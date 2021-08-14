Fiat Egea, Fiorino ve Doblo fiyatları ne kadar? İşte benzinli ve dizel Fiat Egea, Fiorino ve Doblo kampanyalı fiyatları

Yeni bir araç sahibi olmak pek çok kişi için neredeyse hayal oldu. Pandemi nedeniyle en çok etkilenen sektörlerden biri olan otomobil sektörü, bu etkilenişini ister istemez fiyatlara yansıttı. ÖTV indiriminin resmi gazete yayımlanması ile birlikte on binlerce vatandaş araçları araştırmaya başladı. Fiat Egea, Fiorino ve Doblo araçlarında ÖTV matrahı düşürülerek fiyatlar cazip hale getirildi. Sizler için uygun fiyata alabileceğiniz Fiat markalı araçları bir araya topladık.

FİAT EGEA, FİORİNO VE DOBLO FİYATLARI NE KADAR?

Bir araç alırken hemen hepimiz uzun fiyat araştırmaları neticesinden sonra karar aşamasına geçiyoruz. Özellikle araç piyasasındaki artış, fiyatların didik didik araştırılmasındaki etkeni daha da artırdı. Bugün sizlere Türkiye’de çok fazla tercih edilen, servis ağı geniş Fiat markalı otomobilin, benzinli ve dizel modellerini araştırdık. İşte araçların kampanyalı fiyatları…

FIAT EGEA NE KADAR?

Fiat Egea markalı araçların ÖTV indirimi sonrası fiyatları şöyle:

Egea HB Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 240 bin 200 TL

Egea HB Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 263 bin 600 TL

Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP 236 bin TL

Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 H 260 bin 300 TL

Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP 240 bin 200 TL

500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 234 bin 300 TL

Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP 241 bin 100 TL

Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet 130 HP 248 bin 600 TL

Egea Sedan Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 235 bin 200 TL

Egea Sedan Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 256 bin 900 TL

Egea HB Urban 1.6 M.Jet 130 HP 255 bin 300 TL

Egea HB Lounge 1.0 Firefly 100 HP 235 bin 200 TL

FIAT FIORINO ÖTV İNDİRİMİ SONRASI FİYATLARI

Fiat Fiorini Cargo 1.3. M.Jet 95 HP ÖTV indirimi sonrası 141 bin 900 TL oldu.

Fiat Fiorini Cargo Plus 1.3. M.Jet 95 HP: 147 bin 900 TL

FIAT DOBLO ÖTV İNDİRİMİ SONRASI FİYAT LİSTESİ

Fiat Doblo Panoroma Easy 1.6. M.Jet 120 HP: 217 bin 100 TL

Fiat Doblo Panoroma Lounge 1.6. M.Jet 120 HP (5 Kapılı): 226 bin 100 TL



