BİM'e aksiyon kamerası geliyor! 3 Nisan 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM 3 Nisan kataloğunda Tefal bıçak ve rondo setleri ile Fakir marka küçük ev aletleri, Kumtel ankastre setler ve mini buzdolabı dikkat çekiyor. Teknoloji meraklıları için dev ekran Tcl QLED televizyonlar, Rks elektrikli bisiklet ve profesyonel çekimler için Insta360 aksiyon kamerası öne çıkarken akülü araçlar, Heifer şarjlı süpürge ve Kumtel halı yıkama makinesi gibi pratik çözümler de bu haftanın avantajlı fırsatları arasında yer alıyor.
- Beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL
- Siyah turbo cam ankastre set 10,550 TL
- Kumtel mini buzdolabı 4,900 TL
- Kumtel cam set üstü ocak 3,250 TL
- Kumtel halı koltuk temizleme makinesi 3,500 TL
- Fakir mini blender set 1,490 TL
- Fakir çay makinesi tea n more 1,490 TL
- Fakir tosty 6 dilim tost makinesi 2,490 TL
- Fakir çelik çay makinesi 2,490 TL
- Fakir filtre kahve makinesi 1,790 TL
- Fakir miva türk kahve makinesi 1,490 TL
- Qu şarjlı damacana pompası 199 TL
- Heifer dikey şarjlı süpürge 6,490 TL
- Fakir kişisel blender 1,390 TL
- Fakir toz torbasız elektrikli süpürge 4,990 TL
- Onvo toz torbasız kablolu süpürge 1,290 TL
- Tcl 65 inç 4k qled hdr google tv 34,900 TL
- Tcl 55 inç 4k qled hdr google tv 24,900 TL
- Rks x pro katlanır kalın tekerlekli elektrikli bisiklet 29,900 TL
- Insta360 x3 aksiyon kamerası 15,990 TL
- Proware dekupaj testere 1,290 TL
- Proware sıcak hava tabancası 799 TL
- Proware gravür taşlama seti 1,490 TL
- Assur dijital göstergeli 12v akülü vidalama 999 TL
- Assur darbeli kırıcı delici matkap 1,590 TL
- Polosmart akıllı saat 699 TL
- Polosmart powerbank 10,000 mah 529 TL
- Polosmart tablet ve telefon tutucu 149 TL
- Proware led fener 350 lümen 299 TL
- Rexon 2in1 saç düzleştirici tarak ve kıvırıcı 899 TL
- Evo astronot led projektör gece lambası 779 TL
- Gokidy eğitici plak çalar 769 TL
- Babyco bebek fotoğraf albümü 99 TL
- Eq deco bebek odası duvar sticker seti 139 TL
- Eq deco bebek fotoğraf çerçevesi kuzu 149 TL
- Eq deco bebek organizer kutu 229 TL
- Eq deco bebek 4 bölmeli kutu 429 TL
- Piccolo mondi oyuncak sevimli araba 139 TL
- Piccolo mondi oyuncak bebek montessori top 139 TL
- Piccolo mondi basmalı sevimli dinozor 159 TL
- Lisanslı top 139 TL
- Çocuk sandalyesi 149 TL
- Woodoy geometrik şekiller 229 TL
- Woodoy koordinasyon oyunu 399 TL
- Woodoy ahşap tak çak 199 TL
- Redka oyuncak montessori kirpi 189 TL
- Sevimli sincap kız 499 TL
- Gokidy müzikli ışıklı bebek oyuncakları 229 TL
- Kiki mama sandalye oyuncağı 299 TL
- Kiki mega kule oyunu 149 TL
- Kiki bultak küp 119 TL
- Naturelove silikon masa lambası ördek 599 TL
- Babyco ısı ve nem ölçer 265 TL
- Piccolo mondi pelüş oyuncak 279 TL
- İlk arabam 479 TL
- Artenino dokun hisset puzzle 189 TL
- Gokidy eğitici sesli kitap 599 TL
- Eolo hareketli aç-bak kitaplar 139 TL
- İnkılap ahşap bebek puzzle 99 TL
