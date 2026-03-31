BİM'e aksiyon kamerası geliyor! 3 Nisan 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM 3 Nisan kataloğunda Tefal bıçak ve rondo setleri ile Fakir marka küçük ev aletleri, Kumtel ankastre setler ve mini buzdolabı dikkat çekiyor. Teknoloji meraklıları için dev ekran Tcl QLED televizyonlar, Rks elektrikli bisiklet ve profesyonel çekimler için Insta360 aksiyon kamerası öne çıkarken akülü araçlar, Heifer şarjlı süpürge ve Kumtel halı yıkama makinesi gibi pratik çözümler de bu haftanın avantajlı fırsatları arasında yer alıyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL

Siyah turbo cam ankastre set 10,550 TL

Kumtel mini buzdolabı 4,900 TL

Kumtel cam set üstü ocak 3,250 TL

Kumtel halı koltuk temizleme makinesi 3,500 TL

Fakir mini blender set 1,490 TL

Fakir çay makinesi tea n more 1,490 TL

Fakir tosty 6 dilim tost makinesi 2,490 TL

Fakir çelik çay makinesi 2,490 TL

Fakir filtre kahve makinesi 1,790 TL

Fakir miva türk kahve makinesi 1,490 TL

Qu şarjlı damacana pompası 199 TL

Heifer dikey şarjlı süpürge 6,490 TL

Fakir kişisel blender 1,390 TL

Fakir toz torbasız elektrikli süpürge 4,990 TL

Onvo toz torbasız kablolu süpürge 1,290 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Tcl 65 inç 4k qled hdr google tv 34,900 TL

Tcl 55 inç 4k qled hdr google tv 24,900 TL

Rks x pro katlanır kalın tekerlekli elektrikli bisiklet 29,900 TL

Insta360 x3 aksiyon kamerası 15,990 TL

Proware dekupaj testere 1,290 TL

Proware sıcak hava tabancası 799 TL

Proware gravür taşlama seti 1,490 TL

Assur dijital göstergeli 12v akülü vidalama 999 TL

Assur darbeli kırıcı delici matkap 1,590 TL

Polosmart akıllı saat 699 TL

Polosmart powerbank 10,000 mah 529 TL

Polosmart tablet ve telefon tutucu 149 TL

Proware led fener 350 lümen 299 TL

Rexon 2in1 saç düzleştirici tarak ve kıvırıcı 899 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Evo astronot led projektör gece lambası 779 TL

