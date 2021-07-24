Fiat, Ford ve Renault fiyat listesi! Sıfır araç fiyatları, faiz oranları ve ödeme planları!

Araç sahibi olmak ya da aracını yenilemek isteyenler ÖTV ve KDV miktarlarının artışı ile birlikte kara kara düşünmeye başladı. Her geçen gün değerine değer katan otomobil piyasasında hızlı olmak gerekiyor. Aksi takdirde bugün baktığınız bir araç, yarın 4-5 bin lira birden zamlanıyor. Uygun fiyata sıfır araç arayanlar için harika bir liste hazırladık. Siz de hayalinizdeki otomobile uygun fiyatlarla kavuşmak istiyorsanız, mutlaka hazırladığımız listeye göz atın.

SIFIR ARAÇ FİYATLARI, FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANLARI

Bir miktar parası bulunan pek çok kişi araç kredisi çekerek sıfır araç sahibi oluyor. Bu haberimizde sizler için sıfır araçların fiyatlarını, faiz oranlarını ve ödeme planlarını derledik. Aşağıdaki listeden siz de hayalinizdeki otomobile kavuşabilirsiniz.

RENAULT

Renault’nun resmi sitesinden elde ettiğimiz bilgilere göre şu anda ödeme kolaylığı sağladıkları araçlar ve kampanyaları şöyle:

YENİ TALIANT

Renault Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg otomobilinin perakende satın alımında uygulanan 231.500 TL’lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 171.500 TL peşinat ile 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 5.067 TL’dir. Diğer bir seçenek olarak 141.500 TL peşinat ile 90.000 TL kredi, 18 ay vade ve %0,82 faiz oranı ile aylık ödeme 5.590 TL seçilebilir.

Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Kredi Koruma Sigortasıyla (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir.

YENİ MEGANE SEDAN

Renault Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilinin perakende satın alımında uygulanan 232.000 TL’lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 172.000 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 5.067 TL’dir.

YENİ CLIO

Renault Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg perakende satın alımında uygulanan 231.600 TL’lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 171.600 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 5.067 TL’dir.

FIAT

Renault’da olduğu gibi Fiat markalı araçlarda da pek çok kampanya bulunuyor.

Fiat 5ooL

50.000 TL 12 ay 0,99% faizle

Kredi kampanyasından ‘’Marka Kasko’’ yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Fiat Kasko ve Ak Sigorta’dan Fiat Kasko ile Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Kampanya 2020 ve 2021 model yılı Fiat 500L benzinli araçlar için geçerlidir, 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır.

Fiat Egea

50.000 TL 12 ay 0,99% faizle

Kredi kampanyasından ‘’Marka Kasko’’ yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Fiat Kasko ve Ak Sigorta’dan Fiat Kasko ile Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir.

Fiat Panda

139.000 TL'den başlayan fiyatlarla.

139.000 TL, 2020 model Fiat Panda Urban 1.2 Fire 69 HP versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıdır. 2020 model Fiat Panda Cross 4x4 0.9 Twin-Air 85 Hp versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı 194.100 TL'dir. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 02.07.2021-02.08.2021 tarihleri arasında geçerlidir.

Fiat 5ooX

Özel tasarım detayları ile 2020 model Fiat 5ooX, 69.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla.

69.900 TL, 2020 model Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 02.07.2021-02.08.2021 tarihleri arasında geçerlidir.

FORD

Ford’un en uygun araçları ise şöyle:

Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS MT 1499cc Manuel Benzin 280 bin 500 TL

Trend X 1.5L Ti-VCT 123PS AT 1499cc Otomatik Benzin 305 bin 300 TL

Trend X 1.5L TDCi 120PS MT 1499cc Manuel Dizel 328 bin 500 TL

Titanium 1.5L Ti-VCT 123PS MT 1499cc Manuel Benzin 341.200 TL

Trend X 1.5L TDCi 120PS AT 1499cc Otomatik Dizel 352.500 TL

Fiesta Style 1.0L EcoBoost 100PS 998cc Manuel Benzinli 203 bin 550 TL

Ecosport Style 1.0L 998cc Otomatik Benzin 294 bin 200 TL

St-Line 1.0L 998cc Otomatik Benzin 333 bin 400 TL



