiat Egea, Fiorino, Doblo fiyat listesi, özellikleri ve indirim fırsatları...

Fiat Egea, Fiorino, Doblo fiyat listesi! 2021 Fiat Egea, Fiorino, Doblo fiyatları!

Salgın döneminde araç satın almak isteyen vatandaşlar araçlardaki indirim kampanyalarını yakından takip ediyor. Fiat'ın Egea, Fiorino ve Doblo modellerinin fiyatları en çok merak edilen fiyatlar arasında bulunuyor. Fiat'ın Egea, Fiorino ve Doblo araçlarının fiyat listesi de yayınlandı.

FİAT EGEA, FİORİNO VE DOBLO FİYAT LİSTESİ!

Fiat ÖTV düzenlemesi sonrası araç sahibi olmak isteyen takipçilerinin karşısına 82 bin TL'lik indirim kampanyası ile çıktı. 2020 model Fiat 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT için başlatılan indirim fırsatı Eylül 2021 tarihi itibari ile sonlanmış olacak.

Fiat markasında 2020 model Fiat 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT modeli için 1 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olmak koşulu ile tam 82 bin TL indirim kampanyası başlatıldı.

FİAT EGEA FİYATI NE KADAR?

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ÖTV sonrası 2021 Fiat Egea Sedan güncel fiyat listesi şöyle:

Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95: 159.900 Türk lirası
Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP: 205.900 Türk lirası
Fiat Egea Easy 1.6 Multijet 130 HP: 231.900 Türk lirası
Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP: 177.900 Türk lirası
Fiat Egea Urban 1.0 Firefly 100 HP: 204.900 Türk lirası
Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95: 214.900 Türk lirası
Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP: 245.300 Türk lirası
Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP: 191.900 Türk lirası
Fiat Egea Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 218.900 Türk lirası
Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP: 228.900 Türk lirası
Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 253.600 Türk lirası

FİAT DOBLO FİYATLARI NE KADAR?

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Fiat, ülkemizin en popüler otomobillerinden biri olan Doblo’nun dış ve iç hatlarına hiç dokunmadı ancak 2021 ile birlikte sunduğu opsiyonlar ve kişiselleştirmelerle tekrardan akıllara ilk gelen marka olmayı hedeflemekte. Ticari bir otomobile göre son derece dolu olan Doblo’nun 2021 senesinde sunduğu en ucuz modeli ise 175.900 TL’den kullanıcılara sunulmakta.

FİAT FİORİNO FİYATI NE KADAR?

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Fiat markasına ait Doblo’nun kardeşi olarak nitelendirebilecek olan Fiorino, ülkemizde fazlasıyla sevilen araçlardan biri. Yollarda sıklıkla görebileceğimiz araç, uygun fiyat listesi ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Model Combi olarak isimlendirilen gövdesi ile baz donanım seviyesinde 129.900 TL’den alıcı bulmakta. Pop olarak belirtilen bu donanımda kullanıcılara 1.4 litrelik benzinli bir motor sunuluyor. 77 beygir güç üreten bu motora ayrıca manuel şanzıman da eşlik ediyor.


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Çok ucuz ya harbiden!

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