Gokidy eğitici plak çalar 769 TL

Babyco bebek fotoğraf albümü 99 TL

Eq deco bebek odası duvar sticker seti 139 TL

Eq deco bebek fotoğraf çerçevesi kuzu 149 TL

Eq deco bebek organizer kutu 229 TL

Eq deco bebek 4 bölmeli kutu 429 TL

Piccolo mondi oyuncak sevimli araba 139 TL

Piccolo mondi oyuncak bebek montessori top 139 TL

Piccolo mondi basmalı sevimli dinozor 159 TL

Lisanslı top 139 TL

Çocuk sandalyesi 149 TL

Woodoy geometrik şekiller 229 TL

Woodoy koordinasyon oyunu 399 TL

Woodoy ahşap tak çak 199 TL

Redka oyuncak montessori kirpi 189 TL

Sevimli sincap kız 499 TL

Gokidy müzikli ışıklı bebek oyuncakları 229 TL

Kiki mama sandalye oyuncağı 299 TL

Kiki mega kule oyunu 149 TL

Kiki bultak küp 119 TL

Naturelove silikon masa lambası ördek 599 TL

Babyco ısı ve nem ölçer 265 TL

Piccolo mondi pelüş oyuncak 279 TL

İlk arabam 479 TL

Artenino dokun hisset puzzle 189 TL

Gokidy eğitici sesli kitap 599 TL

Eolo hareketli aç-bak kitaplar 139 TL

İnkılap ahşap bebek puzzle 99 TL

Yükselen zeka 6-24 ay zeki bebek kütüphanesi 299 TL

Ks games çıkartmalı boyama kitabı 45 TL

Eğitici buzdolabı magnetleri 45 TL

Hışırtılı bez kitap 69 TL

Parmak kukla 65 TL

Fisher price su matı 299 TL

Çantalı pastel boya 199 TL

Babyco köşe koruyucu 79 TL

Babyco kenar koruyucu 179 TL

Yeşilay kahramanları ile kum boyama 59 TL

Ebby mum boya 119 TL

Dagi atlet erkek 149 TL

Dagi saten ip askılı atlet kadın 189 TL

Dagi boxer erkek 149 TL

Bambu kıvrık çorap kadın 25 TL

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Can-am akülü renegade atv 19,500 TL

Akülü chevrolet camaro hl558 17,500 TL

Akülü range rover dk-rre99 17,500 TL

Akülü volvo kepçe dk-ve888 24,500 TL

Akülü mercedes amg dk-663 39,500 TL

Can-am akülü maverick utv dk-ga003 21,500 TL

Piccolo mondi kumandalı yüksek hızlı spor araba 7,900 TL

Piccolo mondi 4x4 kumandalı arazi aracı 4,900 TL

Sizin için akülü arabalardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Nuk klasik gece-gündüz emziği 179 TL

Nuk eğitici alıştırma bardağı 150 ml 209 TL

Nuk biberon 300 ml 299 TL

Glass in love desenli mama / saklama kabı 29 TL

Glass in love desenli süt şişesi 1,000 cc 45 TL

Biberon fırçası 20 TL

Figürlü mama tabağı çeşitleri 29 TL

Babyjem bebek banyo / mama oturağı 499 TL

Babyco desenli çocuk çatal kaşık seti 139 TL

Babyco melamin mama tabağı 149 TL

Kapaklı desenli oyuncak / saklama kutusu 259 TL

Desenli çamaşır / oyuncak sepeti 159 TL

Desenli termo yemek çantası 159 TL

Bebek baskılı dolgulu kırlent 89 TL

Babyco bebek yastık kılıfı 69 TL

Bebek nevresim seti 299 TL

Bebek penye lastikli çarşaf 119 TL

Nakışlı keçe anne bebek çantası 89 TL

Wee baby desenli emzik askısı 99 TL

Wee baby güvenlik ürünleri 45 TL

Wee baby mini cam alıştırma bardağı 115 TL

Babyco bebek mama önlüğü 99 TL

Pipetli bardak 300 ml 259 TL

Wee baby kullan at önlük 99 TL

Wee baby kullan at klozet örtüsü 99 TL

Bebsi meyve süzgeci 99 TL

Bebek ve küçük çocuk oyuncaklarında fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Tefal şef bıçağı 20 cm 479 TL

Tefal santoku bıçağı 12 cm 359 TL

Tefal manuel rondo 500 ml 749 TL

Bonera tek fiyat emaye ürünler 299 TL

Chef's krep tava 269 TL

Chef's sahan 259 TL

Chef's tava 319 TL

Borcam fırın tepsisi 159 TL

Paşabahçe aurora çay takımı 429 TL

Paşabahçe bouquet kase 219 TL

Paşabahçe servis tabağı 85 TL

Tulu desenli porselen pasta tabağı 299 TL

Tulu porselen kase seti 159 TL

Tulu porselen tuzluk biberlik seti 89 TL

Güral porselen desenli porselen çay tabağı 249 TL

Lav diamond meşrubat bardağı 99 TL

Lav diamond su bardağı 75 TL

Glass in love kulplu cam tatlı kasesi 109 TL

Glass in love cam kahve yanı su bardağı 159 TL

Colorina dik kenarlı salata / servis kasesi 24 cm 89 TL

Colorina dik kenarlı salata / servis kasesi 28 cm 99 TL

Çelik kesme panosu 359 TL

Emaye kase 16 cm 149 TL

Desenli melamin tepsi 159 TL

Tek fiyat metal mutfak gereçleri 39 TL

Okyanus home tek fiyat ürünler 35 TL

Plastik ürün çeşitleri 29 TL

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 31 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.