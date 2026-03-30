Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek

Vergi beyan dönemi sona yaklaşırken, gelirini bildirmeyenleri ağır cezalar bekliyor. Dijital sistemlerle artırılan denetimler sayesinde gizlenen gelirlerin ortaya çıkarılması hızlanıyor.

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek
Cansu Çamcı

Yıl boyunca yüksek miktarda döviz alım satımı yaparak kazanç elde eden bireysel yatırımcılar için beyanname süresinde sona gelindi. Bu kapsamdaki kişilerin, elde ettikleri gelirleri ay sonuna kadar beyan ederek Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmesi gerekiyor.

Kazancını bildirmeyen ve vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ise ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir. Beyanname vermekten kaçınan kişiler, eksik ödedikleri verginin iki ila üç katı oranında ceza ödeme riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Yarın sona eriyor! Yapmayanlara 3 katı ceza kesilecek 1

DÖVİZ İŞLEMLERİ TİCARİ KAZANÇ SAĞLIYOR

Uzmanlara göre, döviz alım satım işlemlerinin süreklilik arz etmesi ya da belirli bir sermaye kullanılarak yapılması durumunda bu faaliyetler "ticari kazanç" kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle söz konusu kazançların vergilendirilmesi gerekiyor.

DENETİMLER ARTIRILDI

Beyan döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle yüksek hacimli döviz işlemleri gerçekleştiren bireyler, gelişmiş dijital sistemler ve yapay zekâ destekli analizlerle daha yakından izleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın son dönemde artırdığı incelemeler sayesinde, döviz piyasasında yoğun al-sat yapan ve kazanç elde eden kişiler kolaylıkla tespit edilebiliyor. Bu durum, özellikle spekülatif işlemlerle piyasada dalgalanma yaratan bireyleri doğrudan hedef alıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