- Yükselen zeka 6-24 ay zeki bebek kütüphanesi 299 TL
- Ks games çıkartmalı boyama kitabı 45 TL
- Eğitici buzdolabı magnetleri 45 TL
- Hışırtılı bez kitap 69 TL
- Parmak kukla 65 TL
- Fisher price su matı 299 TL
- Çantalı pastel boya 199 TL
- Babyco köşe koruyucu 79 TL
- Babyco kenar koruyucu 179 TL
- Yeşilay kahramanları ile kum boyama 59 TL
- Ebby mum boya 119 TL
- Dagi atlet erkek 149 TL
- Dagi saten ip askılı atlet kadın 189 TL
- Dagi boxer erkek 149 TL
- Bambu kıvrık çorap kadın 25 TL
- Can-am akülü renegade atv 19,500 TL
- Akülü chevrolet camaro hl558 17,500 TL
- Akülü range rover dk-rre99 17,500 TL
- Akülü volvo kepçe dk-ve888 24,500 TL
- Akülü mercedes amg dk-663 39,500 TL
- Can-am akülü maverick utv dk-ga003 21,500 TL
- Piccolo mondi kumandalı yüksek hızlı spor araba 7,900 TL
- Piccolo mondi 4x4 kumandalı arazi aracı 4,900 TL
- Nuk klasik gece-gündüz emziği 179 TL
- Nuk eğitici alıştırma bardağı 150 ml 209 TL
- Nuk biberon 300 ml 299 TL
- Glass in love desenli mama / saklama kabı 29 TL
- Glass in love desenli süt şişesi 1,000 cc 45 TL
- Biberon fırçası 20 TL
- Figürlü mama tabağı çeşitleri 29 TL
- Babyjem bebek banyo / mama oturağı 499 TL
- Babyco desenli çocuk çatal kaşık seti 139 TL
- Babyco melamin mama tabağı 149 TL
- Kapaklı desenli oyuncak / saklama kutusu 259 TL
- Desenli çamaşır / oyuncak sepeti 159 TL
- Desenli termo yemek çantası 159 TL
- Bebek baskılı dolgulu kırlent 89 TL
- Babyco bebek yastık kılıfı 69 TL
- Bebek nevresim seti 299 TL
- Bebek penye lastikli çarşaf 119 TL
- Nakışlı keçe anne bebek çantası 89 TL
- Wee baby desenli emzik askısı 99 TL
- Wee baby güvenlik ürünleri 45 TL
- Wee baby mini cam alıştırma bardağı 115 TL
- Babyco bebek mama önlüğü 99 TL
- Pipetli bardak 300 ml 259 TL
- Wee baby kullan at önlük 99 TL
- Wee baby kullan at klozet örtüsü 99 TL
- Bebsi meyve süzgeci 99 TL
- Tefal şef bıçağı 20 cm 479 TL
- Tefal santoku bıçağı 12 cm 359 TL
- Tefal manuel rondo 500 ml 749 TL
- Bonera tek fiyat emaye ürünler 299 TL
- Chef's krep tava 269 TL
- Chef's sahan 259 TL
- Chef's tava 319 TL
- Borcam fırın tepsisi 159 TL
- Paşabahçe aurora çay takımı 429 TL
- Paşabahçe bouquet kase 219 TL
- Paşabahçe servis tabağı 85 TL
- Tulu desenli porselen pasta tabağı 299 TL
- Tulu porselen kase seti 159 TL
- Tulu porselen tuzluk biberlik seti 89 TL
- Güral porselen desenli porselen çay tabağı 249 TL
- Lav diamond meşrubat bardağı 99 TL
- Lav diamond su bardağı 75 TL
- Glass in love kulplu cam tatlı kasesi 109 TL
- Glass in love cam kahve yanı su bardağı 159 TL
- Colorina dik kenarlı salata / servis kasesi 24 cm 89 TL
- Colorina dik kenarlı salata / servis kasesi 28 cm 99 TL
- Çelik kesme panosu 359 TL
- Emaye kase 16 cm 149 TL
- Desenli melamin tepsi 159 TL
- Tek fiyat metal mutfak gereçleri 39 TL
- Okyanus home tek fiyat ürünler 35 TL
- Plastik ürün çeşitleri 29 TL
Bu içerik 31 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.