Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, piyasadaki gram altınların üzerindeki QR kodun önemine ve sahte altın alımına dikkat çekerek vatandaşlara, "Alışveriş yaparken mutlaka 'Bu altında QR kod var mı, altının üzerine mi basılmış' diye sorun" uyarısında bulundu. Yazıcı "Ayrıca kredi çekip altın alan herkese de 'Yapmayın' diyoruz" ifadelerini kullandı.

İran, İsrail ve ABD arasında yaşanan jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açarken, altın fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşandı. Jeopolitik riskler ve artan petrol fiyatlarının etkisiyle altına yönelimin hızlandığını ifade eden Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, "Bugün biliyorsunuz İran, İsrail, Amerika savaşından dolayı milletin güvenli liman olarak gördüğü altın bir anda yüzde 20, yüzde 25 dolar bazında prim yaptı" dedi. Altının kısa vadede dalgalı seyredebileceğini belirten Yazıcı, "Altına kısa vadede işlem yapmayın, uzun vadeli düşünün" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN ALTIN ALIŞVERİŞİ YAPTIKLARI YERLERE DİKKAT ETMELERİ LAZIM"

Gram altınların üzerindeki QR kodun önemine ve sahte altın alımına yönelik açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, "Biz 5 gramdan 100 grama kadar olan altınların hepsine QR kod basıyoruz; yalnızca 1 gramlıklarda yok. Bu kodu okuttuğunuz zaman altının imalatından satışına kadar her şey çıkıyor. Zaten sistemde de QR kodun doğrulandığı otomatik olarak gözüküyor. Merdiven altı altın imalatı yapan çok yer var, bunu anlatamıyoruz. O yüzden vatandaşlarımızın altın alışverişi yaptıkları yerlere dikkat etmeleri lazım. Alışveriş yaparken mutlaka 'Bu altında QR kod var mı, altının üzerine mi basılmış' diye sorun" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞ BUGÜN 1000 LİRAYA ALTIN ALIP YARIN 1050 LİRA OLACAK MI DİYE BAKIYOR, BU YANLIŞ BİR POLİTİKA"

Altın fiyatlarının değişkenliğinin endişeye yol açmaması gerektiğini hatırlatan Yazıcı, "Şu an düşen fiyatlardan dolayı kimse endişe etmesin; biz her zaman dünyanın en güvenli limanını yine altın olarak düşünüyoruz. Vatandaşlara 'Kısa vadede altınla herhangi bir işlem yapmayın, uzun vadede bir tasarruf aracı olarak kullanın' diyoruz. Vatandaş bugün 1000 liraya altın alıp yarın 1050 lira olacak mı diye bakıyor, bu yanlış bir politika, biz bunu tavsiye etmiyoruz. Ayrıca kredi çekip altın alan herkese de 'Yapmayın' diyoruz. Malum eskisi gibi düğün takısı alımı yok ama yaz sezonuyla birlikte altının yeniden hareketleneceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.491,93
6.492,99
% 1.17
14:39
Ons Altın / TL
203.270,28
203.355,43
% 1.85
14:54
Ons Altın / USD
4.571,49
4.572,12
% 1.74
14:54
Çeyrek Altın
10.387,09
10.616,03
% 1.17
14:39
Yarım Altın
20.709,25
21.232,07
% 1.17
14:39
Ziynet Altın
41.548,35
42.334,28
% 1.17
14:39
Cumhuriyet Altını
43.923,00
44.588,00
% -0.57
14:28
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

